Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki épp otthon volt, kihívta a rendőröket, így a pofonegyszerű terv nem bizonyult jó ötletnek.","shortLead":"Aki épp otthon volt, kihívta a rendőröket, így a pofonegyszerű terv nem bizonyult jó ötletnek.","id":"20190723_Nem_volt_penzuk_hat_betortek_az_ismerosukhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ec414f-8365-4575-83b4-b7eb703ea3df","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Nem_volt_penzuk_hat_betortek_az_ismerosukhoz","timestamp":"2019. július. 23. 07:59","title":"Nem volt pénzük, hát betörtek az ismerősükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","shortLead":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","id":"20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a04bf3-8011-4daa-a065-5e16a72af9e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Itt a legújabb magyar szabadidőautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43388cb-7535-436a-a95a-875392fd4952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas bejelentést ígért a Redmi, majd felvillantott egy kedvcsinálót a 64 MP-es kamerával ellátott okostelefonjához.","shortLead":"Izgalmas bejelentést ígért a Redmi, majd felvillantott egy kedvcsinálót a 64 MP-es kamerával ellátott okostelefonjához.","id":"20190723_redmi_teaser_64_mp_kameras_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c43388cb-7535-436a-a95a-875392fd4952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750ae63-da14-4c4b-851e-e2ff02223946","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_redmi_teaser_64_mp_kameras_telefon","timestamp":"2019. július. 23. 13:03","title":"Hamarosan érkezhet a világ első 64 MP-es okostelefonja, de nem attól, akitől a leginkább várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e3ad5-8e31-4c7e-bb58-97aa55b4e180","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha még egy hetet tölt a Hot 100-as listán, 61 éves rekordot dönt meg. ","shortLead":"Ha még egy hetet tölt a Hot 100-as listán, 61 éves rekordot dönt meg. ","id":"20190723_Lil_Nas_X_rapper_Old_Town_Road_Billboard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e3ad5-8e31-4c7e-bb58-97aa55b4e180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8df0cf-b41f-4c55-b144-30e89c0fc6f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Lil_Nas_X_rapper_Old_Town_Road_Billboard","timestamp":"2019. július. 23. 12:05","title":"Lil Nas X rapper slágere is elérte a Despacito és Mariah Carey rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Én nem értek a politikához” – mondta. Arról is beszélt, egy inget csak egyszer vesz fel.","shortLead":"„Én nem értek a politikához” – mondta. Arról is beszélt, egy inget csak egyszer vesz fel.","id":"20190724_Berki_Krisztian_felallt_es_az_interju_vege_elott_par_masodperccel_kisetalt_az_ATV_studiojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d248d78-918a-4d2e-bfa2-641a95f88956","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Berki_Krisztian_felallt_es_az_interju_vege_elott_par_masodperccel_kisetalt_az_ATV_studiojabol","timestamp":"2019. július. 24. 08:15","title":"Berki Krisztián felállt, és az interjú vége előtt pár másodperccel kisétált az ATV stúdiójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Gyorsabban terjednek a nagyvárosi környezetben az elektromos rollerek, mint ahogy a szabályozás le tudná követni a jelenséget. Szabályok híján kötelező biztonsági elemek sincsenek, így már csak egy tájékozatlan vagy túlzottan magabiztos felhasználó kell ahhoz, hogy kész legyen a baj.","shortLead":"Gyorsabban terjednek a nagyvárosi környezetben az elektromos rollerek, mint ahogy a szabályozás le tudná követni...","id":"20190723_eroller_elektromos_roller_scooter_balesetveszey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb700e5-5c70-408d-8f04-d505585960d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_eroller_elektromos_roller_scooter_balesetveszey","timestamp":"2019. július. 23. 11:00","title":"Praktikus a városi e-rollerezés, de tisztában kell lenni a veszélyeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94abfda0-d5fe-4e99-acc5-244aeedacf23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ősi kultúra és a modern kor egyik vívmányának megrázó találkozását láthatták az emberek Új-Zélandon.","shortLead":"Egy ősi kultúra és a modern kor egyik vívmányának megrázó találkozását láthatták az emberek Új-Zélandon.","id":"20190724_Tul_nagynak_tartotta_a_maori_szobor_peniszet_igy_lancfuresszel_lecsapta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94abfda0-d5fe-4e99-acc5-244aeedacf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83309dbb-cd8a-4481-a753-c939faad04e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Tul_nagynak_tartotta_a_maori_szobor_peniszet_igy_lancfuresszel_lecsapta","timestamp":"2019. július. 24. 09:26","title":"Túl nagynak tartotta a maori szobor péniszét, így láncfűrésszel lecsapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","shortLead":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","id":"20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40ae446-6384-45e5-b407-b434583b3c2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","timestamp":"2019. július. 22. 13:49","title":"Hat forinttal csökken a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]