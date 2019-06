Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f59110-2a42-4c7e-84e9-ff29be2b828d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mindent rendben talált a tesztidőszak alatt a Niantic, így rövidesen publikálható állapotba kerül a Harry Potter: Wizards Unite. A játék a Pokémon Góhoz hasonlóan működik.","shortLead":"Úgy tűnik, mindent rendben talált a tesztidőszak alatt a Niantic, így rövidesen publikálható állapotba kerül a Harry...","id":"20190619_harry_potter_wizards_unite_niantic_mobiljatek_pokemon_go","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f59110-2a42-4c7e-84e9-ff29be2b828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d670701-51df-4fe0-85d4-950d837eef76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_harry_potter_wizards_unite_niantic_mobiljatek_pokemon_go","timestamp":"2019. június. 19. 11:33","title":"Elkészült a Pokémon Go alkotóinak új játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt kasszáját.","shortLead":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt...","id":"20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7874c88-59b0-4c99-8793-f58a618858c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","timestamp":"2019. június. 19. 18:05","title":"Hétfőn kifosztott egy trafikot, szerdán elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77265a74-380e-490f-969b-66cb1253571b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya 108-as kilométerénél zárták le az utat a rendőrök.","shortLead":"Az autópálya 108-as kilométerénél zárták le az utat a rendőrök.","id":"20190619_Egy_arokba_hajtott_busz_miatt_teljes_utlezaras_van_az_M3as_egy_reszen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77265a74-380e-490f-969b-66cb1253571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be393c31-6238-437f-b3c1-1d091819fec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Egy_arokba_hajtott_busz_miatt_teljes_utlezaras_van_az_M3as_egy_reszen","timestamp":"2019. június. 19. 09:12","title":"Egy hétfőn árokba hajtott busz miatt teljes útlezárás van az M3-as egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek szelfikameráját a kijelző mögé \"száműzték\".","shortLead":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek...","id":"20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf0b15-f294-443e-8bf1-e23a67d40e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","timestamp":"2019. június. 19. 18:33","title":"Izgalmas fejlesztéssel készül az Oppo, egy hét múlva mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a14132-b5f6-44ad-b66d-672ea042a59a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sláger FM hétvégi műsorának egyik házigazdája lehet.","shortLead":"A Sláger FM hétvégi műsorának egyik házigazdája lehet.","id":"20190619_Csaszar_Elod_visszater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a14132-b5f6-44ad-b66d-672ea042a59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253d5aa3-68b9-4629-94dd-ae474d6127cb","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Csaszar_Elod_visszater","timestamp":"2019. június. 19. 08:50","title":"Császár Előd visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak ott, más megyékben is gondot okozott a sok eső.","shortLead":"De nem csak ott, más megyékben is gondot okozott a sok eső.","id":"20190619_Somogyban_akkora_eso_volt_hogy_a_rengeteg_viz_betorte_egy_hivatal_ablakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd38e1-5c62-4075-afca-cb145ef581c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Somogyban_akkora_eso_volt_hogy_a_rengeteg_viz_betorte_egy_hivatal_ablakat","timestamp":"2019. június. 19. 14:28","title":"Somogyban akkora eső volt, hogy a rengeteg víz betörte egy hivatal ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az osztrák hadsereg leállásával fenyeget a védelmi miniszter, hogy több pénzt kapjanak.","shortLead":"Az osztrák hadsereg leállásával fenyeget a védelmi miniszter, hogy több pénzt kapjanak.","id":"20190618_2020ra_csodbe_mehet_az_osztrak_hadsereg_a_vedelmi_miniszter_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974d66cd-7bf5-4c37-b8db-925b9ac23825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_2020ra_csodbe_mehet_az_osztrak_hadsereg_a_vedelmi_miniszter_szerint","timestamp":"2019. június. 18. 21:45","title":"2020-ra csődbe mehet az osztrák hadsereg a védelmi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter magyar érdeknek nevezte a horvátországi Krk szigeti gázterminál megépítését, az azon érkező amerikai gázról viszont Orbán Viktor korábban azt mondta, nem vagyunk balekok, hogy drágábban vegyünk gázt, mint a piaci ár.","shortLead":"A külügyminiszter magyar érdeknek nevezte a horvátországi Krk szigeti gázterminál megépítését, az azon érkező amerikai...","id":"20190619_Megis_balekok_vagyunk__Szijjarto_a_horvat_gazterminalt_dicserte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d97bfd-cc7a-4e6a-bb53-ec2c98ed69b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Megis_balekok_vagyunk__Szijjarto_a_horvat_gazterminalt_dicserte","timestamp":"2019. június. 19. 11:47","title":"Szijjártó a horvát gázterminált dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]