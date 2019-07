Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","shortLead":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","id":"20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785e1c4-88da-4a8f-a878-482ff66e51da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","timestamp":"2019. július. 11. 08:21","title":"Nagy merészség kell egy McLaren tuningolásához, íme a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e291a3b-bee9-4b67-a504-090858fb0458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolgár György vendége volt Bojár a Klubrádióban.","shortLead":"Bolgár György vendége volt Bojár a Klubrádióban.","id":"20190712_Bojar_Gabor_Orban_elobbutobb_kap_egy_pofont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e291a3b-bee9-4b67-a504-090858fb0458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6f80a-1f32-4969-bb73-8bc48db6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Bojar_Gabor_Orban_elobbutobb_kap_egy_pofont","timestamp":"2019. július. 12. 14:38","title":"Bojár Gábor: Orbán előbb-utóbb kap egy pofont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este kilenc óra körül globálisan elérhetetlenné vált a Twitter mikroblog-szolgáltatás.","shortLead":"Csütörtök este kilenc óra körül globálisan elérhetetlenné vált a Twitter mikroblog-szolgáltatás.","id":"20190711_twitter_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74b8572-9dbd-4d25-8e18-a5cc0a5f24fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_twitter_leallas","timestamp":"2019. július. 11. 21:28","title":"Világszerte leállt a Twitter [frissítve: megjavult]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af677b60-be77-4f7a-b8b3-1bc0fdfb0e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5 harangkongatással, díszsortűzzel és hajókürttel búcsúztatták a Dunán a május 29-én elsüllyedt Hableány kapitányát és matrózát. A matróz hamvait tartalmazó urnát a Dunába helyezték. ","shortLead":"5 harangkongatással, díszsortűzzel és hajókürttel búcsúztatták a Dunán a május 29-én elsüllyedt Hableány kapitányát és...","id":"20190712_Igy_bucsuztattak_a_Hableany_szemelyzetet__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af677b60-be77-4f7a-b8b3-1bc0fdfb0e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91a8c66-65a7-41e6-b656-e6a1b9d7bb14","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Igy_bucsuztattak_a_Hableany_szemelyzetet__video","timestamp":"2019. július. 12. 13:38","title":"Így búcsúztatták a Hableány személyzetét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnőtt Lengyelországban azok száma, akik szerint a meleg pároknak a nyilvánosság előtt nem lenne szabad kimutatniuk egymás iránti érzelmeiket. A melegeket elutasítóak aránya nem változott. Aki ismer melegeket, elfogadóbb velük, mint aki nem.\r

\r

","shortLead":"Megnőtt Lengyelországban azok száma, akik szerint a meleg pároknak a nyilvánosság előtt nem lenne szabad kimutatniuk...","id":"20190711_Lengyelorszagban_lelassult_a_melegek_elfogadasanak_trendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78303e2c-f095-4eab-bf00-990678b443cc","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Lengyelorszagban_lelassult_a_melegek_elfogadasanak_trendje","timestamp":"2019. július. 11. 20:21","title":"Lengyelországban lelassult a melegek elfogadásának trendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25e9f20-9f75-4d44-85bf-3e912453c640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elhunyt Vincent Lambert, miután lekapcsolták az őt életben tartó gépeket – közölte a 42 éves férfi családja. ","shortLead":"Elhunyt Vincent Lambert, miután lekapcsolták az őt életben tartó gépeket – közölte a 42 éves férfi családja. ","id":"20190711_vincent_lambert_meghalt_vegetativ_allapotban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e25e9f20-9f75-4d44-85bf-3e912453c640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615361a3-d54f-47d4-a3c6-3731f1edbb48","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_vincent_lambert_meghalt_vegetativ_allapotban","timestamp":"2019. július. 11. 09:56","title":"Meghalt a férfi, akinek a felesége harcolta ki az eutanáziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olyan cégek sincsenek kizárva a kivából, amelyek tulajdonosai egyben ügyvezetők és alkalmazottak is.","shortLead":"Az olyan cégek sincsenek kizárva a kivából, amelyek tulajdonosai egyben ügyvezetők és alkalmazottak is.","id":"20190711_A_mindenes_vallalkozok_cegei_is_kivazhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b62872-bde2-43cb-9695-8d353f7f2fd7","keywords":null,"link":"/kkv/20190711_A_mindenes_vallalkozok_cegei_is_kivazhatnak","timestamp":"2019. július. 11. 09:52","title":"A mindenes vállalkozók cégei is kivázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7587499-2747-47d1-934c-53acafe21d2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a 25. James Bond film színészgárdájának áprilisi bejelentésén \"elfelejtették\" közölni velünk, hogy Christoph Waltz is feltűnik majd a filmben, a színészt kiszúrták a 007-es forgatásán. ","shortLead":"Bár a 25. James Bond film színészgárdájának áprilisi bejelentésén \"elfelejtették\" közölni velünk, hogy Christoph Waltz...","id":"20190712_A_zsenialis_Christoph_Waltz_ujra_gonoszkent_ter_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7587499-2747-47d1-934c-53acafe21d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee07a88-0c88-446f-a0c5-f5ab7025d157","keywords":null,"link":"/elet/20190712_A_zsenialis_Christoph_Waltz_ujra_gonoszkent_ter_vissza","timestamp":"2019. július. 12. 13:31","title":"A zseniális Christoph Waltz újra gonoszként tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]