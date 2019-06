Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43191bbc-de97-4f17-885e-5b8da3448910","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"Egyre nagyobb teret nyer magának az a felfogás, hogy csak a dolgok használatért fizessünk, a tulajdonláshoz kapcsolódó időbefektetéstől és költségektől pedig megszabaduljunk. Mindkettőnek van jobb helye.","shortLead":"Egyre nagyobb teret nyer magának az a felfogás, hogy csak a dolgok használatért fizessünk, a tulajdonláshoz kapcsolódó...","id":"20190625_skoda_privat_berlet_porsche_lizing_autoberles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43191bbc-de97-4f17-885e-5b8da3448910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed95fe7-51d9-4ecc-9ad1-dff029ccbcb7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190625_skoda_privat_berlet_porsche_lizing_autoberles","timestamp":"2019. június. 25. 07:30","title":"Csak használjuk, a többi nem a mi gondunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarják meghálálni az országnak a segítséget. És mert szerintük a búvárok menőn néznek ki.","shortLead":"Így akarják meghálálni az országnak a segítséget. És mert szerintük a búvárok menőn néznek ki.","id":"20190624_A_barlangbol_kimentett_thai_fiuk_kozul_ketten_buvarok_akarok_lenni_ha_felnonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf26561-4bc6-4950-a732-ea7ad288c110","keywords":null,"link":"/elet/20190624_A_barlangbol_kimentett_thai_fiuk_kozul_ketten_buvarok_akarok_lenni_ha_felnonek","timestamp":"2019. június. 24. 15:41","title":"A barlangból kimentett thai fiúk közül ketten búvárok akarnak lenni, ha felnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyot fordult a világ a Kék Bolygó Alapítványnál egy év alatt.","shortLead":"Nagyot fordult a világ a Kék Bolygó Alapítványnál egy év alatt.","id":"20190624_10_millios_veszteseg_Ader_klimavedelmi_alapitvanyanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8743175-a721-4681-b9aa-63fa16fea197","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_10_millios_veszteseg_Ader_klimavedelmi_alapitvanyanal","timestamp":"2019. június. 24. 08:49","title":"10 milliós veszteség Áder klímavédelmi alapítványánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere. Majd hozzátette, ahogy nőnek a gyerekek, kikopik a testi fenyítés.","shortLead":"„Mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere. Majd hozzátette...","id":"20190624_MarkiZay_A_testi_fenyitesnek_is_szukseget_erzem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f65aa-f567-4969-b32e-1efad90f1097","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_MarkiZay_A_testi_fenyitesnek_is_szukseget_erzem","timestamp":"2019. június. 24. 17:43","title":"Márki-Zay: A testi fenyítésnek is szükségét érzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítási módszereket vizsgálta az OECD, kiderült, az átlagnál felkészültebbnek érzik magukat a magyar pedagógusok, a kiscsoportos és projektalapú feladatmegoldás ugyanakkor kevésbé jellemző.","shortLead":"A tanítási módszereket vizsgálta az OECD, kiderült, az átlagnál felkészültebbnek érzik magukat a magyar pedagógusok...","id":"20190624_Tanarok_vallottak_a_hianyossagaikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0545c10-ccaf-4255-8c58-aa4c6953800b","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Tanarok_vallottak_a_hianyossagaikrol","timestamp":"2019. június. 24. 07:27","title":"Tanárok vallottak a hiányosságaikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé küldte a cég.","shortLead":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé...","id":"20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091fc34e-a5da-4dde-813d-001bf189504d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","timestamp":"2019. június. 25. 08:33","title":"Videón az Oppo izgalmas újdonsága: ilyen lesz a kijelző alá rejtett szelfikamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7d13c5-a9c1-4a10-88be-a9459e489838","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érden. Az AVL Hungaryról van szó. ","shortLead":"Érden. Az AVL Hungaryról van szó. ","id":"20190624_3_milliard_forinttal_tamogatja_a_kormany_egy_osztrak_autoipari_ceg_beruhazasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7d13c5-a9c1-4a10-88be-a9459e489838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2eb3dd-74ae-4bd5-833b-806eb79ce11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_3_milliard_forinttal_tamogatja_a_kormany_egy_osztrak_autoipari_ceg_beruhazasat","timestamp":"2019. június. 24. 16:10","title":"3 milliárd forinttal támogatja a kormány egy osztrák autóipari cég beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös minden tavasszal meglátogatja távoli rokonát.","shortLead":"A brit trónörökös minden tavasszal meglátogatja távoli rokonát.","id":"20190625_Elmeselte_az_erdelyi_grof_mivel_tolti_nala_az_idot_Karoly_herceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57028a0-b236-4256-85c1-d435dffd69d0","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Elmeselte_az_erdelyi_grof_mivel_tolti_nala_az_idot_Karoly_herceg","timestamp":"2019. június. 25. 10:37","title":"Elárulta az erdélyi gróf, mivel tölti náluk az időt Károly herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]