A Bal Blokk nyár végén bont zászlót, eszerint az MSZP részeként. Megrovással megúszta Szanyi Tibor ","shortLead":"A gyűjtés folytatódik. Hableány-tragédia: 1,6 milliónál tart a gyűjtés a kapitány és a matróz családjának. Szubjektív lapajánló. Nagy Gábor: Húzd meg jobban, menjen a munka! A jövőben sokkal több információt kaphatunk majd arról, hogy miért látunk a hírfolyamban egy adott hirdetést, és honnan tudta meg a Facebook az ehhez szükséges információkat. Idegesítik a facebookos hirdetések? Hamarosan nagyobb hatással lehet rájuk. Több csapat ultrái estek egymásnak, repültek a székek, törtek a kirakatok. Szétszedték Pozsonyt a futballhuligánok, 94 ember őrizetben. Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját belső működésén is van mit demokratizálni. Az optimisták szerint nem szűnik meg a mozgalom, más azt mondja, leginkább az érdekek tartják egyben. Kérdés, mi lesz az őszi választás után, ha Márki-Zay kikap Hódmezővásárhelyen. Van-e útja az országos politikába? Márki-Zay elveszítheti Hódmezővásárhelyt, a mozgalmát és politikai jövőjét is. Leteszteltük, milyen is Alsó-Ausztriába átruccanni, hogy a hőséget a magas hegyek, hegyi patakok, erdők, tavacskák természetes hatásával csillapítsuk. Bár előre nem lőnénk le a poént, de előjáróban annyit elmondhatunk, hogy egy hosszú hétvége alatt sikerült gyorsan átállni aktív pihenő üzemmódba, és élvezni a hegyi életet. Bicikli, körtebor és rengeteg méter – hőségmentes nyaralás Ausztriában. Az énekesnő egy luxusmárka alatt vezet majd divatházat - de miért számít ez mérföldkőnek a divatiparban? Rihanna gyerekként ruhákat árult egy utcai bódéban, most ő lehet a XXI. századi Coco Chanel