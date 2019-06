Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan jelenleg magas az infláció, és kicsit még nőhet is, de a jegybank középtávon a csökkenésére számít, ezért nem intézkedtek. Ráadásul sok a bizonytalanság, ilyenkor nem érdemes hirtelen lépéseket tenni. Az év második felében tisztulhat a kép, akkor az MNB is jobban fogja látni, kell-e mozdulnia.","shortLead":"Ugyan jelenleg magas az infláció, és kicsit még nőhet is, de a jegybank középtávon a csökkenésére számít, ezért nem...","id":"20190625_A_jegybank_elmagyarazta_miert_nem_leptek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3d0c1-f0d9-48c6-ba2a-4180e994c13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_jegybank_elmagyarazta_miert_nem_leptek","timestamp":"2019. június. 25. 16:27","title":"A jegybank elmagyarázta, miért nem léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány sürgősségi rendelettel rengeteg terhet pakolt az Uberre és egyéb netes fuvarmegosztó cégre.\r

\r

","shortLead":"A kormány sürgősségi rendelettel rengeteg terhet pakolt az Uberre és egyéb netes fuvarmegosztó cégre.\r

\r

","id":"20190625_Durva_feltetelekkel_mukodhet_tovabb_az_Uber_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8453a3f9-42c2-4d71-aff3-69d38933ea92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Durva_feltetelekkel_mukodhet_tovabb_az_Uber_Romaniaban","timestamp":"2019. június. 25. 20:29","title":"Durva feltételekkel működhet tovább az Uber Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc lányának férje 3 milliárd forintból szerelőcsarnokot építhet, a szegedi üzemben a tram-train szerelvényeit tartják majd karban. A milliárdos rokona három évvel ezelőtt alapított vasútépítő céget, három év alatt több ezerszeresére nőtt a vállalat árbevétele.","shortLead":"Mészáros Lőrinc lányának férje 3 milliárd forintból szerelőcsarnokot építhet, a szegedi üzemben a tram-train...","id":"20190625_Minden_milliardert_lehajolnak_jutott_a_tram_train_milliardjaibol_Meszaros_Lorinc_vejenek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad509776-4f68-4602-afde-96195970d2c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Minden_milliardert_lehajolnak_jutott_a_tram_train_milliardjaibol_Meszaros_Lorinc_vejenek_is","timestamp":"2019. június. 25. 08:31","title":"Jutott a tram-train milliárdjaiból Mészáros Lőrinc vejének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél órát töltenek játékkal − ez utóbbi épp fele annak az időnek, amit egy átlagos magyar egy átlagos napon tévénézésre szán. Egy friss, reprezentatív kutatásból az is kiderül, milyen eszközön játszunk szívesen.","shortLead":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél...","id":"20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14a58c-6ccb-492b-8073-3b97c0f10be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","timestamp":"2019. június. 25. 15:33","title":"Megmérték, mennyire játékos nép a magyar, érdekes eredmények jöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c75b9a-1b9f-4651-a6a7-78bc277133cb","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Mélypontok mindenki életében vannak, Péterfy-Novák Éva író, az Egyasszony és A rózsaszín ruha szerzője azonban kicsit mintha többet kapott volna ebből a gyerekvállalás környékén. Hogyan nyerhető vissza az erő a trauma után, és mi kell ahhoz, hogy az önbizalom újra az életünk része legyen?","shortLead":"Mélypontok mindenki életében vannak, Péterfy-Novák Éva író, az Egyasszony és A rózsaszín ruha szerzője azonban kicsit...","id":"20190626_Ez_a_gyengesegben_az_ero__traumabol_onbizalmat_epiteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c75b9a-1b9f-4651-a6a7-78bc277133cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cec5b7-9f2f-4a40-9393-895cb3303ba4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190626_Ez_a_gyengesegben_az_ero__traumabol_onbizalmat_epiteni","timestamp":"2019. június. 26. 10:30","title":"Ez a gyengeségben az erő - traumából önbizalmat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","shortLead":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","id":"20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be571251-5d2b-4cd7-aa6f-f4abffa9bda8","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","timestamp":"2019. június. 25. 11:29","title":"Suárez elfelejtette, hogy a kapus kézzel is labdához érhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2,4 millió fontot, azaz csaknem 900 millió forintot költöttek erre a célra.","shortLead":"2,4 millió fontot, azaz csaknem 900 millió forintot költöttek erre a célra.","id":"20190625_Nem_keves_adofizetoi_penzbe_kerult_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_uj_otthonanak_a_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66138e23-6070-4e99-8a20-380931057fc0","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Nem_keves_adofizetoi_penzbe_kerult_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_uj_otthonanak_a_felujitasa","timestamp":"2019. június. 25. 10:28","title":"Nem kevés adófizetői pénzbe került Harry herceg és Meghan Markle új otthonának a felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalással rendezné a kormány a Városligetben és a Várban folyó építkezések kritikáit, de a munkák leállítása nem jöhet szóba addig sem.","shortLead":"Tárgyalással rendezné a kormány a Városligetben és a Várban folyó építkezések kritikáit, de a munkák leállítása nem...","id":"20190624_Nem_zavarjak_a_kormanyt_az_UNESCO_kritikai_folytatjak_az_epitkezeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798a08c8-1fa5-45c5-a356-196fcffd3195","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Nem_zavarjak_a_kormanyt_az_UNESCO_kritikai_folytatjak_az_epitkezeseket","timestamp":"2019. június. 24. 21:02","title":"Nem zavarják a kormányt az UNESCO kritikái, folytatják az építkezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]