Sietteti a kormány a SOTE klinikáinak költözését a felújítás előtt álló Szent János kórház területéről, pedig néhány orvos már nyílt levélben kéri, hogy függesszék fel az erről szóló kormányhatározatot. A szakma nem érti, miért dobnak rengeteg pénzt ideiglenes megoldásokra ahelyett, hogy megvárnák, amíg felépülnek az új épületek. Az egyetem biztos benne, hogy a betegellátást nem zavarja majd semmi, de néhány ideiglenes megoldásra azért így is rászorulnak majd – például mobil röntgengépekre, amíg be nem szerelik az újat.

„Sikerült az egyetemmel olyan megoldást találni, hogy azzal mindenki elégedett” – nyilatkozta május közepén Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, amikor kollégájával, az emberi erőforrások miniszterével bejárta a Szent János Kórház új szakrendelőjének Kútvölgyi úti telephelyét.

Több klinikai és kórházi forrásunk szerint azonban a kialakult állapotok távol vannak az ideálistól, különösen az ott dolgozó orvosok és személyzet számára.

A kormány tavaly októberben jelentette be, hogy elindítja az Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő létrehozását, ami lényegében a János kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb átalakítását és felújítását jelenti. Ehhez viszont először a Semmelweis Egyetem osztályainak kell kiköltöznie mindkét helyről. Korábban már megírtuk, hogy a SOTE orvosai kizártnak tartják, hogy határidőre be tudnak költözni az új helyszínekre, és tartanak a jól összeszokott orvosi csapatok feloszlatásától is.

A János kórházra ráfér a felújítás © HVG Archív

Azóta kiderült, hogy félelmeik nem voltak teljesen alaptalanok. Olyannyira, hogy április végén a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Budapesti Területi Szervezete nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz és Kásler Miklóshoz, hogy függesszék fel a Kútvölgyi Tömb kiürítését, amíg nem találnak megfelelő – és legfőképpen jól felszerelt – helyszíneket az elköltöztetett osztályoknak és rendeléseknek. Több egészségügyi forrásunk most arról beszélt, hogy hiába próbálnak ők és feletteseik mindent megtenni, a határidők közeledtével egyre több a kérdőjel a költözés körül.

Ragaszkodnak a dátumhoz

A kialakult problémákat jól illusztrálja a SOTE Pulmonológiai Klinikájának helyzete, amelynek június 30-ig kell kiköltöznie a János kórház területéről a SOTE Tömő utcai tömbjébe, ahol cikkünk írásakor még a vizet és a csatornát szerelték, valamint a helyiségeket burkolták.

A költözés viszont nem várhat: az erről szóló kormányhatározat június 30-át szabta meg végső határidőként és úgy tudjuk, hogy a dátumhoz foggal-körömmel ragaszkodnak a minisztériumban. A János kórház területén található klinika utoljára június 14-én fogad betegeket, ez már a honlapjukon is szerepel. Utána, akit lehet, hazaküldenek, vagy más osztályokon helyeznek el, a következő két hétben pedig a csomagolásé és a költözésé lesz a főszerep. Ha – ahogy ígérik – a tervek szerint június 30-ra valóban sikerül befejezni a felújítási munkálatokat, az ott dolgozóknak akkor is számos nehézséggel kell megküzdeniük, nem utolsósorban azért, mert így is megfeszített tempóban dolgoznak.

A Tömő utcai épület © Máté Péter

Az orvosok információink szerint már most azt javasolják az előre jegyzett betegeknek, hogy mindenki otthon csináltassa meg a szükséges vizsgálatokat - pl. labort -, és csak utána feküdjön be kezelésre. A túlzsúfolt területi ellátás miatt ez azonban szinte lehetetlen feladat.

„A személyzet többsége nem érti, hogy miért kényszerítik őket egy biztos helyzetből a teljes bizonytalanságba. Van, aki éjszaka nem tud aludni a feszültség miatt” – mondták forrásaink.

Mivel a betegellátás érdekében nagyon fontos, hogy a költözést zavartalanul le tudják folytatni, információink szerint az egyetem vezetése mindent meg is tesz, hogy ez sikerüljön. A Semmelweis Egyetem lapunkkal azt közölte, hogy mindennel kész lesznek június 30-ig, és a felröppent hírekkel ellentétben teljes ágykapacitással fogadják majd a betegeket. A klinika költözésére és az új épület felújítására egyébként 1,5 milliárd forintot biztosított a kormány.

Ha a betegeknek nem is, de az orvosoknak biztosan okoz majd fejtörést a következő néhány hónap. Hiába a másfél milliárd forint, úgy tudjuk, hogy a berendezés egy részét így is a régi klinikáról kell vinni, mivel azonban az új helyiségeknek más a mérete, nem mindenhova fognak beférni a bútorok. Ráadásul arra is várni kell majd, hogy

a pulmonológiai klinika új épületébe felszereljék az állandó röntgengépet.

A vizsgálatokat ettől függetlenül elvégzik, de vagy egy másik épületbe kell átmenni hozzá, vagy pedig mobilröntgen segítségével valósulnak meg – írta lapunknak az egyetem. Azt is hozzátették, hogy az átköltözés ideje alatt az ellátás folyamatossága a Semmelweis Egyetemen belüli betegirányítással vagy szakmai profilban megegyező kórházak együttműködésével lesz biztosított.

© AFP / Thomas Peter, pool

Az orvosok éppen ezért főleg azt nem értik, miért kell ennyire siettetni a költözést a Szent Jánosból, és miért nem akkor rá sor, amikor az új hely már kész van.

„Ha egy boltot bezárok, még akkor is megnézem előtte, hogy az új helyen beszerelték-e már a polcokat, és kirakodták-e az árut. Ehhez képest itt úgy zárunk be, hogy az új helyen még a vizsgálók sincsenek kész” – tette hozzá a személyzet egyik tagja.

Ömlenek a milliárdok

Sokat elmond, hogy a SOTE részlegein dolgozó forrásaink szerint a Pulmonológiai Klinika helyzete még „viszonylag jó” a többi költöztetésre váró intézményhez képest. Úgy fogalmaztak, hogy a pulmonológián legalább már tudják, hova költöznek, készülnek is rá évek óta, ráadásul egyben maradnak.

Hasonlóan reménykednek a dolgozók a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján, amelyről nemrég kiderült, hogy a Szent Rókus Kórház épületébe helyezik, miután a két intézményt összevonják. Itt a tervek szerint szeptember elsején annak ellenére is megkezdődhet a gyógyítás, hogy az orvosok szerint a kórház és berendezései is „nagyon elavultak”, és a rendelkezés leginkább csak arra volt jó, hogy életben tartsák a főváros egyik legfontosabb csomópontjában található Szent Rókust.

Az integráció a Semmelweis Egyetem szerint viszont nemcsak az ott dolgozóknak, hanem a hallgatók számára is előnyös, hiszen bővülnek az orvos és egészségtudományi képzés gyakorlati színterei.

A kormány a Semmelweis XXI. fejlesztési projekt keretében döntött arról is, hogy jelentős pluszpénzt ad a Kútvölgyi klinikáinak áthelyezéséhez: közel 2,8 milliárd forintot felújításra, több mint 1,2 milliárd forintot az eszközpark megújítására kap a SOTE. Az épületek tervezésére az eddigi 4 milliárd forint mellett idén 370 millió, jövőre további közel 2,3 milliárd forintot biztosítanak.

Helyszínbejárás a Kútvölgyi új szakrendelőiben: milliárdos üzlet © MTI/Szigetváry Zsolt

Egy kormányhatározat április 29-én már állami tulajdonba is vette az I. számú Gyermekgyógyászati (Bókay) Klinika melletti 1200 négyzetméteres területet, majd átadta a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésébe.

A sokmilliárd forintnyi támogatás ellenére az említett telken egyelőre semmilyen építkezés nem folyik, a költözéssel érintett III. sz. Belgyógyászati és II. sz. Sebészeti Klinika, valamint az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika részlegeinek dolgozóit fél év múlva épületek híján szétosztják a SOTE különböző épületeiben. Az egyetem azonban egyelőre nem rendelkezik annyi szabad épülettel, ahova jelenleg a több mint 400 ágyat, annak személyzetét és ellátó helyiségeit be lehetne fogadni.

A helyzet odáig fajult, hogy a MOK Budapesti Területi Szervezete nyílt levelében úgy fogalmazott, hogy nemcsak kiváló szakmai műhelyek esnének szét, hanem „zsúfoltság, betegellátási zavarok, személyzeti gondok” is kialakulnának. Ráadásul nemcsak a költözésre kényszerített osztályokon, hanem azokon a klinikákon is, ahova elhelyeznék őket.

Ez végső soron – szól a levél – azt jelentené, hogy az egész főváros és Pest megye betegellátása romlana, és megsínylené a helyzetet az oktatás és a kutatás is. Az érintett orvosok pedig attól is félnek, hogy a zsúfoltság miatt elbocsátásokra kerülne sor, a bizonytalanság miatt pedig a kezdő orvosoknak sem lenne vonzó itt dolgozni.

„Előbb rombolnak, aztán majd sohanapján építenek” – foglalta össze a helyzetet egy általunk megkérdezett orvos.

Minek a sietség?

A MOK Budapesti Területi Szervezete éppen ezért kérte a kormánytól, hogy először az új központot alakítsák ki, és csak utána, korszerű körülmények közé átköltözve kezdődjön meg az új helyen a betegellátás. Amíg pedig ezt nem tudják garantálni, addig függesszék fel az egész folyamatot.

© MTI / Balogh Zoltán

A hvg.hu kérdésére a szervezet elnöke, dr. Albert István megerősítette, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától még nem kaptak választ a felvetéseikre, de továbbra is fenntartják, hogy érthetetlen számukra az azonnali költöztetés.

„Rengeteg pénzt dobnak ki az ideiglenes megoldásokra, ahelyett, hogy megvárnák az ígért új épületek elkészültét és azonnal a végleges helyre történne a költöztetés. Nem ismerünk semmi olyan szakmai indokot, ami a János kórház ilyen hirtelen átköltöztetését indokolná” – írták.

Bár a pszichiátria áthelyezése a Szent Rókusba véleményük szerint akár még jó megoldás is lehet, a Pulmonológia esetében nem értik, hogy ha már évek óta tervezték a költözést, miért csak így állnak az előkészületek.

A tagszervezet attól fél, hogy ha nem fogadják el a javaslataikat, akár a gyógyítási, oktatási, és kutatói munka minőségének romlása is elképzelhető. Ráadásul a kollégák sincsenek tisztában a részletes tervekkel, ezért nem is csoda, hogy félnek az egész átalakítástól.

Lapunk természetesen megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, hogy miért tartják szükségesnek a SOTE klinikáinak ilyen gyors költöztetését, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ kérdéseinkre.