[{"available":true,"c_guid":"6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","shortLead":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","id":"20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ab08b-4485-4ea1-b665-0de6fb2e2726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","timestamp":"2019. június. 22. 06:41","title":"A nap fotói: régi lila traktor a levendulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e484ad-1ee8-4bfb-a05e-ad29acc3911c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhagyott halászhálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja a Tirrén-tengeren az olasz partoknál, Lazio tartomány magasságában – közölte a Marevivo olasz környezetvédelmi szervezet. Az anyaállat valószínűleg a borját szerette volna kiszabadítani.","shortLead":"Elhagyott halászhálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja a Tirrén-tengeren az olasz partoknál, Lazio...","id":"20190622_elhagyott_halaszhalo_kisertethalo_nagy_ambrascet_es_borja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e484ad-1ee8-4bfb-a05e-ad29acc3911c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11d1152-12df-4030-af0f-eb5b04e12dca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_elhagyott_halaszhalo_kisertethalo_nagy_ambrascet_es_borja","timestamp":"2019. június. 22. 09:03","title":"Szívszorító tragédia: elhagyott hálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Helikopterrel is keresték a férfit, aki egy nappal korábban indult hazafelé motoron.","shortLead":"Helikopterrel is keresték a férfit, aki egy nappal korábban indult hazafelé motoron.","id":"20190623_motorbaleset_halalos_baleset_57_es_ut_Mohacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f9d6df-5ff3-4803-b457-3c21e0a77842","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_motorbaleset_halalos_baleset_57_es_ut_Mohacs","timestamp":"2019. június. 23. 08:19","title":"Egy napig fekhetett az árokban a halálos balesetet szenvedett motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","shortLead":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","id":"20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24cb276-2d53-4d7c-9714-b5444dc6cc36","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","timestamp":"2019. június. 23. 08:45","title":"Károly nem csak taxizott, lopni is szeretett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban továbbra is rejtély, hogy mi történhetett. Az áldozatot munkások találták meg a nádasban, egy mély vizesárokban. Sikerült azonosítani, mert nála voltak a papírjai. Nem környékbeli, valószínűleg hajléktalan lehetett. A falu polgármestere azt mondta, sokkolta a látvány.\r

","shortLead":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban...","id":"20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce368c-ea0f-47ac-832b-c2ec794fac64","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","timestamp":"2019. június. 23. 17:58","title":"A lábszár után a holttestet is megtalálták Mezőlaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló kommentelőket. \r

\r

","shortLead":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló...","id":"20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3ac8d-ba2f-4f2b-b9e4-9c78a75a72ff","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","timestamp":"2019. június. 23. 15:51","title":"Temetésen szelfizett Schobert Norbi, majd videóban szidta durván a kritizálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves gyermek cukorbeteg, a gyógyszerei otthon maradtak. Mivel a városban felvonulás volt, a család csak lassan tudott haladni.","shortLead":"A 12 éves gyermek cukorbeteg, a gyógyszerei otthon maradtak. Mivel a városban felvonulás volt, a család csak lassan...","id":"20190623_Rendori_felvezetessel_jutott_at_a_varoson_egy_rosszul_lett_esztergomi_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeab48f-e4be-412c-b7b5-804fb2ec6951","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Rendori_felvezetessel_jutott_at_a_varoson_egy_rosszul_lett_esztergomi_kisfiu","timestamp":"2019. június. 23. 11:33","title":"Rendőri felvezetéssel jutott át a városon egy rosszul lett esztergomi kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]