Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","shortLead":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","id":"20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e8c3ec-25e3-4da6-a45a-a0e6b41b0cec","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2019. június. 11. 16:25","title":"Már nem képviselő a gazdasági bűncselekmények miatt elítélt volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú kannabiszfélét égettek.","shortLead":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú...","id":"20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3be0a5c-e2e6-45cc-9497-f2af79732f95","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","timestamp":"2019. június. 12. 21:56","title":"Egy új kutatás szerint már 2500 éve is nagyban ment a füvezés Kelet-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendkívül veszélyes sérülékenységet találtak a régebbi Windows-verziókban, ezért maga az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség kér mindenkit, frissítsenek a rendszerükön.","shortLead":"Rendkívül veszélyes sérülékenységet találtak a régebbi Windows-verziókban, ezért maga az amerikai Nemzetbiztonsági...","id":"20190611_windows_frissites_bluekeep_virus_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4b949d-4908-425f-b609-0ed8fd8a4a27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_windows_frissites_bluekeep_virus_sebezhetoseg","timestamp":"2019. június. 11. 09:03","title":"Ilyen Windows van a gépén? Azonnal frissítse, különben beüthet a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c4f295-06b0-4b42-bda4-8b39f415a3eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok értelme van Robert Downey Jr. vagy Chris Evans jól ismert arcát keresni a Marvel's Avengers című videojátékban, a digitális hősöket ugyanis teljesen más szereplőkről mintázták. Az E3-on bemutatkozott játék ettől persze még lehet jó, de az élményből sokat visszavesz, hogy totál idegenek köszönnek ránk a képernyőn. ","shortLead":"Nem sok értelme van Robert Downey Jr. vagy Chris Evans jól ismert arcát keresni a Marvel's Avengers című videojátékban...","id":"20190612_marvel_avengers_bosszuallok_jatek_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c4f295-06b0-4b42-bda4-8b39f415a3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25758421-be67-4f21-b12a-4ecc9836466c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_marvel_avengers_bosszuallok_jatek_e3_2019","timestamp":"2019. június. 12. 16:03","title":"Nagyon furcsa Bosszúállók-játék jött, rá sem lehet ismerni a szereplőkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolnoki gyár bezárását vitatja.","shortLead":"A szolnoki gyár bezárását vitatja.","id":"20190612_Birosagra_megy_Bige_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8f6a4c-9314-4ec0-8bc5-af3eff06453d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Birosagra_megy_Bige_Laszlo","timestamp":"2019. június. 12. 16:15","title":"Bíróságon keresi igazát Bige László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf8ecd5-816d-4dea-9745-6698584c86c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy rövidesen további ezer katona indul Lengyelországba a kétoldalú katonai együttműködés keretében, amelynek erősítéséről közös nyilatkozatot írt alá a Fehér Házba látogató Andrzej Duda lengyel államfővel. Közölte azt is, hogy három hónapon belül teljes vízummentességet biztosít a lengyel állampolgároknak.","shortLead":"Az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy rövidesen további ezer katona indul Lengyelországba a kétoldalú katonai...","id":"20190613_donald_trump_andrzej_duda_lengyelorszag_amerikai_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf8ecd5-816d-4dea-9745-6698584c86c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e743d6-c728-4ac5-b239-38ec10416b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_donald_trump_andrzej_duda_lengyelorszag_amerikai_katonak","timestamp":"2019. június. 13. 06:01","title":"Trump újabb katonákat küld Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b72fefd-8a06-4670-93e4-d43ec4e28ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Jimny terepjáró képességei már alaphelyzetben sem rosszak, de most sikerült egy kicsit még tovább javítani rajtuk. ","shortLead":"Az új Jimny terepjáró képességei már alaphelyzetben sem rosszak, de most sikerült egy kicsit még tovább javítani...","id":"20190611_magasra_nott_torpe_dakarcsomagot_kapott_az_uj_suzuki_jimny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b72fefd-8a06-4670-93e4-d43ec4e28ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6621b9a1-6b62-4c7a-9bfb-ff75431e6547","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_magasra_nott_torpe_dakarcsomagot_kapott_az_uj_suzuki_jimny","timestamp":"2019. június. 11. 11:21","title":"Magasra nőtt törpe: Dakar-csomagot kapott az új Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első fokon hűtlen kezelésnek látott.\r

\r

","shortLead":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első...","id":"20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e9927f-fb69-4134-a1cc-88550be92cb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","timestamp":"2019. június. 11. 21:09","title":"A polgármester felesége takarította az önkormányzati hivatalt kiemelt bérért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]