Csak azért nem mondhatjuk, hogy százoldalnyi ígéretet zúdítottak az előválasztáson induló főpolgármester-jelöltek Budapestre, mert a három iromány együtt 99 oldal hosszú. Kálmán Olga és Karácsony Gergely saját programot tettek közzé, Egyenesen Budapestért, illetve Budapest mindenkié címmel. Kerpel-Fronius Gábor nem egy választásra szóló programot rakott össze, hanem azt a Budapest 2.0 nevű tervet használja, amelyet a Momentum még az ő indítása előtt készített el.

Az első ránézésre is egyértelmű, hogy mindhárom program legnagyobb hiányossága ugyanaz:

nagyon kevés elemnél próbálták kiszámolni a költségeket, arról pedig gyakorlatilag sehol nem ejtenek szót, hogy miből finanszíroznák a terveket.

A hatásköröket is fájóan keverik – minden programban találunk olyan pontokat, amelyeket egy főpolgármester nem tud megoldani, bármennyire is akarja.

Lakhatás

Karácsony a félmilliárd forintnál drágább házakra kivetett adóból építene és újítana fel bérlakásokat – ugyanakkor kérdésre válaszolva elismerte, nem tudja, mennyi bevétel lenne ebből. Kálmán Olga büntetést fizettetne a kerületekkel, ha azok nem adnak ki elég önkormányzati lakást. Ehhez hasonló Kerpel-Fronius ötlete a lakatlansági adóról, amelyet a szerda esti jelölti vitán dobott be.

Kálmán Olga egy szociális és egy piaci alapú bérlakásprogramot is elindítana, és reméli, hogy ehhez kaphat a város EU-pénzt. Ami pedig a hajléktalanságot illeti, ezer új befogadóhelyet ígért, valamint egy olyan programot, amellyel évente legalább száz embert lakhatáshoz lehet juttatni. Úgy számol, erre öt év alatt ötmilliárd forint kell.

© Fazekas István

Karácsony Gergely szintén az uniós pénzekben bízik, bár Budapest relatív fejlettsége miatt a "hagyományos" strukturális támogatásokra nem, inkább innovatív városfejlesztési kezdeményezések finanszírozására számíthat a főváros: egy önkormányzati céget hozna létre, hogy nonprofit módon lakásokat építsen, de ez a szervezet adná bérbe a most üresen álló lakásokat is. A jövedelemtől függő lakbértámogatási rendszert is megígért. Kiterjesztené az egész fővárosra a zuglói rendszert, amelyben azokat támogatják, akik nem tudják a rezsit fizetni, hogy ne emiatt kerüljenek az utcára. A Momentum ebben egyetért vele, annyira, hogy a saját programjukba is beírták a zuglói modellt. A kerületben ez évi százmillió forintba kerül, ha ez alapján számolunk, akkor az egész fővárosban nagyjából 1,4 milliárdot kellene rászánni évente.

A Momentum azt kéri: az új ingatlanfejlesztéseknél az önkormányzatok kötelezően kapjanak meg bizonyos lakásokat a piacinál alacsonyabb áron. A programba bevonnák a lakáskiadókat is. Aki akar, az szerződhet az önkormányzattal, hogy szociális alapon, kerületi vagy fővárosi támogatással adja ki a lakását, és garanciát kapna, hogy a szerződés végén ugyanolyan minőségben kapja vissza az ingatlant.

Közlekedés

Kálmán Olga folyamatos járművásárlási programot indítana a BKK-nál, havi tíz buszt cserélne le, csökkentené az elővárosi vasúti és HÉV-közlekedés tarifáit, az éves bérletek árát pedig megfelezné. Megígérte a 3-as metró azonnali légkondicionálását, valamint a 3-as és a 4-es metró meghosszabbítását.

© Fülöp Máté

A nagy kérdés: miből? Egy busz ára 50-60 millió forint, a csuklósoké 70-80 millió, vagyis havonta legalább félmilliárd forintot, összesen – kb. 33 hónap alatt – százmilliárdot kellene találni erre. A BKK jegyárbevétele tavaly 65 milliárd forint volt, ebből sok kiesne, ha olcsóbb volna a jegy. Karácsony pont a drágaság, valamint a főváros eladósodottsága miatt inkább a villamoshálózat fejlesztését pártolja, de a forrásra ő sem tér ki, az olcsóbb jegyeket pedig ő is megígérte.

A Momentum máshonnan közelíti meg a problémát, az ő közlekedésfejlesztési terveik kulcsa a vasút. A meglévő hálózatra építve gyorsvasutat építenének ki, erre busszal hordanák rá az utasokat, és a HÉV-vel is összekötnék. A probléma azonban világos, a vasútfejlesztésről nem a főpolgármester dönt. A párt emellett a meglévő kedvezmények átgondolását ígéri, valamint azt, hogy csúcsidőn kívül olcsóbb lenne az utazás.

Abban teljes az egyetértés a jelöltek között, hogy a belváros autós forgalmát csökkenteni kell, de azt is belátják mindhárman, hogy a kormány beruházásai nélkül nem lehet előrelépni. Kálmán Olga azt írta: „mindent megtesz”, hogy körbeérjen az M0-s autóút, és épüljön két új Duna-híd. A Momentum ígérete annyi, hogy csillapítják a Rákóczi út és a Nagykörút forgalmát, a Lánchidat egyirányúsítják Buda felé, a folyópartot pedig hétvégi és nyár esti lezárásokkal teszik élhetőbbé – ez utóbbit megígérte Karácsony is. A Momentum előállt egy olyan ötlettel is, miszerint a legnagyobb utakat leszámítva legyen mindenhol 30-as sebességkorlátozás.

© Stiller Ákos

Kálmán Olga a saját programjában külön nem tért ki arra, mi legyen a dugódíjjal – a vitán azért elmondta, hogy bevezetné –, Karácsony erről egy tesztüzem után népszavazást tartana, Kerpel-Fronius pedig dinamikus árazást vezetne be, hogy minél többet autózik valaki, annál többet fizessen.

Légszennyezettség, környezetvédelem

Budapest területén csak a Fővárosi Önkormányzat engedélyével lehet majd fákat kivágni, a kormányzati beruházások sem jelentenek kivételt – ígéri Kálmán Olga, arról pedig nem mond semmit, hogy ezt miként érné el azoknál a beruházásoknál, amelyek nem a fővároshoz tartoznak. Karácsony programjával hasonló a probléma, ő a Városliget közparkként történő megújításával kampányol, miközben az ottani építkezéseket zuglói polgármesterként sem tudta megakadályozni. A Momentum inkább nem is ment bele a hatásköri villongásokba, csak fásítást ígért, évi 10 ezer fa ültetésével, a belvárosban pedig minden 12 méternél szélesebb utcára fasorok telepítését.

© Facebook / Karácsony Gergely

A programok egyik leglátványosabb részletét is itt találtuk meg: Karácsony Gergely felhőszakadások esővizét átmeneti tárolásra alkalmas süllyesztett közterületekre vezetné, átmeneti tavak kialakításával, hogy aztán ebből locsolhassanak.

Turizmus

Ahhoz képest, hogy mekkora viták vannak a turizmus miatt, és hogy mennyi pénzt szerez ebből a város, meglepően elhanyagolják a jelöltek a témát. Kálmán Olga programjából például egyszerűen kimaradt ez a rész. Karácsony sem vitte túlzásba, az ő programjában annyi áll: át kell írni a lakáskiadási szabályokat, hogy az Airbnb ne lehetetlenítse el a budapestiek lakhatását.

A Momentum azt ígéri, csak olyanoknak engedné a rövid távú ingatlankiadást, aki be is van jelentve oda, így a több lakást üzemeltetőket kizárnák az airbnb-zésből. A bulinegyed problémáját egyedül a Momentum veti fel, de az ő programjuk is csak addig jut, hogy éjszakai polgármester kell, valamint hogy nem szabad engedni, hogy a kerületek egymásnak dobálják át a nehézségeket.

Külső kerületek

Karácsony azt ígéri: megóvják a beépítéstől a megmaradt zöldterületeket, és „olyan jól működő kisvárosokat alakítanak ki Budapesten belül”, ahol helyben is elérhető lesz az iskola, a szakrendelő, a szórakozási vagy sportolási lehetőségek.

Kálmán Olga programja szerint kötelezővé kell tenni, hogy minden új lakóparkhoz építsen a beruházó óvodát és bölcsődét. Ami pedig a régebbi lakásokat illeti, azt ígéri, közvetlenül a főváros fog EU-pénzre pályázni a panelprogram folytatásáért, hogy minél több helyen lehessen jól szigetelni a lakásokat.

A Momentum ígérete pedig az: az új kereskedelmi és lakásfejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy azok a meglévő kerületi alközpontokban jöjjenek létre. A párt azt célozta meg, hogy akárhol is él az ember Budapesten, 10 perc sétával, kerékpározással vagy autóval elérhető legyen ez a központ.