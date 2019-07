Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","shortLead":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","id":"20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da990b-5d29-4594-8d4d-00f89a05e48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","timestamp":"2019. július. 04. 13:21","title":"620 lóerősre vadították az új 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén érdeklődik a távközlési iparág iránt.","shortLead":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén...","id":"20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da81d1d4-c0da-484a-8d73-674c47a1a5a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","timestamp":"2019. július. 04. 13:26","title":"Csoda lenne, ha a Mészáros Lőrinc-féle 4iG kimaradna az 5G-aranylázból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit genetikai szakértő véleménye alapján fogták el a zalai nyomozók.","shortLead":"A férfit genetikai szakértő véleménye alapján fogták el a zalai nyomozók.","id":"20190704_Egy_12_evvel_korabbi_gyilkossag_miatt_vettek_most_orizetbe_egy_nagykanizsai_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e1f7bf-7bc6-40d7-b2e8-1e85aa392d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Egy_12_evvel_korabbi_gyilkossag_miatt_vettek_most_orizetbe_egy_nagykanizsai_ferfit","timestamp":"2019. július. 04. 14:54","title":"Egy 12 évvel korábbi gyilkosság miatt vettek most őrizetbe egy nagykanizsai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húzódik a jogi procedúra.","shortLead":"Húzódik a jogi procedúra.","id":"20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f591757-f014-47b1-8133-faa2ca99b4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","timestamp":"2019. július. 04. 16:38","title":"Öt nap és eldőlhet Bige sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c81d5-d166-42e7-81c9-f9f008f80e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigieknél jóval nagyobb terület áll rendelkezésre a bolygón arra, hogy fákat ültessünk – és ezzel enyhítsük a globális felmelegedés következményeit. Cselekedni viszont most azonnal kell(ene).","shortLead":"Az eddigieknél jóval nagyobb terület áll rendelkezésre a bolygón arra, hogy fákat ültessünk – és ezzel enyhítsük...","id":"20190705_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szen_dioxid_kibocsatas_faultetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68c81d5-d166-42e7-81c9-f9f008f80e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb421628-26fd-4fe3-93e6-8b7f32fc2b06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szen_dioxid_kibocsatas_faultetes","timestamp":"2019. július. 05. 09:37","title":"Megnézték a tudósok, hova lehetne még fákat ültetni, és nagyon megörültek az eredménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64442e41-d724-4e06-a962-7d14cfe84e0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másodszor támogatja meg ekkora összeggel a kormány a csepeli szervezetet. ","shortLead":"Másodszor támogatja meg ekkora összeggel a kormány a csepeli szervezetet. ","id":"20190705_nemeth_szilard_birkozas_alapitvany_csepel_kormanyzati_tamogatas_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64442e41-d724-4e06-a962-7d14cfe84e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78d78c1-d1ff-49d3-a28b-b79ab2222428","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_nemeth_szilard_birkozas_alapitvany_csepel_kormanyzati_tamogatas_magyar_kozlony","timestamp":"2019. július. 05. 12:09","title":"Kétmilliárd forintot kap Németh Szilárd birkózóalapítványa a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most megjelent tanulmány szerzői szerint az e-cigik még rövid idejű szívása is képes stresszelni a sejteket oly módon, hogy az sejthalálhoz vagy betegséghez vezethet.","shortLead":"Egy most megjelent tanulmány szerzői szerint az e-cigik még rövid idejű szívása is képes stresszelni a sejteket oly...","id":"20190704_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_agyi_ossejt_karosodasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4553eb-0536-4277-93bd-6060ea4f1d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_agyi_ossejt_karosodasa","timestamp":"2019. július. 04. 16:03","title":"Az elektromos cigaretta károsíthatja az agyi őssejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai médiumok a napokban több ilyen esetről számoltak be. ","shortLead":"Az amerikai médiumok a napokban több ilyen esetről számoltak be. ","id":"20190705_husevo_bakterium_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce7d695-a9bd-4f93-a413-d96a2c594fee","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_husevo_bakterium_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2019. július. 05. 06:35","title":"Húsevő baktériumok fertőznek az USA keleti partvidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]