Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","id":"20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0518c2d7-a6f8-4a3b-a296-b65b2f6db5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 05. 10:31","title":"Felesége segítségével pakolt ki két bankot Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Több százezer kisvállalkozót és egyéni vállalkozót érint az a friss változás, hogy július 1-től már a csok (családok otthonteremtési kedvezménye) támogatással vásárolt ingatlan is lehet vállalkozás székhelye. Eddig erre a csok felvételét követő 10 év belül nem volt lehetőség, vagyis ha a család így vásárolt meg egy ingatlant, akkor abba egy évtizedig nem lehetett vállalkozást bejelenteni. ","shortLead":"Több százezer kisvállalkozót és egyéni vállalkozót érint az a friss változás, hogy július 1-től már a csok (családok...","id":"20190705_Vallalkozas_szekhelyere_is_lehet_mar_csokot_kerni_itt_vannak_a_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd4478b-f62c-4404-93c1-a8d3addaadf0","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Vallalkozas_szekhelyere_is_lehet_mar_csokot_kerni_itt_vannak_a_szabalyok","timestamp":"2019. július. 05. 06:08","title":"Vállalkozás székhelyére is lehet már csokot kérni: itt vannak a szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","shortLead":"Erről Karácsony Gergely egy szót sem szólt.","id":"20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d880a4-cde7-4ae2-8545-8baca80e980b","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Egy_kozlemenybol_derult_ki_ket_helyen_pluszban_indul_jobbikos_polgarmesterjelolt_Budapesten","timestamp":"2019. július. 05. 14:49","title":"Egy közleményből derült ki, két helyen pluszban indul jobbikos polgármester-jelölt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab4a931-038e-4a03-862f-a11c72a822b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És kik veszik fel az osztalékot és a kamatot?","shortLead":"És kik veszik fel az osztalékot és a kamatot?","id":"20190705_Hol_van_Kadhafi_67_milliard_dollarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ab4a931-038e-4a03-862f-a11c72a822b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd55d2f-4a76-4ca1-9eaa-70f0246457b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Hol_van_Kadhafi_67_milliard_dollarja","timestamp":"2019. július. 05. 17:03","title":"Hol van Kadhafi 67 milliárd dollárja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős forgalomra figyelmezteti és óvatosságra inti a sztrádán utazókat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő két hétvégén.","shortLead":"Jelentős forgalomra figyelmezteti és óvatosságra inti a sztrádán utazókat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő két...","id":"20190705_m7_kozlekedes_figyelmeztetes_magyar_kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c799da-36c8-498b-ba89-8da194af378d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_m7_kozlekedes_figyelmeztetes_magyar_kozut","timestamp":"2019. július. 05. 14:17","title":"Nem lesz könnyű az M7-esen közlekedni, itt a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc82ce3b-9530-4d2a-90d9-87ebcecb7f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most már talán azok is elismerően csettintenek, akik eddig még az Z4 M40i miatt is csak fanyalogtak.","shortLead":"Most már talán azok is elismerően csettintenek, akik eddig még az Z4 M40i miatt is csak fanyalogtak.","id":"20190705_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_500_loeros_lett_a_bmw_z4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc82ce3b-9530-4d2a-90d9-87ebcecb7f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21e762b-2fe3-42d3-8ce0-3bc47c7edb07","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_500_loeros_lett_a_bmw_z4","timestamp":"2019. július. 05. 13:21","title":"500 lóerős lett a BMW Z4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb5dd1c-a346-4cb1-b814-1c542e800bce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem tud ismételni a tavalyi győztes Chile.","shortLead":"Nem tud ismételni a tavalyi győztes Chile.","id":"20190704_Peru_lesz_Brazilia_ellefele_a_Copa_America_dontojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb5dd1c-a346-4cb1-b814-1c542e800bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4d2ccc-4f58-4552-9cba-8a8a157b4223","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Peru_lesz_Brazilia_ellefele_a_Copa_America_dontojeben","timestamp":"2019. július. 04. 05:39","title":"Peru lesz Brazília ellenfele a Copa America döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74db9fc5-e1e2-468a-b5d0-fe982a21dbc0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szocialistákkal is egyeztetne a szegedi Fidesz által kiválasztott független polgármesterjelölt. Nemesi Pál annyira független, hogy állítása szerint a kapcsolatai révén, képes elintézni a harmadik híd megépítését, amit már minden polgármester beígért az elmúlt évtizedekben. A baloldaliakkal tervezett egyeztetésről azonban egyelőre nem akart részleteket elárulni.","shortLead":"Szocialistákkal is egyeztetne a szegedi Fidesz által kiválasztott független polgármesterjelölt. Nemesi Pál annyira...","id":"20190704_Megakoalicio_keszul_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74db9fc5-e1e2-468a-b5d0-fe982a21dbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a3c717-494c-4968-b9ca-e131baf18061","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Megakoalicio_keszul_Szegeden","timestamp":"2019. július. 04. 18:35","title":"Megakoalíció készül Szegeden?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]