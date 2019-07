Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség a fogyasztók részéről is - magyarázta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, aki elismerte, hogy a megfelelő utastájékoztatás az ő felelősségük, és könnyebben elérhető ügyfélszolgálati telefonvonalat és mobilon küldött utastájékoztatást ígért.","shortLead":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség...","id":"20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c0fd8-05f5-4ae6-b17f-97db95edcd25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. július. 08. 16:30","title":"Wizz Air-vezér: Eljön a pont, amikor fizikailag lehetetlenné válik a fogyasztók védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat, ahogy azt Orbán Viktor megmondta, de számos más vonalat is felújítanának az elkövetkező két évben összesen több mint 12 milliárd forintból – derül ki a birtokunkba került kormányzati előterjesztésből. Ha rábólintanak a még titkos anyagra, akkor nemcsak a fejlesztés II. üteme indul el, még tovább terveznek, például egy hegyi kisvasutat Salgótarjánba, hogy \"átélhetővé tegye a bányászatot\", de felvetik egy saját kisvasút-járműcsalád ötletét is. A javaslatban arra is hivatkoznak, hogy 1,5 millió utas vonatozik így, ez a családok kedvelt, aktív kikapcsolódása, és kidolgozzák, hogy a jövőben Széchenyi-kártyával is fizethessenek az utasok. ","shortLead":"Tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat, ahogy azt Orbán Viktor megmondta, de számos más vonalat is...","id":"20190709_Tenyleg_meghosszabbitjak_Bicskeig_jon_az_Orbankormany_milliardos_kisvasut_fejlesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5fe3d9-e1d7-489d-821a-04fad1cb2a33","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tenyleg_meghosszabbitjak_Bicskeig_jon_az_Orbankormany_milliardos_kisvasut_fejlesztese","timestamp":"2019. július. 09. 06:30","title":"Újabb milliárdos kisvasút-fejlesztésekre készül az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1409f4-d866-4074-b7f0-7ae4c7d61357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vasútállomáson fenyegetőzött, aztán vitte a sértett pénzét.","shortLead":"Egy vasútállomáson fenyegetőzött, aztán vitte a sértett pénzét.","id":"20190708_Felvette_a_kamera_az_erdi_rablot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1409f4-d866-4074-b7f0-7ae4c7d61357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508685ff-3a54-4b1d-8824-31a37e0313b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Felvette_a_kamera_az_erdi_rablot","timestamp":"2019. július. 08. 16:15","title":"Felvette a kamera az érdi rablót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És a határértéknél 100-szor nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.\r

