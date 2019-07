Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy, a Buzzfeed által bemutatott hangfelvétel szerint orosz pénzt akartak juttatni a Matteo Salvinihez köthető pártnak, a Ligának.","shortLead":"Egy, a Buzzfeed által bemutatott hangfelvétel szerint orosz pénzt akartak juttatni a Matteo Salvinihez köthető pártnak...","id":"20190712_matteo_salvini_liga_orosz_penz_illegalis_partfinanszirozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049ca483-aea8-4134-8f46-cae1f61fbbf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_matteo_salvini_liga_orosz_penz_illegalis_partfinanszirozas","timestamp":"2019. július. 12. 05:05","title":"Vizsgálja az olasz ügyészség, hogy Salvini kapott-e pénzt az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Visy Zsolt koordinálta a dunai limes magyarországi szakaszának jelölését. ","shortLead":"Visy Zsolt koordinálta a dunai limes magyarországi szakaszának jelölését. ","id":"20190712_Menesztettek_a_vilagoroksegi_palyazat_miniszteri_biztosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05fca0a-896c-4a0a-9285-c03693b47a23","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Menesztettek_a_vilagoroksegi_palyazat_miniszteri_biztosat","timestamp":"2019. július. 12. 20:05","title":"Menesztették a világörökségi pályázat miniszteri biztosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzletemberek kapcsolatépítő partiján mosolygott a kamerákba az elítélt macedón exminiszterelnök.","shortLead":"Üzletemberek kapcsolatépítő partiján mosolygott a kamerákba az elítélt macedón exminiszterelnök.","id":"20190711_Az_Europa_Hajon_bulizott_Nikola_Gruevszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a57227d-9985-48df-9301-b5b5c8b238eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Az_Europa_Hajon_bulizott_Nikola_Gruevszki","timestamp":"2019. július. 11. 21:41","title":"Az Európa Hajón bulizott Nikola Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg rezsicsökkentés és olcsó áram sem. A paksi bővítésért felelős miniszter szerint mérföldkőhöz értek.","shortLead":"Meg rezsicsökkentés és olcsó áram sem. A paksi bővítésért felelős miniszter szerint mérföldkőhöz értek.","id":"20190712_Suli_Atomenergia_nelkul_nincs_klimavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cffc029-9d8c-4cef-804b-67eda665051f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Suli_Atomenergia_nelkul_nincs_klimavedelem","timestamp":"2019. július. 12. 10:13","title":"Süli: Atomenergia nélkül nincs klímavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a protokoll szerint állva, hanem ülve vett részt Angela Merkel és a dán miniszterelnök egy diplomáciai eseményen. Meg akarták előzni, hogy újabb remegés fogja el a német kancellárt. ","shortLead":"Nem a protokoll szerint állva, hanem ülve vett részt Angela Merkel és a dán miniszterelnök egy diplomáciai eseményen...","id":"20190711_Merkelek_most_biztosra_mentek_ultek_a_katonai_ceremonia_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3592e4-6d51-4f23-9343-5f11725437bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Merkelek_most_biztosra_mentek_ultek_a_katonai_ceremonia_alatt","timestamp":"2019. július. 11. 20:39","title":"Merkelék most biztosra mentek: ültek a katonai ceremónia alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Huawei erősítette meg, mikor mutatja be EMUI nevű felületének új, 10-es főverzióját. A dátum azonban nem csak emiatt lehet érdekes.","shortLead":"Maga a Huawei erősítette meg, mikor mutatja be EMUI nevű felületének új, 10-es főverzióját. A dátum azonban nem csak...","id":"20190712_huawei_emui_10_bemutato_fejlesztoi_konferencia_augusztus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05491c75-75e7-4bde-bbf0-4330ab5f3143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_huawei_emui_10_bemutato_fejlesztoi_konferencia_augusztus","timestamp":"2019. július. 12. 13:33","title":"Augusztusban jön a Huawei új rendszere, az EMUI 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Példaszerűnek nevezte L. Simon László a velencei EFOTT szervezését - ennek ellenére többen szemétre és reggelig tartó zajra panaszkodnak, ami miatt nem tudnak rendesen aludni. ","shortLead":"Példaszerűnek nevezte L. Simon László a velencei EFOTT szervezését - ennek ellenére többen szemétre és reggelig tartó...","id":"20190712_efott_velence_zaj_hangero_szemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50aa0115-3f02-4972-a5ce-f8a95661c0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_efott_velence_zaj_hangero_szemet","timestamp":"2019. július. 12. 19:23","title":"Többen panaszkodnak Velencén a zajra az EFOTT miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","shortLead":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","id":"20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082cdf5a-1e32-45a5-bd9c-6b445cb719b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","timestamp":"2019. július. 12. 14:56","title":"Fazékkal ütötte volt élettársa fejét, miközben szexre kényszerítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]