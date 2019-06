Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét Domb (Sette Colli) elnevezésű nemzetközi úszóverseny második napján.","shortLead":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét...","id":"20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452d55b5-9e20-4e0b-af0c-70c448682d1b","keywords":null,"link":"/sport/20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","timestamp":"2019. június. 22. 21:33","title":"Aranyérmes Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a1cdd9-09cc-4926-9292-c4934918f008","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak, amelynek vize nem ivóvíz - vette észre az Index.","shortLead":"Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak, amelynek vize nem ivóvíz - vette észre...","id":"20190622_Majdnem_szaz_fesztivalozo_rosszul_lett_a_Fishing_on_Orfun_mert_rossz_kutbol_ittak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84a1cdd9-09cc-4926-9292-c4934918f008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c2216c-edeb-4f19-86cd-328fabbf3c30","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Majdnem_szaz_fesztivalozo_rosszul_lett_a_Fishing_on_Orfun_mert_rossz_kutbol_ittak","timestamp":"2019. június. 22. 09:55","title":"Majdnem száz fesztiválozó rosszul lett egy kút vizétől a Fishing on Orfűn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérő edzését.","id":"20190622_Hamilton_volt_a_leggyorsabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84325a35-3c58-444b-8d5b-c6101a971ac7","keywords":null,"link":"/sport/20190622_Hamilton_volt_a_leggyorsabb","timestamp":"2019. június. 22. 16:54","title":"Hamilton volt a leggyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben uralkodó állapotokat. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben...","id":"20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ac1581-85f9-48c4-af18-4255d0645467","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","timestamp":"2019. június. 21. 16:22","title":"NAIH: Nem lehet megtiltani a fényképezést a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hotelépület eladása a gyógyfürdőt nem érinti.","shortLead":"A hotelépület eladása a gyógyfürdőt nem érinti.","id":"20190621_Eladjak_a_Gellert_Hotelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dff1f45-2d38-425d-9869-8dac8f7e2af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Eladjak_a_Gellert_Hotelt","timestamp":"2019. június. 21. 15:33","title":"Eladják a Gellért Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hello Kártyás néven vezette be új feltöltőkártyás portfólióját a Telenor. ","shortLead":"Hello Kártyás néven vezette be új feltöltőkártyás portfólióját a Telenor. ","id":"20190622_telenor_hello_kartyas_dijcsomagok_feltoltokartyas_tarifak_mobilnet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43aafb8-8711-4803-a5ed-e149bbc09c0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_telenor_hello_kartyas_dijcsomagok_feltoltokartyas_tarifak_mobilnet","timestamp":"2019. június. 22. 08:03","title":"Megjöttek a Telenor új díjcsomagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Az emberség minimumát, a klímaváltozás veszélyének csökkentését vétózta meg két másik tagállammal együtt a magyar kormány.","shortLead":"Az emberség minimumát, a klímaváltozás veszélyének csökkentését vétózta meg két másik tagállammal együtt a magyar...","id":"20190621_Balavany_Viktor_legalabb_az_unokadra_gondolj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab4171-fee0-4a4b-85c9-aadd667af5a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Balavany_Viktor_legalabb_az_unokadra_gondolj","timestamp":"2019. június. 21. 17:34","title":"Balavány: Viktor, legalább az unokádra gondolj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz hamarosan.","shortLead":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz...","id":"20190621_cupra_seat_automarka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93473f8-3c0e-4472-8707-b43250840d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_cupra_seat_automarka","timestamp":"2019. június. 21. 18:02","title":"Egy új autómárkának új főhadiszállás jár – ilyen lesz a Cupráé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]