[{"available":true,"c_guid":"6514b494-db4f-4f99-8298-f7c924bd606b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötször nagyobbak az állatok, mint 50 éve, de a méretükkel együtt az étvágyunk is nőtt. Kérdés, meddig akarjuk ezt folytatni.","shortLead":"Ötször nagyobbak az állatok, mint 50 éve, de a méretükkel együtt az étvágyunk is nőtt. Kérdés, meddig akarjuk ezt...","id":"20190621_csirke_etel_fogyasztas_elelmiszeripar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6514b494-db4f-4f99-8298-f7c924bd606b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb99e0a6-a196-4141-a7f7-4be9a2a7e3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_csirke_etel_fogyasztas_elelmiszeripar","timestamp":"2019. június. 21. 19:05","title":"Mit hozott az állatok számára, hogy csirkefüggő lett az emberiség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1f1c65-6ffb-4569-83c7-674db5f9d122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közzétett egy kamerafelvételt.","shortLead":"A rendőrség közzétett egy kamerafelvételt.","id":"20190621_Ez_a_ferfi_lophatott_a_Nemeth_Laszlo_Gimnazium_tanevzaroja_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b1f1c65-6ffb-4569-83c7-674db5f9d122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aa4647-68a7-41b8-abef-08c262e66c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Ez_a_ferfi_lophatott_a_Nemeth_Laszlo_Gimnazium_tanevzaroja_alatt","timestamp":"2019. június. 21. 22:33","title":"Ez a férfi lophatott a Németh László Gimnázium tanévzárója alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201925_eszveszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807e3b4e-9321-4fca-8f96-ad28433898d9","keywords":null,"link":"/itthon/201925_eszveszto","timestamp":"2019. június. 20. 15:00","title":"Farkas Zoltán: Észvesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","shortLead":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","id":"20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5301e36-2231-4add-a5cc-d98360dcab54","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","timestamp":"2019. június. 20. 17:34","title":"Kivizsgálják, jutott-e mérgező anyag a társasházba, amelynek pincéjében vegyi anyagot tároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ea77e0-9e55-436f-a0fd-5b06cfeebc00","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De hamarosan elindul a webshop is. ","shortLead":"De hamarosan elindul a webshop is. ","id":"20190620_Intersport_aruhaz_2Rule_termekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ea77e0-9e55-436f-a0fd-5b06cfeebc00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6f7788-dae1-4b89-8b6e-8f8511100e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Intersport_aruhaz_2Rule_termekek","timestamp":"2019. június. 20. 14:24","title":"Mészáros sportmárkája mostantól az Intersportban is kapható ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c51ae7-51f7-49fc-9266-210077bc189f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen furcsa baleset történt Berlinben, ahol egy férfi úgy döntött, a Spree-folyó egyik hídján állva könnyít magán.","shortLead":"Igen furcsa baleset történt Berlinben, ahol egy férfi úgy döntött, a Spree-folyó egyik hídján állva könnyít magán.","id":"20190622_Tobben_megserultek_Berlinben_miutan_egy_ferfi_a_hidrol_a_vizbe_vizelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59c51ae7-51f7-49fc-9266-210077bc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69aebc4a-50a3-41bb-a9b1-e2f583390088","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Tobben_megserultek_Berlinben_miutan_egy_ferfi_a_hidrol_a_vizbe_vizelt","timestamp":"2019. június. 22. 10:46","title":"Többen megsérültek Berlinben, miután egy férfi a hídról a vízbe vizelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés. ","shortLead":"A telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés. ","id":"20190620_Paks_II_Atomeromu_epulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c48369-8d36-4feb-ad44-a970a5967a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Paks_II_Atomeromu_epulet","timestamp":"2019. június. 20. 20:23","title":"Pakson már elkezdték felhúzni a kiszolgálóépületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta a Szovjetuniót az államszövetség 1991-es szétesése előtt.","shortLead":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta...","id":"20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c4b54-2024-4ecb-8208-f154e222952e","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","timestamp":"2019. június. 22. 11:40","title":"Ilyen volt a Szovjetunió – a múlt egy amerikai fotós szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]