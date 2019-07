Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87ffe19b-012a-4784-94f6-c4980b9e5f10","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felmérések szerint Volodimir Zelenszkij elnök pártja lehet a befutó, a második helyre a Moszkva-barát erőket várják. ","shortLead":"Felmérések szerint Volodimir Zelenszkij elnök pártja lehet a befutó, a második helyre a Moszkva-barát erőket várják. ","id":"20190721_Elorehozott_parlamenti_valasztas_kezdodott_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe19b-012a-4784-94f6-c4980b9e5f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b46f02d-c5a1-4daa-987e-fbab06af14a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Elorehozott_parlamenti_valasztas_kezdodott_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 08:21","title":"Rockénekes és Timosenko is indul a mai ukrajnai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de ismerősei hiába várták a parton. ","shortLead":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi...","id":"20190719_Meghalt_Heller_Agnes_filozofus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52527196-9d57-4435-b914-addfa00086b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Meghalt_Heller_Agnes_filozofus","timestamp":"2019. július. 19. 20:41","title":"Meghalt Heller Ágnes filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA is nagyban készül a holdra szállás 50. évfordulójára. Most például öt évtizeddel korábban készült fotókat újítottak fel, s tettek közzé panorámaképként.","shortLead":"A NASA is nagyban készül a holdra szállás 50. évfordulójára. Most például öt évtizeddel korábban készült fotókat...","id":"20190719_nasa_holdra_szallas_foto_panoramakep_apollo_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38744adf-0894-4f35-b308-5746a3c0d2fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_nasa_holdra_szallas_foto_panoramakep_apollo_11","timestamp":"2019. július. 19. 13:03","title":"Csodás képeket osztott meg a NASA a Hold felszínéről, több új is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Így erősíti hídfőállásait Peking a fekete kontinensen.","shortLead":"Így erősíti hídfőállásait Peking a fekete kontinensen.","id":"20190720_BudapestBelgrad_Afrikaban_a_kenyai_kinai_vasut_is_a_semmibe_vezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ddf5ef-75a0-4a14-8220-dcf79622fdd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_BudapestBelgrad_Afrikaban_a_kenyai_kinai_vasut_is_a_semmibe_vezet","timestamp":"2019. július. 20. 11:11","title":"Budapest-Belgrád Afrikában: a kenyai kínai vasút is a semmibe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt már nem említi a közlemény, hogy Mészáros Lőrinc cége gyártja. ","shortLead":"Azt már nem említi a közlemény, hogy Mészáros Lőrinc cége gyártja. ","id":"20190719_2Rule_mezben_lep_palyara_a_magyar_kormanytol_587_milliardos_tamogatast_kapo_FK_Csikszereda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbe883b-ac9b-4708-b15c-7e638edbbef7","keywords":null,"link":"/sport/20190719_2Rule_mezben_lep_palyara_a_magyar_kormanytol_587_milliardos_tamogatast_kapo_FK_Csikszereda","timestamp":"2019. július. 19. 19:07","title":"2Rule mezben lép pályára a kormánytól 5,87 milliárdos támogatást kapó FK Csíkszereda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13c37df-c16a-436f-abac-5e7fb6cd3e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai a rendelkezésre álló információk alapján készítettek egy videót, ami Neil Armstrong szemszögéből mutatja az ötven éve történt eseményeket.","shortLead":"A NASA tudósai a rendelkezésre álló információk alapján készítettek egy videót, ami Neil Armstrong szemszögéből mutatja...","id":"20190720_neil_armstrong_apollo_11_holdra_szallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13c37df-c16a-436f-abac-5e7fb6cd3e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd163f3-146a-42d0-9049-2b5f1f85ce6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_neil_armstrong_apollo_11_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 20. 12:03","title":"Ezt látta a holdra szállás közben Neil Armstrong – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","shortLead":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","id":"20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b4bf7-8eb9-4d5d-8123-887c6e3ad914","keywords":null,"link":"/elet/20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","timestamp":"2019. július. 20. 09:10","title":"A hullámvasút alapból ijesztő, de milyen lehet ott ragadni, ha elromlik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12c48df-595b-43c2-89f0-a8999834414e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"\"Hogy miért fontos tudni az embernek, hol van eltemetve? Nem tudom a magyarázatát. Azt viszont tudom, hol akarok nyugodni\" - mondta el a HVG-nek adott portréinterjúban a pénteken, 90 évesen elhunyt Heller Ágnes. Az 1999 novemberében készült interjút változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"\"Hogy miért fontos tudni az embernek, hol van eltemetve? Nem tudom a magyarázatát. Azt viszont tudom, hol akarok...","id":"20190719_Heller_Agnes_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12c48df-595b-43c2-89f0-a8999834414e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18ee1e3-45e1-41f0-b396-3927dc50c189","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Heller_Agnes_portre","timestamp":"2019. július. 19. 21:32","title":"Heller Ágnes: \"Nekem nem kell, hogy kövessenek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]