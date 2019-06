Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi társelnöki pozícióért Ferenczi István és Kendernay János indulhat.","shortLead":"A férfi társelnöki pozícióért Ferenczi István és Kendernay János indulhat.","id":"20190627_Nincs_ervenyes_jelolt_noi_tarselnok_nelkul_marad_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007ae77f-1285-4f33-af0e-25f721b1ad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nincs_ervenyes_jelolt_noi_tarselnok_nelkul_marad_az_LMP","timestamp":"2019. június. 27. 12:10","title":"Nincs érvényes jelölt, női társelnök nélkül marad az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de a béremeléseket, amit korábban megígértek, nem tudják most teljesíteni, különben valóban a fizetésképtelenség felé sodródnának. Reagált a szakszervezet közleményére a munkáltató. ","shortLead":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de a béremeléseket, amit korábban megígértek, nem...","id":"20190626_Alfoldviz_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918d067-1226-41f3-98df-66d76c96e2a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Alfoldviz_beremeles","timestamp":"2019. június. 26. 05:45","title":"Alföldvíz: akkor válna fizetésképtelenné a cég, ha a beígért béremelést megadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester Karácsonynak szurkolt.","shortLead":"A főpolgármester Karácsonynak szurkolt.","id":"20190626_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak_A_selejtezomerkozes_is_merkozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb94cce-1f80-4b46-9ad9-3e52f4b0f08f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak_A_selejtezomerkozes_is_merkozes","timestamp":"2019. június. 26. 20:05","title":"Tarlós „gratulált” Karácsonynak: A selejtezőmérkőzés is mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több távcső segítségével fedezték fel dél-koreai csillagászok azt a 160 méter átmérőjű kisbolygót, ami a szakértők szerint potenciálisan veszélyes aszteroidának számít. A becsapódás esélye rendkívül alacsony.","shortLead":"Több távcső segítségével fedezték fel dél-koreai csillagászok azt a 160 méter átmérőjű kisbolygót, ami a szakértők...","id":"20190625_pp29_kisbolygo_potencialisan_veszelyes_aszteroida_del_koreai_csillagaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5319a14e-1d2c-4eab-813b-931c29cde36d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_pp29_kisbolygo_potencialisan_veszelyes_aszteroida_del_koreai_csillagaszok","timestamp":"2019. június. 25. 16:33","title":"A Földre potenciálisan veszélyes aszteroidát észleltek dél-koreai csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután jön a hidegfront.","shortLead":"Délután jön a hidegfront.","id":"20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c0d33a-1c57-467e-a638-eabbab0fa372","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. június. 27. 13:14","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","id":"20190626_Gyurcsany_Meglepett_Karacsony_teljesitmenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef434f0-f63e-4591-8aee-644ab30d978c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Gyurcsany_Meglepett_Karacsony_teljesitmenye","timestamp":"2019. június. 26. 14:05","title":"Gyurcsány: Meglepett Karácsony teljesítménye, Kálmán Olgából politikus lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.","shortLead":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi...","id":"20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20de39a1-94ed-40b8-83e3-5ecfca9e4800","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","timestamp":"2019. június. 27. 14:21","title":"Azonnali jogvédelmet kért Bige László, de eddig csak ide-oda tologatták az ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180dc0b5-2a79-4247-967a-40667a8ed2b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy autóbusz motortere a főváros XII. kerületében, a Szent Orbán téren. A balesetről videó is készült.","shortLead":"Kigyulladt egy autóbusz motortere a főváros XII. kerületében, a Szent Orbán téren. A balesetről videó is készült.","id":"20190626_Ujabb_busz_gyulladt_ki_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=180dc0b5-2a79-4247-967a-40667a8ed2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeb4c5d-677e-408c-88e1-bebf6de35e80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Ujabb_busz_gyulladt_ki_Budapesten","timestamp":"2019. június. 26. 16:21","title":"Újabb busz gyulladt ki Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]