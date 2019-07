Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","shortLead":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","id":"20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082cdf5a-1e32-45a5-bd9c-6b445cb719b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","timestamp":"2019. július. 12. 14:56","title":"Fazékkal ütötte volt élettársa fejét, miközben szexre kényszerítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","shortLead":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","id":"20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a5da5-9848-4164-bf8c-0489e3824c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. július. 13. 18:51","title":"Zivatarveszély miatt holnapra is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51256090-c519-4537-a125-751efe787f09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Katanics Sándort indítja közös polgármesterjelöltként az őszi önkormányzati választáson Veszprémben a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd – közölte Hartmann Ferenc, az MSZP veszprémi szervezetének elnöke.","shortLead":"Katanics Sándort indítja közös polgármesterjelöltként az őszi önkormányzati választáson Veszprémben a DK, a Jobbik...","id":"20190712_veszprem_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt_katanics_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51256090-c519-4537-a125-751efe787f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3023cad-21f3-47d8-bbe2-a13d3daf8883","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_veszprem_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt_katanics_sandor","timestamp":"2019. július. 12. 16:49","title":"Veszprémben is megnevezték az ellenzék közös jelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába próbálta a Médiatanács több körben is megmagyarázni, hogy teljesen kiegyensúlyozott, ha a propagandatévé az amúgy elmarasztaló Sargentini-jelentésről egy Orbán Viktort istenítő anyagot fabrikált. A bíróság nem díjazta az igyekezetet, így hiába gáncsolták a Tv2 elmarasztalását.\r

\r

","shortLead":"Hiába próbálta a Médiatanács több körben is megmagyarázni, hogy teljesen kiegyensúlyozott, ha a propagandatévé az amúgy...","id":"20190712_Csunyan_elhasalt_a_Tv2_megis_buntetik_Orban_Viktor_elteteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9716b64-15ca-4afc-a92b-1cae65e46c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Csunyan_elhasalt_a_Tv2_megis_buntetik_Orban_Viktor_elteteset","timestamp":"2019. július. 12. 16:04","title":"Csúnyán elhasalt a Tv2: mégis büntetnek az Orbán Viktort istenítő Tények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f66f45-46ef-4233-8ab2-7a93ef06ab14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja az esetet.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja az esetet.","id":"20190712_szabalytalan_kozlekedes_rendor_jarorauto_zarovonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75f66f45-46ef-4233-8ab2-7a93ef06ab14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab84e2d4-fd86-4b17-93ea-3ab694579630","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_szabalytalan_kozlekedes_rendor_jarorauto_zarovonal","timestamp":"2019. július. 12. 18:27","title":"Szabálytalanul előző rendőrt vettek videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százkilós szovjet gránát lapult meg a talajban, pótlóbuszokon lehet odébb óvakodni.","shortLead":"Százkilós szovjet gránát lapult meg a talajban, pótlóbuszokon lehet odébb óvakodni.","id":"20190713_Bombat_szeliditenek_Rakospalotan_lezartak_a_vasutallomast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233d8fa3-bf4a-469b-965e-a00d64c753ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Bombat_szeliditenek_Rakospalotan_lezartak_a_vasutallomast","timestamp":"2019. július. 13. 10:22","title":"Bombát szelídítenek Rákospalotán, lezárták a vasútállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombat hajnalban a rendőrség segítségével megtalálták az elveszett kengurut, túl nagy erőfeszítés nem kellett a felkutatásához, mert egyszerűen besétált egy környékbeli házba.","shortLead":"Szombat hajnalban a rendőrség segítségével megtalálták az elveszett kengurut, túl nagy erőfeszítés nem kellett...","id":"20190713_Elokerult_az_elkoborolt_kenguru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcb318d-1dcf-46ef-890a-fae03f835fc3","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Elokerult_az_elkoborolt_kenguru","timestamp":"2019. július. 13. 20:51","title":"Előkerült az elkóborolt kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy albán-amerikai tengeri régészeti kutatócsoport tagjai találtak rájuk Albánia partjainál. Ez lehet a legősibb lelet, amelyet a Jón-tenger albán partjainál találtak. ","shortLead":"Egy albán-amerikai tengeri régészeti kutatócsoport tagjai találtak rájuk Albánia partjainál. Ez lehet a legősibb lelet...","id":"20190712_jon_tenger_amfora_lelet_kutatok_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90533a6c-73b9-4a94-a9de-4f9d1774e2cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_jon_tenger_amfora_lelet_kutatok_regeszet","timestamp":"2019. július. 12. 21:03","title":"2500 éves amforákra bukkantak a Jón-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]