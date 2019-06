Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott az uniós klímaterv.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott...","id":"20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019db00-f112-48ef-b4ac-81f4b400b6f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","timestamp":"2019. június. 23. 11:13","title":"\"Nem ég az arca, elnök úr?\" - Ujhelyi nyílt levelet küldött Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországban már 530 forint körül van a benzin átlagára, de a horvátoknál sem sokkal jobb a helyzet. Ott ráadásul az autópálya is drágább.","shortLead":"Olaszországban már 530 forint körül van a benzin átlagára, de a horvátoknál sem sokkal jobb a helyzet. Ott ráadásul...","id":"20190623_olaszorszag_tankolas_benzin_split_horvatorszag_autopalya_dija_kuna_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c5800c-18b8-4c5d-96b4-8ef8491d1c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_olaszorszag_tankolas_benzin_split_horvatorszag_autopalya_dija_kuna_forint","timestamp":"2019. június. 23. 10:36","title":"Nagy meglepetés érheti a nyaralni induló autósokat a szomszédos országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz, volt, ahol a havi átlag fele esett.","shortLead":"Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz, volt, ahol a havi átlag fele esett.","id":"20190623_Villamarvizek_ontottek_el_telepuleseket_tobb_megyeben_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecae026f-644f-4801-a320-08332ecdf245","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Villamarvizek_ontottek_el_telepuleseket_tobb_megyeben_is","timestamp":"2019. június. 23. 19:06","title":"Villámárvizek öntöttek el településeket több megyében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Srí Lanka-i elnök szombattól ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250 halálos és csaknem 500 sebesült áldozatot követelő összehangolt húsvétvasárnapi merényletsorozat miatt vezettek be.","shortLead":"A Srí Lanka-i elnök szombattól ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250...","id":"20190622_Sri_Lankan_ismet_meghosszabbitottak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d5df5-f510-4bac-b390-b253a093da80","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Sri_Lankan_ismet_meghosszabbitottak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. június. 22. 13:18","title":"Srí Lankán ismét meghosszabbították a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves gyermek cukorbeteg, a gyógyszerei otthon maradtak. Mivel a városban felvonulás volt, a család csak lassan tudott haladni.","shortLead":"A 12 éves gyermek cukorbeteg, a gyógyszerei otthon maradtak. Mivel a városban felvonulás volt, a család csak lassan...","id":"20190623_Rendori_felvezetessel_jutott_at_a_varoson_egy_rosszul_lett_esztergomi_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeab48f-e4be-412c-b7b5-804fb2ec6951","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Rendori_felvezetessel_jutott_at_a_varoson_egy_rosszul_lett_esztergomi_kisfiu","timestamp":"2019. június. 23. 11:33","title":"Rendőri felvezetéssel jutott át a városon egy rosszul lett esztergomi kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646ab066-fced-4ea9-8d1a-575c5469647e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira drága a lakhatás, hogy a kevésbé tehetősek inkább állítólag kísértetjárta lakásokat bérelnek, mert azok valamivel olcsóbbak.","shortLead":"Annyira drága a lakhatás, hogy a kevésbé tehetősek inkább állítólag kísértetjárta lakásokat bérelnek, mert azok...","id":"20190622_Szellemtanyakat_is_bevallalnak_a_hongkongiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646ab066-fced-4ea9-8d1a-575c5469647e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9224e10-5218-41aa-b136-7558d4dcd12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Szellemtanyakat_is_bevallalnak_a_hongkongiak","timestamp":"2019. június. 22. 20:36","title":"Szellemtanyákat is bevállalnak a hongkongiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","shortLead":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","id":"20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37f8daf-755c-4442-bbdd-719760588de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","timestamp":"2019. június. 23. 06:41","title":"A nap videója: kiparkolni sem mindig egyszerű, főleg egy helikopterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak valami extrát. Ezekkel feljebb lehet pozicionálni a terméket. Nyilván a nyereség is több lehet ezeken a modelleken, ami pedig elemi feltétele annak, hogy a gyártók egyáltalán fenntartsák ezt a praktikus kis kategóriát.","shortLead":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak...","id":"20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb1271e-69d3-49d1-ba2f-674437959020","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","timestamp":"2019. június. 23. 16:00","title":"No sport - Nissan Micra N-Sport teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]