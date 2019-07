Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2fd67ad-1aeb-4655-b35d-f0017ae6e56a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízmedencés fürdőt vizionálnak, gyermekrészleggel, szaunákkal. A keret 200 millió forint.","shortLead":"Tízmedencés fürdőt vizionálnak, gyermekrészleggel, szaunákkal. A keret 200 millió forint.","id":"20190712_strand_furdo_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2fd67ad-1aeb-4655-b35d-f0017ae6e56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6ed395-cb68-4158-ba3a-475fd9a65bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_strand_furdo_jozsefvaros","timestamp":"2019. július. 12. 12:38","title":"500 főt befogadni képes strand épülhet Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","shortLead":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","id":"20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d23ee5-fdd4-42b4-9513-6fa0b46751f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","timestamp":"2019. július. 12. 09:18","title":"Orbán kedélyesen elbeszélgetett a baracklekvárokról a közmédia műsorvezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1974-ben szűnt meg a villamosközlekedés a városban, de most újra elővennék az évek óta fiókban lévő tervet. ","shortLead":"1974-ben szűnt meg a villamosközlekedés a városban, de most újra elővennék az évek óta fiókban lévő tervet. ","id":"20190710_Visszaallitana_a_villamoskozlekedest_Szombathelyen_az_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752c6fbd-bcee-4ab6-a2b1-40a2f72f12a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Visszaallitana_a_villamoskozlekedest_Szombathelyen_az_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 10. 20:13","title":"Visszaállítaná a villamosközlekedést Szombathelyen az ellenzéki polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\" létesítése a csernobili övezetben, hogy mindenki zavartalanul látogathassa a területet. Az ukrán államfő azt ígéri, vége a belépési kérelmek váratlan megtagadásának és a videózás tiltásának, kinyitják a tiltott zónát a látogatók és a kutatók előtt.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\"...","id":"20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dafdfc3-7b3d-45f2-8529-af7d575be41b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","timestamp":"2019. július. 12. 08:33","title":"Kinyitják a csernobili tiltott zónát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő férje, Szűcs Lajos ismét kórházba került, de unokája nem látogathatja meg.","shortLead":"A színésznő férje, Szűcs Lajos ismét kórházba került, de unokája nem látogathatja meg.","id":"20190711_Pecsi_Ildiko_a_korhazbol_is_kitiltotta_unokajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb85e56f-0a69-4199-82bf-b203e026627e","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Pecsi_Ildiko_a_korhazbol_is_kitiltotta_unokajat","timestamp":"2019. július. 11. 09:44","title":"Pécsi Ildikó a kórházból is kitiltotta unokáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet az Operaház vezetése sem támogatja.","shortLead":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet...","id":"20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a033f60d-c33e-464c-b529-4adf7e6c651c","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","timestamp":"2019. július. 11. 14:37","title":"Már senki nem tudja, mennyiért újítják fel az Operaházat, azt sem, mikor nyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beindította úthengerét a YouTube, a videómegosztó sorra blokkolja azokat a népszerű weboldalakat, ahonnan mp3-ban lehet letölteni a videókat.","shortLead":"Beindította úthengerét a YouTube, a videómegosztó sorra blokkolja azokat a népszerű weboldalakat, ahonnan mp3-ban lehet...","id":"20190711_youtube_mp3_letoltes_zene_blokkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdb6412-67ed-4374-9dea-6c8a1aafc6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_youtube_mp3_letoltes_zene_blokkolas","timestamp":"2019. július. 11. 08:03","title":"YouTube-ról tölt le zenéket? Rossz hírünk van: elkezdték blokkolni a zeneletöltős oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két hét alatt kétezer-ötszázan éltek a július 1-ével kibővített jelzáloghitel-elengedés lehetőségével.","shortLead":"Két hét alatt kétezer-ötszázan éltek a július 1-ével kibővített jelzáloghitel-elengedés lehetőségével.","id":"20190712_Meglepetes_tobb_csalad_igenyelhet_jelzaloghitelelengedest_ugyhogy_tobb_csalad_igenyli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f30bb-5c10-4030-8855-2321179ca07d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Meglepetes_tobb_csalad_igenyelhet_jelzaloghitelelengedest_ugyhogy_tobb_csalad_igenyli","timestamp":"2019. július. 12. 13:09","title":"Meglepetés: több család igényelhet jelzáloghitel-elengedést, úgyhogy több család igényli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]