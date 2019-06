Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől a felújított M1-esen lehet robogni Tatabányánál, vége van a munkálatoknak.\r

\r

","shortLead":"Péntektől a felújított M1-esen lehet robogni Tatabányánál, vége van a munkálatoknak.\r

\r

","id":"20190611_Vege_a_marcius_ota_tarto_maceranak_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0f7d9a-31f1-4006-bc4a-e04f97314443","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Vege_a_marcius_ota_tarto_maceranak_az_M1esen","timestamp":"2019. június. 11. 15:25","title":"Vége a március óta tartó macerának az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","shortLead":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","id":"20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e8c3ec-25e3-4da6-a45a-a0e6b41b0cec","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2019. június. 11. 16:25","title":"Már nem képviselő a gazdasági bűncselekmények miatt elítélt volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","shortLead":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","id":"20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b8aaff-627e-4656-89b9-edfc2ebc4fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","timestamp":"2019. június. 11. 18:21","title":"Négy napig volt a kétéves indiai kisfiú a 33 méter mély kútban, nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0981c1-badf-4644-a76c-7fa1e0af2125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasznos volt a Margitszigetre látogatóknak, hogy a sziget elején a mentősök és a TEK-esek fokozott számban voltak jelen a Hableány mentési munkálatai miatt.\r

\r

","shortLead":"Hasznos volt a Margitszigetre látogatóknak, hogy a sziget elején a mentősök és a TEK-esek fokozott számban voltak jelen...","id":"20190611_Labujjtorestol_rollerserultig__civileken_is_segitettek_a_mentok_es_TEKesek_a_Margitszigetnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd0981c1-badf-4644-a76c-7fa1e0af2125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fb39e2-2bc0-4b26-8c3e-78f42dc96a16","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Labujjtorestol_rollerserultig__civileken_is_segitettek_a_mentok_es_TEKesek_a_Margitszigetnel","timestamp":"2019. június. 11. 17:28","title":"Lábujjtöréstől rollersérültig – civileken is segítettek a mentők és TEK-esek a Margitszigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hónapokkal az után, hogy az Alkotmánybíróság jelezte a mulasztásos alkotmánysértést a Taigetosz-törvény kapcsán, a kormány törvénymódosítást kezdeményezett.","shortLead":"Hónapokkal az után, hogy az Alkotmánybíróság jelezte a mulasztásos alkotmánysértést a Taigetosz-törvény kapcsán...","id":"20190612_Atirja_a_kormany_a_Taigetoszkorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f701ef-26f9-49be-9dc2-008768c31bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Atirja_a_kormany_a_Taigetoszkorvenyt","timestamp":"2019. június. 12. 20:55","title":"Átírja a kormány a Taigetosz-körvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csupán egyetlen japán és két német márka tudott bekerülni a 100 legnagyobb értékű nemzetközi brand közé.","shortLead":"Csupán egyetlen japán és két német márka tudott bekerülni a 100 legnagyobb értékű nemzetközi brand közé.","id":"20190612_csak_3_autogyarto_fert_fel_a_legertekesebb_markak_top100as_listajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f221bb-8305-4002-b87b-6a6a0787d808","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_csak_3_autogyarto_fert_fel_a_legertekesebb_markak_top100as_listajara","timestamp":"2019. június. 12. 11:21","title":"Csak 3 autógyártó fért fel a legértékesebb márkák top100-as listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","shortLead":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","id":"20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a6e84c-c20d-445a-9e72-ef36ba29ecfe","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","timestamp":"2019. június. 12. 10:38","title":"Jason Momoa most a Slayer budapesti koncertjére ugrott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és a vendégek is, ha nem vagyunk elég körültekintőek.","shortLead":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és...","id":"20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61071c6c-5789-42e9-83c5-96efbf6abc52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","timestamp":"2019. június. 12. 17:03","title":"Az etikus hacker üzeni: óvatosan wifizzünk, ha Airbnb-t foglalunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]