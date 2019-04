A következő hetek nagy feladványa az lesz, hogy miként próbálja meg támadni a Fidesz Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltet úgy, hogy közben neki is bőven van takargatnivalója a parkolási ügyben. Sok csavar van a történetben, a cikkben felbukkan egy érdekes szereplő is.

"A zuglói parkolás pénzszivattyúként működik" – ezt a megállapítást tartalmazza a Fidesz zuglói szervezetének közleménye. Ez nem egy kerületi magánakció: a szöveg a párt központi e-mail-címéről érkezett. A Fidesz természetesen Karácsony Gergely zuglói polgármestert, az MSZP–Párbeszéd főpolgármester-jelöltjét tartja felelősnek mindezért, és vizsgálóbizottság felállítását is követeli.

A történet elég szövevényes, a kormánypárt állítása pedig a saját fejükre is visszahullhat. Nemcsak azért, mert a zuglói parkolási szerződéseket a közgyűlés fideszes képviselői is megszavazták – az egyiknél Karácsony tartózkodott, holott vétózhatott is volna, a másiknál igent nyomott –, hanem azért is, mert a zuglói parkolási piacon megjelenő cégek egy része más, Fidesz vezette kerületben is felbukkant. Ezt a cikkben később részletesen is bemutatjuk. A Fidesz a közleményében nem fejtette ki, pontosan mit ért pénzszivattyú alatt, és melyik önkormányzati szereplő működtedheti azt, és nem válaszoltak a tisztázást kérő e-mailünkre sem. Az sem derült ki, ha visszaélést sejtenek, tesznek-e feljelentést.

Interjút hiába kértünk Rozgonyi Zoltán fideszes alpolgármestertől, a már hivatkozott közleményre mutogatva elhárította megkeresésünket, pedig jó lett volna megtudni, mikortól lett gyanús a Fidesznek a helyi parkolás, illetve miért támogatták annak idején a döntést.

A parkolás az elmúlt hetek forró témája, az egyik legfontosabb kampánytéma lehet az önkormányzati választáson, kérdés, hogy a Fidesznek sikerül-e profitálnia ebből, vagy belemanőverezi magát egy számára is kellemetlen helyzetbe.

Képünk illusztráció © Mónus Márton

Az előzmények

Miután a 444.hu elsősorban Ferencvárosra fókuszálva leleplezte a mutyigyanús parkolási ügyeket, Karácsony Gergely a saját kerületén, Zuglón belüli MSZP–Fidesz-háttéralkuról kezdett beszélni. A diskurzusba beszállt Tarlós István főpolgármester is, aki elárulta, Orbán Viktor a számos főpolgármesteri kérése közül egyedül az egységes parkolásra vonatkozót nem volt hajlandó teljesíteni.

Tarlós a kerületi parkolási adatokra hivatkozva azt mondta, Zuglóban erősen vitatható parkolási rendszer jött létre, amely a bevezetése óta milliárdos veszteséget termel, mire a szocialista Horváth Csaba közölte, nem veszteséges a parkolás, hanem ellenkezőleg, nyereséges. Horváth nem önszorgalomból szólalt meg: a hírek szerint ő lehet a zuglói polgármester-jelölt, Karácsony Gergely utódja.

Az alkalmasságról és férfiasságról szóló politikai nyilatkozathatháborúban Tarlós és Karácsony között könnyebb eligazodni – ez épp ezért most nem is érdekes –, a számháborúban viszont már kevésbé.

Önmagában nézve Tarlósnak és Horváthnak is igaza van, mikor azt egyik azt mondja, a parkolás veszteséges, a másik meg azt, nyereséges. Más ugyanis a kiindulópontjuk. Tarlós a zuglói önkormányzattól kapja meg a hivatalos adatokat, havi bontásban (a XIV. kerületi önkormányzat közlése alapján tudjuk így, mert Tarlósék nem adták ki, milyen számokra alapozzák a nyilatkozatot, hanem a zuglói önkormányzathoz irányítottak), és hozzászámolja azt, amit a büdzsé tervezésekor az önkormányzat is: az üzemeltetés mellett a különböző beruházási költségeket is, ami miatt valóban veszteséges a rendszer (az elmúlt két évben csaknem 800 milliós a mínusz), Horváth viszont csak azokat a számokat veszi alapul, amit a parkolási rendszert összefogó, bonyolító Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.-től (ZKNP) kap a parkolási cégektől. Márpedig ott azt mondják, naponta 4,5-5 milliós bevételük van, és havi szinten 59-60 milliós kiadásuk. Vagyis az üzemeltetés nyereséges – mondja a számok alapján Horváth.

Tarlós István © Reviczky Zsolt

Az már csak bónusz, hogy a ZKNP-nél megismert, illetve cég tavaly decemberi jelentésében, valamint az önkormányzat különböző előterjesztéseiben szereplő számok nem egyeznek, helyenként találtunk 100 milliónál is nagyobb eltérést. Végül két napig tartó telefonálás és levelezés után be kellett érnünk azzal a kerületi önkormányzati válasszal, hogy miután a ZKNP csak a náluk jelentkező kiadási és bevételi adatokat látja, azt viszont nem, hogy a kerület mennyit fizet a bevételekből a fővárosnak,

semmi ellentmondás nincs abban, hogy a két szám nem azonos,

az önkormányzati anyagok közti, több száz milliós eltérést pedig azzal magyarázták, hogy a tervezett és a várható bevétel és kiadás sem ugyanaz a kategória, ezek az adatok pedig pláne nem egyeznek meg a véglegessel.

A zuglói parkolási szerződésnél szemet szúr még a parkolóórák üzemeltetéséért havonta és darabonként fizetendő csaknem 69 ezer forint, ami kiugróan magas összeg a többi kerület 6-9 ezer forintos díjaihoz képest. A rendszer ismerői azzal érvelnek, a két számot nem lehet összevetni, előbbi ugyanis a parkolóórákra vonatkozik, utóbbit viszont a parkolóhelyek száma alapján adták meg (amelyből jóval több van, mint óra). A parkolóhelyek üzemeltetéséért 5900 forintot fizet Zugló, és ha ehhez hozzászámoljuk az akár több tucat helyre jutó órákat, akkor a zuglói költségek nettó 7-8 ezer forintra jönnek ki parkolóhelyenként, ami hasonló a többi kerülethez. Az óbudai parkolási szisztéma hasonló még amúgy (a pályázatnál azt a kiírást vették alapul), ott is több mint 60 ezer forintot fizetnek a parkolóórák üzemeltetéséért havonta, darabonként.

Képünk illusztráció © Mónus Márton

Vissza a főszereplőkhöz – ki kicsoda a zuglói piacon

De térjünk rá arra, miért lehet kellemetlen a Fidesznek, ha elméri a Karácsony Gergely elleni támadást. A szavakat eddig ügyesen válogatta meg a kormánypárt, a pénzszivattyút sokféleképpen lehet érteni. Ha azonban valamely parkolási vállalkozásra rávetül az árnyék, könnyen más, fideszes polgármester is magyarázkodni kényszerülhet.

A történetben két szereplő köthető Zuglóhoz: a parkolásüzemeltetést bonyolító, önkormányzati tulajdonban lévő ZKNP, amelynek vezetője Kovács-Csincsák László korábbi helyi szocialista képviselő, aki annak idején Hunvald Györggyel kötött tanácsadási szerződést, illetve a Funtig ügyvédi iroda, mellyel az önkormányzati cég az elmaradt parkolási pótdíjak és bírságok peres vagy peren kívüli jogi képviseletére szerződött. Funtig Zoltánt Tóth Csaba zuglói MSZP elnök bizalmasának tartották.

Rajtuk kívül azonban olyan szereplők is felbukkannak a parkolási bizniszben, amelyek más, Fidesz-vezette önkormányzatnál is feltűnnek.

A SIS Parking Kft., amely a parkolás üzemeltetésére egyedül, a parkolóórák üzemeltetésére pedig konzorciumban pályázott Zuglóban. A közbeszerzésen a konzorcium drágább ajánlatot adott, az olcsóbb ajánlatot tevő céget (amely amúgy az óbudai parkolási tenderen nyert) az önkormányzat kizárta, ami miatt a cég végül nem perelt. A SIS nem csak Zuglóban van jelen, hanem a Fidesz vezette Józsefvárosban és Újbudán is nyert parkolási tenderen.

A Zuglóban nyertes konzorcium érdekes tagja még a C-Ware Kft., amelynek a parkolási botrányokról elhíresült Centrum Parkoló Kft. korábbi többségi tulajdonosa, Kupper András (a fideszes Kupper András nagybátyja) a tagja. A cég jelen van Zuglón kívül Újbudán, az I. kerületben, illetve 2010-ben Erzsébetvárossal is leszerződött.

Alvállalkozóként jelen van Zuglóban a Sessionbase Kft., amely az eddig felsorolt szereplők közül a legtöbbször nyert tenderen. A Közbeszerzési Értesítőben lefuttatott keresés azt mutatja, a cég sikeres volt a Fidesz vezette Újbudán, az I., XII., III., V., X. kerületben, Erzsébetvárosban és Kőbányán, valamint a szocialisták vezette XIII. és XIX. kerületben is. A Sessionbase résztulajdonosa a Sessionsoft Kft.-nek is (az ügyvezetők ugyanazok), amely az imént felsorolt fideszes önkormányzatok többségénél szintén nyert tendert a korábbi években, ahogyan Zuglóban is.

Alvállalkozóként van feltüntetve a Park-Controll Kft. is, amelynek az egykori terrorelhárító kommandós, Jungwirth István a többségi tulajdonosa.

Mutyi?

Karácsony Gergely nagyjából egy hete a zuglói parkolási ügyben az ATV-ben azt mondta, MSZP–Fidesz-háttéralku született (egy helyi ügyekben jártas szocialista ezt tagadta), ő pedig nem volt meggyőződve arról, hogy az olcsóbb ajánlatot tévő pályázó kizárása indokolt volt. A 2017-es szavazáson Karácsony tartózkodott, és bár utána elmondta aggályait az Átlátszónak, ám a birtokunkba került jegyzőkönyv alapján az ülésen ezt nem tette meg.

Karácsony Gergely © Túry Gergely

Karácsony meg is vétózhatta volna a döntést, azonban a hvg.hu-nak is azt magyarázta, ennek jogi értelemben azért nincs értelme, mert akkor a következő ülésen viszi át a többség, másrészt arra számított, a kizárt cég majd megtámadhatja a döntést.

A háttéralku részleteiről nem akart beszélni, de a hvg.hu-nak is utalt arra, van még valami a tarsolyában ezzel kapcsolatban. Karácsony amúgy le is mondhatott volna, ha annyira tarthatatlannak érzi a háttéralkut, de ez sem történt meg.

A slusszpoén egyébként az, hogy Karácsonynak a parkolás miatt nekiment a Puzsér Róbertet támogató LMP is, amelynek EP-listavezetője, Vágó Gábor a Zuglói Önkormányzat átláthatósági biztosa volt egészen tavaly novemberig. Megkérdeztük Vágót, miért nem emelte fel a hangját a parkolási helyzet miatt, illetve nem érzi-e ennek ismeretében kellemetlennek az LMP Karácsonyt támadó akcióját, mire azt mondta, egyrészt a szerződés megkötésekor még nem volt átláthatósági biztos, másrészt

"az én munkám az volt, hogy ellenőrizzem, hogy a saját átláthatósági rendeletének megfelel-e az adott önkormányzati cég, vagy nem".

Tartalmilag nem is vizsgálhatta a szerződéseket, csak az volt a dolga, hogy a különböző szerződések nyilvánosságra hozását ellenőrizze. És szerinte ugyan "a szerződés nem túl előnyös Zuglónak", de részben pont azért van ebből botrány, mert a zuglói szerződés nyilvános.