Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 milliós óvadék ellenében engedték ki. ","shortLead":"15 milliós óvadék ellenében engedték ki. ","id":"20190612_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b257a43a-e85d-4800-8655-8c25004617b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","timestamp":"2019. június. 12. 10:05","title":"Kiengedték a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem verték nagy dobra azok, akik beszámoltak az eskütételről.","shortLead":"Nem verték nagy dobra azok, akik beszámoltak az eskütételről.","id":"20190613_Katonai_eskut_tett_Orban_Gaspar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fee6729-78c1-4f07-97a8-a47f06387bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Katonai_eskut_tett_Orban_Gaspar","timestamp":"2019. június. 13. 14:52","title":"Katonai esküt tett Orbán Gáspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","shortLead":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","id":"20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594659e-eb33-45db-a163-9b90426b94ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","timestamp":"2019. június. 12. 17:29","title":"Leütött egy férfit, most testi sértéssel vádolják a Rammstein első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával kapcsolatban.","shortLead":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával...","id":"20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92cb061-fedb-4d97-b40e-d960da977f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Nyugtat a Tesco-elnök: nem vonulnak ki Közép-Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új nevet kap a liberális frakció az EP-ben.","shortLead":"Új nevet kap a liberális frakció az EP-ben.","id":"20190612_Dontottek_Macronek_es_a_liberalisok_milyen_neven_ulnek_be_az_Europai_Parlamentbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d1d299-ad2c-4a33-b88e-f13a76082014","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Dontottek_Macronek_es_a_liberalisok_milyen_neven_ulnek_be_az_Europai_Parlamentbe","timestamp":"2019. június. 12. 17:07","title":"Döntöttek Macronék és a liberálisok, milyen néven ülnek be az Európai Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bf5fd-5261-41a3-a94f-b7806b0dcc09","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190613_Szijjarto_Peter_es_az_elheto_diktaturak_esete_a_migracios_kepmutatassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04bf5fd-5261-41a3-a94f-b7806b0dcc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7648c819-c4bc-4a99-a4ae-1dad33915bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Szijjarto_Peter_es_az_elheto_diktaturak_esete_a_migracios_kepmutatassal","timestamp":"2019. június. 13. 14:32","title":"Szijjártó Péter és az élhető diktatúrák esete a migrációs képmutatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ca3ada-15bd-4874-b7c1-788a8fbe3055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az XC90-es divatterepjáró autonóm vezetésre kihegyezett új változatát a tetején lévő szenzorokról könnyű beazonosítani. És néhány éven belül minden harmadik Volvo teljesen önvezető lesz.","shortLead":"Az XC90-es divatterepjáró autonóm vezetésre kihegyezett új változatát a tetején lévő szenzorokról könnyű beazonosítani...","id":"20190613_itt_a_volvo_es_az_uber_sorozatgyartasra_kesz_onvezeto_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ca3ada-15bd-4874-b7c1-788a8fbe3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e357c6d1-80d1-4466-8282-104625175b41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_itt_a_volvo_es_az_uber_sorozatgyartasra_kesz_onvezeto_autoja","timestamp":"2019. június. 13. 11:21","title":"Itt a Volvo és az Uber sorozatgyártásra kész önvezető autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százötvennél is kevesebb növényfaj pusztult ki az elmúlt időben, szól a hivatalos statisztika, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) úgynevezett vörös listája. Ennél közel négyszer többet találtak egy új, globális elemzés készítői.","shortLead":"Százötvennél is kevesebb növényfaj pusztult ki az elmúlt időben, szól a hivatalos statisztika, a Természetvédelmi...","id":"20190612_novenyek_pusztulasa_kihalt_novenyfajok_iucn_kew_kertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53154521-317f-4d28-8851-783e2724261b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_novenyek_pusztulasa_kihalt_novenyfajok_iucn_kew_kertek","timestamp":"2019. június. 12. 09:03","title":"Kongatják a vészharangot: 500x gyorsabban pusztulnak a növények, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]