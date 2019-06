Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da105bb5-85d4-4cc5-8da5-f41b10575ea5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatók azonosították a Parkinson-kór legkorábbi jeleit az agyban, a betegség megjelenése előtt 15-20 évvel. A felfedezés elvezethet új diagnisztikai eljárásokhoz és újfajta kezelésekhez.","shortLead":"Brit kutatók azonosították a Parkinson-kór legkorábbi jeleit az agyban, a betegség megjelenése előtt 15-20 évvel...","id":"20190622_parkinson_kor_legkorabbi_jeleit_az_agyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da105bb5-85d4-4cc5-8da5-f41b10575ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d2495e-bccd-4c75-a7c6-b0aeff7fe5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_parkinson_kor_legkorabbi_jeleit_az_agyban","timestamp":"2019. június. 22. 12:03","title":"15-20 évvel korábban is látszik: megtalálták a Parkinson-kór legkorábbi jeleit az agyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott az uniós klímaterv.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott...","id":"20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019db00-f112-48ef-b4ac-81f4b400b6f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","timestamp":"2019. június. 23. 11:13","title":"\"Nem ég az arca, elnök úr?\" - Ujhelyi nyílt levelet küldött Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","shortLead":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","id":"20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b91fab-3013-4796-bb6c-d911bcf91c69","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","timestamp":"2019. június. 21. 14:15","title":"Vert helyzetből érkezett a Boeing, mégis ellopta a légishow-t Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","shortLead":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","id":"20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4a8c5d-0a43-4916-b508-d52b55d1202e","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","timestamp":"2019. június. 22. 11:05","title":"Orbán találkozott a néppárti bölcsekkel Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69a639f-1663-4e68-a63e-73d58a97bff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elállták az ajtót és kamerázták, sértegették egy Pride-hónaphoz kapcsolódó rendezvény résztvevőit.\r

\r

","shortLead":"Elállták az ajtót és kamerázták, sértegették egy Pride-hónaphoz kapcsolódó rendezvény résztvevőit.\r

\r

","id":"20190621_Merce_ujabb_Priderendezvenyen_provokaltak_Budahazyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69a639f-1663-4e68-a63e-73d58a97bff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63fdf16-1de7-44ac-b213-bb31b779981a","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Merce_ujabb_Priderendezvenyen_provokaltak_Budahazyek","timestamp":"2019. június. 21. 21:39","title":"Mérce: újabb Pride-rendezvényen provokáltak Budaházyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"San Franciscót már csak egyetlen lépés választja el attól, hogy az első olyan amerikai város legyen, ahol tilos az elektromos cigaretták használata. ","shortLead":"San Franciscót már csak egyetlen lépés választja el attól, hogy az első olyan amerikai város legyen, ahol tilos...","id":"20190621_san_francisco_elektromos_cigaretta_e_cigi_tiltas_dohanyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6d5a71-8108-4d82-ad2e-506c5349feb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_san_francisco_elektromos_cigaretta_e_cigi_tiltas_dohanyzas","timestamp":"2019. június. 21. 16:33","title":"Ehhez mit szólnának itthon? Egy amerikai város betiltaná az elektromos cigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd34710-be89-4837-89bf-9da9ad55985b","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","timestamp":"2019. június. 22. 19:18","title":"Jótékonysági gurulás: az esztergomi kórházért motoroztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam ígéri, hamar megoldják a problémát, de májusban is azt ígérték, nem lesz semmi baj.","shortLead":"Az állam ígéri, hamar megoldják a problémát, de májusban is azt ígérték, nem lesz semmi baj.","id":"20190621_Hianycikk_az_ujszulottek_es_csecsemok_szamara_lefontossagu_Kvitamin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a52f900-8fb5-40c2-b703-6374c50e9497","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Hianycikk_az_ujszulottek_es_csecsemok_szamara_lefontossagu_Kvitamin","timestamp":"2019. június. 21. 19:48","title":"Hiánycikk az újszülöttek és csecsemők számára léfontosságú K-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]