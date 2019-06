Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklánynak adott igazat. Így muszáj lesz lehozniuk, hogy hazugság volt, amit a tanulmányi eredményeiről és iskolai hiányzásairól írtak, és ügyvédje szerint valószínűleg a még folyamatban lévő sajtópereket is bukhatják az ugyanezt leközlő kormányközeli lapok.

Jogerősen elhasalt a bíróságon a Lokal.hu: a Fővárosi Ítélőtábla elutasította a kormányoldali bulvárlap online változatának fellebbezését, és helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék márciusi ítéletét a Nagy Blanka által kezdeményezett sajtóperben – közölte a hvg.hu-val a diáklány ügyvédje, Litresits András, miután kedden kézbesítették nekik az erről szóló ítélet.

Az ellenzéki tüntetéseken trágár kifejezéseket használó diáklányt év elején azzal próbálták lejáratni a szokás szerint egymás cikkeit összehangoltan leközlő lapok, hogy „több tárgyból bukásra áll, illetve hogy iskolába is alig jár, továbbá, hogy hiányzásai meghaladják a törvény által lehetővé tett mértéket”.

Az ítélőtábla döntése ellen már nem lehet fellebbezni, így most már muszáj lesz közzétenni a helyreigazítást, vagyis saját eredeti cikkükbe kötelezően be kell szerkeszteniük a bíróság által jóváhagyott szöveget, amiből kiderül, teljesen valótlanul állították, hogy Nagy bukásra állna, ahogy a hiányzásairól is hazudtak.

„Az eredeti karaktergyilkos anyagot közlő Ripost és az ezt szintén leközlő Origo ellen még folyamatban van az ehhez hasonló eljárás, mert ezek a lapok is fellebbezéssel próbálkoztak. Ezek után viszont nagyon meglepődnék, ha ezek nem hasonló eredménnyel végződnének” – mondta Litresits András.

Érdekesség, hogy a Lokál és a Lokal.hu – amelyeket korábban Habony Árpád érdekkörébe tartozó Modern Media Group adott ki – azóta már a gigantikus, kormányoldali médiát benyelő Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz (KESMA) tartozik.