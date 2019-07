Vona a Fülkében: Orbán és Gyurcsány kéz a kézben jár, együtt kell leváltani őket

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","shortLead":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","id":"20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d210964-9e6f-45b5-a8d2-f940e000aed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","timestamp":"2019. július. 18. 18:45","title":"Még mindig rejtély, ki és miért ölette meg az újságírónőt Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 22 éves világ- és Európa-bajnok kajakozó fellebbez a döntés ellen. ","shortLead":"A 22 éves világ- és Európa-bajnok kajakozó fellebbez a döntés ellen. ","id":"20190718_A_doppingolasert_eltiltott_Takacs_Tamara_szerint_megmergeztek_a_taplalekkiegeszitojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8ff3f4-e0aa-4d53-a5ca-7701a640a588","keywords":null,"link":"/sport/20190718_A_doppingolasert_eltiltott_Takacs_Tamara_szerint_megmergeztek_a_taplalekkiegeszitojet","timestamp":"2019. július. 18. 20:34","title":"A doppingolásért eltiltott Takács Tamara szerint megmérgezték a táplálék-kiegészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piaci szereplők észrevételeit is figyelembe véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön véglegesítette az 5G-s mobiltechnológia bevezetéséhez szükséges frekvenciák árverésének részleteit tartalmazó dokumentációt. A szolgáltatók augusztus 8-án nyújthatják be a jelentkezésüket a vonatkozó árverésre.","shortLead":"A piaci szereplők észrevételeit is figyelembe véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön...","id":"20190718_nmhh_5g_halozat_frekvencia_arveres_licit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc58c36-d26f-44ab-905d-435e5fa3a94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_nmhh_5g_halozat_frekvencia_arveres_licit","timestamp":"2019. július. 18. 15:33","title":"NMHH: Indulhat a licit az 5G-s frekvenciákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A káros/sértő hozzászólások szűrése jelenleg nem tartozik a Facebook erősségei közé, hamarosan azonban nagy változás következhet be ezen a téren.","shortLead":"A káros/sértő hozzászólások szűrése jelenleg nem tartozik a Facebook erősségei közé, hamarosan azonban nagy változás...","id":"20190719_facebook_shadowbanning_hozzaszolasok_szurese_moderalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd37ff9a-ac83-4733-8b99-3f770415f6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_facebook_shadowbanning_hozzaszolasok_szurese_moderalasa","timestamp":"2019. július. 19. 08:03","title":"Csinál egy funkciót a Facebook, amivel titokban bárkit el lehet némítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség vezetője speciális örökségvédelmi státuszt és védettséget biztosítana a jövőbeni látogatók és Hold-missziók által okozott károktól a Nyugalom tengerén annak a helynek, ahol 50 éve, 1969. július 21-én az első ember a Holdra lépett. ","shortLead":"Az Európai Űrügynökség vezetője speciális örökségvédelmi státuszt és védettséget biztosítana a jövőbeni látogatók és...","id":"20190719_Oroksegvedelem_ala_helyezne_az_elso_Holdra_szallas_helyet_az_Europai_Urugynokseg_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfcc500-fcaa-42f1-9f3a-6bd62aabf575","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_Oroksegvedelem_ala_helyezne_az_elso_Holdra_szallas_helyet_az_Europai_Urugynokseg_vezetoje","timestamp":"2019. július. 19. 18:34","title":"Örökségvédelem alá helyezné az első holdra szállás helyét az Európai Űrügynökség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román jelöltet csak a bukaresti kormány fúrja, még a párizsi is kiáll mellette, pedig a másik jelölt francia.","shortLead":"A román jelöltet csak a bukaresti kormány fúrja, még a párizsi is kiáll mellette, pedig a másik jelölt francia.","id":"20190718_Az_EP_ismet_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatta_europai_fougyesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74fd7f4-c147-42cc-9cee-5865e0aba505","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_EP_ismet_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatta_europai_fougyesznek","timestamp":"2019. július. 18. 19:10","title":"Az EP ismét Laura Codruta Kövesit támogatta európai főügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lényegében minden automatát be kell jelenteni a NAV-nál, ami bármit ad pénzért cserébe. Kivéve, ha csak mobilos appon keresztül lehet fizetni. Alapesetben az üzemeltetőnek kell bejelentenie az automatát, ha nem egyértelmű, ki az, akkor annak, akihez az automatából származó bevétel befolyik.","shortLead":"Lényegében minden automatát be kell jelenteni a NAV-nál, ami bármit ad pénzért cserébe. Kivéve, ha csak mobilos appon...","id":"20190719_A_NAV_kulon_szolt_hogy_az_ovszerautomatakrol_is_tudnia_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8907cc73-751b-46b8-b10c-53c967149cc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_A_NAV_kulon_szolt_hogy_az_ovszerautomatakrol_is_tudnia_kell","timestamp":"2019. július. 19. 05:45","title":"A NAV külön szólt, hogy az óvszerautomatákról is tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Választási megfigyelőket toboroz a KKM az októberi mozambiki választásokra.","shortLead":"Választási megfigyelőket toboroz a KKM az októberi mozambiki választásokra.","id":"20190718_A_Kulugyminiszterium_a_demokracia_irant_elkotelezett_kivalo_fizikai_allapotu_embereket_keres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee5708f-9255-402a-bdad-af1b4ee4a8bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_Kulugyminiszterium_a_demokracia_irant_elkotelezett_kivalo_fizikai_allapotu_embereket_keres","timestamp":"2019. július. 18. 15:25","title":"A Külügyminisztérium a demokrácia iránt elkötelezett, kiváló fizikai állapotú embereket keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]