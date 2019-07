Ahogy több körben megírtuk az ellenzéki tüntetéseken trágár kifejezéseivel ismertté vált diáklányt a NER-média azzal próbálta lejáratni, hogy több tárgyból bukásra áll, illetve sokat hiányzik, alig jár iskolába.

A szokásos gyakorlatuk szerint kötelékben támadó a Lokál.hu és az Origo nemcsak első fokon vesztette el emiatt a sajtópert, de hiába próbálkoztak fellebbezéssel, másodfokon is elbuktak a bíróságon, amiért szemlézték a Ripost.hu cikkét. Azonban az utolsó eljárásban, pont az eredeti cikket közlő lap jogorvoslati kérelmével értett egyet a Fővárosi Ítélőtábla, pedig elsőfokon még az egykor bulvárpápának tartott, most a kormánylapot irányító Ómolnár Miklós Ripostja is alulmaradt.

A „Több tárgyból bukásra áll, gyakran lóg az iskolából a mocskos szájú diáktüntető” című cikket megjelentető Ripost.hu kifejezetten azért fellebbezett, hogy mégse kelljen lehozniuk a teljes helyreigazítást, annak több mondatát is támadták. A Fővárosi Ítélőtábla pedig június végén született, de nemrég kézbesített ítéletében nekik adott igazat: továbbra is kötelesek ugyan közzétenni – az eredeti cikkel azonos módon – a helyreigazító közleményt, amiből kiderül, mit állítottak a lányról valótlanul, viszont ezt jelentősen finomították.

Szómágia: mi a kicsapás széle és mi a bukás közeli

Akárcsak a másik két perben, Nagy Blanka és ügyvédje a tanulmányi eredményeit rögzítő dokumentumokkal próbálta alátámasztani igazát. Azonban a bíróság szerint rendben van az a megfogalmazás, hogy a „mocskos szájú diáktüntető” már annyit lógott az iskolából, hogy „a kicsapás szélére kerülhet”. A Hercsik Zita bíró által vezetett tanács szerint ugyanis a Ripost.hu az olvasói számára ezt csak mint egy „lehetséges végkifejletet vázolta fel” a lap, de nem állították tényként, hogy ki is csapják emiatt.

Azt is kivették a helyreigazításból, így gyakorlatilag abban is a bulvárlapnak adtak igazat, hogy Nagy több tantárgyból is bukás közelében áll. Ugyanis a diáklánynak elégséges érdemjegyei voltak, és ezt a másodfokon eljáró ítélőtábla szerint lehet úgy értelmezni, mint ami „közel van” ehhez a gyenge teljesítményhez. „Bukás közelinek nem kizárólag az egyes és kettes értékelés közötti eredmény minősíthető” – mondta ki a bíróság, így a Ripost.hu-nak ezért sem kell mea culpáznia, vagyis a sajtóper második menetét megnyerték.

Akkor is perelnek sérelemdíjért

„Ez a jogerős ítélet több, mint érdekes, mert a Lokál.hu ugyanezt a cikket vette át, és alig néhány hete ugyanez a bírói tanács abban az eljárásában még nekünk adott igazat és arra jutott, hogy megalapozott az elsőfokú ítélet” – mondta Litresits András, a diáklány ügyvédje, aki kiemelte, hogy az Origo ellen sem döntetlen lett végeredmény, hanem ott is simán nyerni tudtak. Nem érti, a bíróság miért kezdte újra méricskélni, és értelmezte át, hogy a lejárató cikk olvasói hogyan érthették, védence mennyire van „kicsapás szélén” vagy mi számít bukáshoz közelinek. „De a lényeg, hogy itt is kötelesek helyreigazítani a hazugságokat, és ez az ítélet nem változtat azon, hogy következő lépésként sérelemdíjért bepereljük mindegyik karaktergyilkossággal próbálkozó lap kiadóját” – jelentette ki az ügyvéd.