Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szolidaritási menet június 12-én lenne, de a moszkvai önkormányzat azt tanácsolja az embereknek, inkább ne vegyenek rajta részt, mert a szervezők nem vették fel a kapcsolatot a hatóságokkal.\r

\r

","shortLead":"A szolidaritási menet június 12-én lenne, de a moszkvai önkormányzat azt tanácsolja az embereknek, inkább ne vegyenek...","id":"20190611_Tuntetnenek_moszkvaban_a_megvert_ujsagiroert_a_Kreml_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8c0fd4-378b-4a33-82f9-020f00ce6bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Tuntetnenek_moszkvaban_a_megvert_ujsagiroert_a_Kreml_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. június. 11. 16:11","title":"Tüntetnének Moszkvában a letartóztatásakor megvert újságíróért, a Kreml nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé.","shortLead":"Több kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé.","id":"20190612_kigyulladt_auto_m3_autopalya_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1cfee-381b-4604-a48e-d5b8aa1de798","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_kigyulladt_auto_m3_autopalya_torlodas","timestamp":"2019. június. 12. 07:52","title":"Kigyulladt egy autó, beállt az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van szó. ","shortLead":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van...","id":"20190611_villamcsapas_texas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2ccad-feff-4cd1-9563-e4a3139c6fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_villamcsapas_texas_video","timestamp":"2019. június. 11. 18:33","title":"Erre mondják a viharvadászok, hogy \"hű\": csodaszép villámparádé volt Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","shortLead":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","id":"20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fdc7b-2d68-476e-b759-1c27cabb9e7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. június. 12. 08:36","title":"Nem hagyja lenyúlni, inkább bezárja szolnoki gyárát Bige","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3c5f87-3b6a-4b23-a03d-235f80c2911d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez minden idők legmagasabb egyhetes forgalmi adata a piacon. ","shortLead":"Ez minden idők legmagasabb egyhetes forgalmi adata a piacon. ","id":"20190612_varga_mihaly_allamkotveny_529_millliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf3c5f87-3b6a-4b23-a03d-235f80c2911d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6281ea90-3a67-4862-853c-0a9e9aa7bf6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_varga_mihaly_allamkotveny_529_millliard","timestamp":"2019. június. 12. 09:02","title":"Máris 529 milliárd forintnyit jegyeztek az új állampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c4f295-06b0-4b42-bda4-8b39f415a3eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok értelme van Robert Downey Jr. vagy Chris Evans jól ismert arcát keresni a Marvel's Avengers című videojátékban, a digitális hősöket ugyanis teljesen más szereplőkről mintázták. Az E3-on bemutatkozott játék ettől persze még lehet jó, de az élményből sokat visszavesz, hogy totál idegenek köszönnek ránk a képernyőn. ","shortLead":"Nem sok értelme van Robert Downey Jr. vagy Chris Evans jól ismert arcát keresni a Marvel's Avengers című videojátékban...","id":"20190612_marvel_avengers_bosszuallok_jatek_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c4f295-06b0-4b42-bda4-8b39f415a3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25758421-be67-4f21-b12a-4ecc9836466c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_marvel_avengers_bosszuallok_jatek_e3_2019","timestamp":"2019. június. 12. 16:03","title":"Nagyon furcsa Bosszúállók-játék jött, rá sem lehet ismerni a szereplőkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató az előző Orbán-kormány megrendelésére készült tanulmányainak kiadására kötelezte a Miniszterelnöki Kabinetirodát a Fővárosi Törvényszék. A pert munkatársunk indította, hogy kiderüljön, mire kapott több mint 6 milliárd forintot a 2012–14 között is brutális összegű tanácsadói megbízást elnyert cégcsoport. ","shortLead":"A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató az előző Orbán-kormány megrendelésére készült...","id":"20190613_Pert_nyert_a_hvghu_Ki_kell_adni_a_201518_kozott_keszult_Szazadvegtanulmanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19d8f43-a5f4-4682-86c4-92f822135e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Pert_nyert_a_hvghu_Ki_kell_adni_a_201518_kozott_keszult_Szazadvegtanulmanyokat","timestamp":"2019. június. 13. 07:00","title":"Pert nyert a hvg.hu: Ki kell adni a 2015–18 között készült Századvég-tanulmányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b6aa3-4148-46e6-ad43-6edfc5652960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cumbriában igazi vidéki programja volt a hercegi párnak.","shortLead":"Cumbriában igazi vidéki programja volt a hercegi párnak.","id":"20190612_Katalin_hercegno_megkuzdott_egy_birkaval_es_nem_birta_rohoges_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b6aa3-4148-46e6-ad43-6edfc5652960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5bceb5-eec8-4f55-a700-dec64579430b","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Katalin_hercegno_megkuzdott_egy_birkaval_es_nem_birta_rohoges_nelkul","timestamp":"2019. június. 12. 10:34","title":"Katalin hercegnő megküzdött egy birkával, és nem bírta röhögés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]