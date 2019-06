Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65e2e1af-1cec-4b17-9b30-aec152df759a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közterületi kamerák segítségével figyelték a gyalogos-átkelőhelyeket. Egy szabályszegő sofőr hat büntetőpontot kapott.","shortLead":"A közterületi kamerák segítségével figyelték a gyalogos-átkelőhelyeket. Egy szabályszegő sofőr hat büntetőpontot kapott.","id":"20190626_gyalogatkelo_rendorseg_birsag_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65e2e1af-1cec-4b17-9b30-aec152df759a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7067237e-ca2a-40df-989a-84f4a229141e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_gyalogatkelo_rendorseg_birsag_kamera","timestamp":"2019. június. 26. 08:55","title":"Ezért a jelenetért simán ment a kamera képe alapján a bírság az autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Curiosity néhány napja magas metánszintet mért a Mars légkörében, ám a gáz mostanra eltűnt. A tudósok most azt nem értik, hova lett.","shortLead":"A Curiosity néhány napja magas metánszintet mért a Mars légkörében, ám a gáz mostanra eltűnt. A tudósok most azt nem...","id":"20190626_mars_metangaz_az_elet_jele_voros_bolygo_curiosity_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66785b0-4332-4249-9035-559c13675c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_mars_metangaz_az_elet_jele_voros_bolygo_curiosity_nasa","timestamp":"2019. június. 26. 11:33","title":"Egyszer csak eltűnt a tudósokat izgalomba hozó metán a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2c996-6dd6-4f2f-80df-fcd2cd9f1222","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy dániai múzeumban őrzött szokatlan alakú cetkoponyán végzett DNS-elemzésnek köszönhetően először találtak bizonyítékot kutatók az arktiszi vizek két fenséges teremtménye, a narvál és a beluga kereszteződésére.","shortLead":"Egy dániai múzeumban őrzött szokatlan alakú cetkoponyán végzett DNS-elemzésnek köszönhetően először találtak...","id":"20190624_narval_beluga_hibrid_narluga_mce1356_feherdelfinfelek_dania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb2c996-6dd6-4f2f-80df-fcd2cd9f1222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a363fdc-a9c0-4f79-9e79-01bfc02264f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_narval_beluga_hibrid_narluga_mce1356_feherdelfinfelek_dania","timestamp":"2019. június. 24. 16:03","title":"Különös tengeri teremtményre bukkantak Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is villantottak.","shortLead":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is...","id":"20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49eb2f5e-e5be-4502-8b1b-7ccf3d77aea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","timestamp":"2019. június. 24. 14:06","title":"15 600 forintba kerül ez a miniatűr számítógép, amire két 4K-s monitort is ráköthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Magányos tudósként próbál az Északi-sarkvidékről kapcsolatba lépni egy űrhajóval.","shortLead":"Magányos tudósként próbál az Északi-sarkvidékről kapcsolatba lépni egy űrhajóval.","id":"20190625_George_Clooney_filmet_rendez_a_Netflixnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc769472-43f8-438a-999b-e794df5c0346","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_George_Clooney_filmet_rendez_a_Netflixnek","timestamp":"2019. június. 25. 11:17","title":"George Clooney filmet rendez a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester összegezte riválisai ígéreteit, azt mondja, ha az mind megvalósul, be lehet zárni a kaput. Olyan hülyeségeket még az életben nem hallott, mint amiről Kálmán Olga és Karácsony Gergely beszél.","shortLead":"A főpolgármester összegezte riválisai ígéreteit, azt mondja, ha az mind megvalósul, be lehet zárni a kaput. Olyan...","id":"20190624_Tarlos_Tiborczadot_nem_lehet_kivetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c6b85-747f-42fe-9752-cacc578fe75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Tarlos_Tiborczadot_nem_lehet_kivetni","timestamp":"2019. június. 24. 12:34","title":"Tarlós: Tiborcz-adót nem lehet kivetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba ütközzön egy konkurens felvásárlása. ","shortLead":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba...","id":"20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5250-6bd8-4f56-9031-34f84d59dec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Eladná magyar érdekeltségei egy részét az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100 került a cég seattle-i gyárához.","shortLead":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100...","id":"20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bb08db-f150-4f7b-ba1c-a095effbe526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","timestamp":"2019. június. 25. 09:33","title":"Már a parkoló is tele van a hibás Boeing-gépekkel a cég gyáránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]