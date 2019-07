Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4a6bc19-2b99-4a7a-883a-d5bc92143ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől már forgalomban van az 50 forintos érme, amit a Magyar Nemzeti Bank az idei budapesti vívó-világbajnokságra készített. ","shortLead":"Hétfőtől már forgalomban van az 50 forintos érme, amit a Magyar Nemzeti Bank az idei budapesti vívó-világbajnokságra...","id":"20190708_Megjott_az_uj_50_forintos_erme__ma_mar_on_is_fizethet_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a6bc19-2b99-4a7a-883a-d5bc92143ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de2d92b-70a6-42e5-8bb0-86b63a8618ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Megjott_az_uj_50_forintos_erme__ma_mar_on_is_fizethet_vele","timestamp":"2019. július. 08. 12:05","title":"Megjött az új 50 forintos érme – ma már ön is fizethet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt embert ítéltek el csalás, befolyással üzérkedés, közokirat-hamisítás, valamint befolyás vásárlása miatt.","shortLead":"Tizenöt embert ítéltek el csalás, befolyással üzérkedés, közokirat-hamisítás, valamint befolyás vásárlása miatt.","id":"20190709_Pinter_Sandorra_es_kitalalt_rokonara_hivatkozva_igertek_csalok_EUtamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200f8b12-ade2-464b-9f7a-dd0b157ed9d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Pinter_Sandorra_es_kitalalt_rokonara_hivatkozva_igertek_csalok_EUtamogatast","timestamp":"2019. július. 09. 09:43","title":"Pintér Sándorra és kitalált rokonára hivatkozva ígértek csalók EU-támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni a másik ember szeretetét.



","shortLead":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni...","id":"20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9768c4c1-818e-42ac-82f7-9f3744fda399","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","timestamp":"2019. július. 07. 20:15","title":"Szeresd magad, és (majdnem) mindegy, ki a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1a4871-6963-44be-a010-6373b83c2f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó új versenyautója 95 százalékban új fejlesztés az elődjéhez képest.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó új versenyautója 95 százalékban új fejlesztés az elődjéhez képest.","id":"20190708_soha_nem_kerult_meg_ekkora_boxermotor_porsche_911be_itt_a_legsportosabb_uj_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1a4871-6963-44be-a010-6373b83c2f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f235e13-a110-4bf9-bd19-df3340fc2571","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_soha_nem_kerult_meg_ekkora_boxermotor_porsche_911be_itt_a_legsportosabb_uj_modell","timestamp":"2019. július. 08. 11:21","title":"Soha nem került még ekkora boxermotor Porsche 911-be, itt a legsportosabb új modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90d798f-58e8-4b8b-aa2e-f0345057f6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ott kellett volna. ","shortLead":"Nem ott kellett volna. ","id":"20190709_Veletlenul_egy_jodlifesztival_fole_repultek_bemutatozni_svajci_vadaszgepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e90d798f-58e8-4b8b-aa2e-f0345057f6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1ddf85-a5c4-4479-a0ff-65cd2ea816af","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Veletlenul_egy_jodlifesztival_fole_repultek_bemutatozni_svajci_vadaszgepek","timestamp":"2019. július. 09. 13:27","title":"Véletlenül egy jódlifesztivál fölé repültek bemutatózni svájci vadászgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66873e8-2b84-4b92-a8f3-bc9de7f4e7a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rembrandt halálának 350. évfordulóján alaposan átvizsgálják és restaurálják leghíresebb festményét, az Éjjeli őrjáratot, a projekt hétfőn vette kezdetét. Az amszterdami Rijksmuseumban a szakértők a legújabb technikákkal vizsgálják meg a műalkotást, fotózzák és restaurálják, ráadásul a közönség előtt. ","shortLead":"Rembrandt halálának 350. évfordulóján alaposan átvizsgálják és restaurálják leghíresebb festményét, az Éjjeli...","id":"20190708_rembrandt_ejjeli_orjarat_restauralas_elo_kozvetites_rijksmuseum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e66873e8-2b84-4b92-a8f3-bc9de7f4e7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbac5d27-b376-463d-bc0a-f15c0eb5d054","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_rembrandt_ejjeli_orjarat_restauralas_elo_kozvetites_rijksmuseum","timestamp":"2019. július. 08. 21:22","title":"Élőben nézheti, ahogy Rembrandt mesterművét restaurálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0661e5c-3d12-4385-95a2-a4677ebc7aff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos működésű autók egy új váltónak köszönhetően hamarosan sokkal jobbá válhatnak.","shortLead":"A tisztán elektromos működésű autók egy új váltónak köszönhetően hamarosan sokkal jobbá válhatnak.","id":"20190709_nagyobb_vegsebessegu_kisebb_fogyasztasu_villanyautok_jonnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0661e5c-3d12-4385-95a2-a4677ebc7aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a508452-8dc5-4ed7-ac2b-5c21304b3068","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_nagyobb_vegsebessegu_kisebb_fogyasztasu_villanyautok_jonnek","timestamp":"2019. július. 09. 06:41","title":"Váltóláz: nagyobb végsebességű, kisebb fogyasztású villanyautók jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közeli és egy kimondottan távoli járat indítását jelentették be.","shortLead":"Egy közeli és egy kimondottan távoli járat indítását jelentették be.","id":"20190708_Erdelybe_es_Oroszorszagba_indit_uj_jaratokat_a_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13facd45-3a68-4e8f-be46-a0c04fd5fbb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Erdelybe_es_Oroszorszagba_indit_uj_jaratokat_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. július. 08. 14:19","title":"Erdélybe és Oroszországba indít új járatokat a Wizz Air, de idővel az USA és India is elérhető lesz velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]