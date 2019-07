Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 35 éves, jelenleg parlamenti képviselő fiú elfogadta Bolsonaro elnök ajánlatát.","shortLead":"A 35 éves, jelenleg parlamenti képviselő fiú elfogadta Bolsonaro elnök ajánlatát.","id":"20190712_A_brazil_elnok_sajat_fiat_tenne_meg_washingtoni_nagykovetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b228334-f263-45ba-8c88-2a91dc69fd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_A_brazil_elnok_sajat_fiat_tenne_meg_washingtoni_nagykovetnek","timestamp":"2019. július. 12. 06:27","title":"A brazil elnök saját fiát tenné meg washingtoni nagykövetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó ügyért harcolnak.","shortLead":"Jó ügyért harcolnak.","id":"20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceedc38-8813-449d-947f-10248fe7c092","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","timestamp":"2019. július. 12. 14:11","title":"Gyerekkönyvet ad ki a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a1ac8f-129b-4561-8885-96ff533f3001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentelmi bizottság többsége javasolja Demeter Márta LMP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. 