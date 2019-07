Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","shortLead":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","id":"20190717_eszak_korea_csempeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca421aec-7842-49f6-bf52-47097353fa6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_eszak_korea_csempeszet","timestamp":"2019. július. 17. 18:45","title":"Hogy kaphatta meg a diktátor a Mercedesét, miközben Észak-Koreát fojtogatják a szankciók ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f48a64c-5caf-4511-a6e7-05b824cafbce","c_author":"","category":"kultura","description":"A debreceni rendezvény idén is – 2017 után másodszor – bekerült a minősített európai fesztiválok közé.","shortLead":"A debreceni rendezvény idén is – 2017 után másodszor – bekerült a minősített európai fesztiválok közé.","id":"20190717_Rajtol_a_Campus_Fesztival_jon_a_Limp_Bizkit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f48a64c-5caf-4511-a6e7-05b824cafbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1807de64-5e63-4faf-bc06-39bb61c1218f","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Rajtol_a_Campus_Fesztival_jon_a_Limp_Bizkit","timestamp":"2019. július. 17. 10:57","title":"Rajtol a Campus Fesztivál, jön a Limp Bizkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8541b1-acea-49c4-9b6d-f717473551db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Craig Fallon két nappal korábban tűnt el.","shortLead":"Craig Fallon két nappal korábban tűnt el.","id":"20190717_craig_fallon_dzsudo_cselgancs_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b8541b1-acea-49c4-9b6d-f717473551db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790930be-129b-441c-90cd-78c49921e2bf","keywords":null,"link":"/sport/20190717_craig_fallon_dzsudo_cselgancs_holttest","timestamp":"2019. július. 17. 10:37","title":"Holtan találták a világbajnok brit dzsúdóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség kialakulásának rizikóját genetikai tényezők növelik. ","shortLead":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség...","id":"20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f14a5c-d33b-4e7e-ada2-188e55a5d636","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. július. 18. 10:03","title":"A mutációk 95%-ánál felülírható a genetikai hajlam az időskori elbutulásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0963e04c-c2ca-4b31-83f6-b2d0bbd2d394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egykor a televízió közvetítette az Apollo-11 küldetés sikeres startját, ezúttal a YouTube-on lehet visszaidézni az eseményeket.","shortLead":"Egykor a televízió közvetítette az Apollo-11 küldetés sikeres startját, ezúttal a YouTube-on lehet visszaidézni...","id":"20190717_holdraszallas_apollo_11_kennedy_urkozpont_kiloves_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0963e04c-c2ca-4b31-83f6-b2d0bbd2d394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b223e4-2fa8-4cc1-98df-a6aa8ac44296","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_holdraszallas_apollo_11_kennedy_urkozpont_kiloves_video","timestamp":"2019. július. 17. 09:03","title":"Videón a történelmi pillanat: így indultak el a Hold felé 50 éve Neil Armstrongék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a magyar kormány tekint kellemetlen szereplőként a magyar származású milliárdosra, Soros Györgyre. Sajtóhírek szerint az oroszok sem szimpatizálnak vele.","shortLead":"Nem csak a magyar kormány tekint kellemetlen szereplőként a magyar származású milliárdosra, Soros Györgyre. Sajtóhírek...","id":"20190716_soros_gyorgy_orosz_hackerek_gru_kibertamadas_nyilt_tarsadalom_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f36164-505a-410f-beab-2d4fdfcdc7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_soros_gyorgy_orosz_hackerek_gru_kibertamadas_nyilt_tarsadalom_alapitvany","timestamp":"2019. július. 16. 15:10","title":"Most épp Soros Györgyéket támadhatják az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya 35-65 százalék volt.","shortLead":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya...","id":"20190718_Az_autosok_majd_50_milliard_forintot_fizettek_az_autopalyakert_fel_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e395f8-6e72-4047-a53e-710902f3156a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_autosok_majd_50_milliard_forintot_fizettek_az_autopalyakert_fel_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 18. 12:37","title":"Az autósok majd’ 50 milliárd forintot fizettek az autópályákért fél év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai menekült utazott összezsúfolódva - jelentette be szerdán a mexikói országos bevándorlási hivatal.","shortLead":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai...","id":"20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449b78bb-a51f-4622-9bee-d13fbe651fe1","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","timestamp":"2019. július. 18. 05:25","title":"112 menekültet zsúfoltak össze egy kamionba Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]