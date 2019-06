Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"618c6c39-b09d-49af-a4c2-a16ccb7c1ac3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőn kezdődik hivatalosan Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata.","shortLead":"Hétfőn kezdődik hivatalosan Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata.","id":"20190610_Hetfon_kiderul_kik_kozul_valasztjak_meg_May_utodjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618c6c39-b09d-49af-a4c2-a16ccb7c1ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b513a85-f584-4fce-9f4e-f986183df546","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hetfon_kiderul_kik_kozul_valasztjak_meg_May_utodjat","timestamp":"2019. június. 10. 08:40","title":"Hétfőn kiderül, kik közül választják meg May utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb szemlét tart a BRFK a dunai balesetben érintett luxushajón.","shortLead":"Újabb szemlét tart a BRFK a dunai balesetben érintett luxushajón.","id":"20190610_Viking_Sigyn_rendorsegi_szemle_dunai_hajobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec015bd7-e9e9-4471-95bf-e4c1961dd365","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Viking_Sigyn_rendorsegi_szemle_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 10. 16:23","title":"További bizonyítékok után kutatnak a Vikingen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy most benyújtott salátatörvényből derült ki.","shortLead":"Ez egy most benyújtott salátatörvényből derült ki.","id":"20190611_Kizarnak_a_nyugdijasokat_es_a_fogyatekkal_eloket_a_kedvezmenyes_allami_udultetesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba117663-0e9d-4b53-9955-e568b8b93362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Kizarnak_a_nyugdijasokat_es_a_fogyatekkal_eloket_a_kedvezmenyes_allami_udultetesbol","timestamp":"2019. június. 11. 10:00","title":"Kizárnák a nyugdíjasokat és a fogyatékkal élőket a kedvezményes állami üdültetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár a megjelenés (várható) ideje is ismert. ","shortLead":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár...","id":"20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6360148-df05-4f13-b04a-5dcc9a06c47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 11:03","title":"Az Xbox One X-nél négyszer erősebb konzolt épít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","shortLead":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","id":"20190609_Nadal_Roland_Garros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daebc14-ab0b-4aff-a841-8a7a8baa2378","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nadal_Roland_Garros","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Tucadszor is Rafael Nadal Roland Garros bajnoka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0e32ae-ea07-4d7c-85f0-abb8830c71f2","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Orvul támadt rá a múlt héten az esztendők alatt kivéreztetett 1956-os Intézetre és annak történelmi adatkincsére az Orbán-kormányzat,a mely ezzel hamis mítoszokra épülő emlékezetpolitikáját próbálja megtámogatni.","shortLead":"Orvul támadt rá a múlt héten az esztendők alatt kivéreztetett 1956-os Intézetre és annak történelmi adatkincsére...","id":"201923__1956os_intezet__oral_history_archivum__bezsebeles__a_hang_ereje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc0e32ae-ea07-4d7c-85f0-abb8830c71f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969eeca9-28fb-469b-96f3-372dd0d3bb72","keywords":null,"link":"/kultura/201923__1956os_intezet__oral_history_archivum__bezsebeles__a_hang_ereje","timestamp":"2019. június. 09. 20:00","title":"A kormány újabb hiénaakciója a történelemtudományra nézve veszélyes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom soha nem könnyű látványáról volt ismert, azonban az Eternal alcímmel készülő új rész a korábbiakra is rátesz egy lapáttal. ","shortLead":"A Doom soha nem könnyű látványáról volt ismert, azonban az Eternal alcímmel készülő új rész a korábbiakra is rátesz...","id":"20190610_doom_eternal_trailer_megjelenesi_datum_bethesda_softworks_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ce623d-cd1f-4fde-b214-e457d25a674f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_doom_eternal_trailer_megjelenesi_datum_bethesda_softworks_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 17:03","title":"Még brutálisabb Doom készül, már idén játszhat vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni King's Collage legújabb kutatása.","shortLead":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni...","id":"20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4eeef88-f61c-4e1f-8202-191ff0a5e52a","keywords":null,"link":"/elet/20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","timestamp":"2019. június. 10. 13:33","title":"A gumiabroncs is károsítja a gyerekek tüdejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]