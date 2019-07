Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.","shortLead":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami...","id":"20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc179ac-f3a9-4c08-9f48-1bea1fc7f3ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","timestamp":"2019. július. 25. 09:33","title":"Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több megyében 25 fok fölött alakul majd a napi középhőmérséklet. ","shortLead":"Több megyében 25 fok fölött alakul majd a napi középhőmérséklet. ","id":"20190724_extrem_sugarzas_hoseg_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c7a203-6181-4369-9810-89b4cc8e0684","keywords":null,"link":"/elet/20190724_extrem_sugarzas_hoseg_meteorologia","timestamp":"2019. július. 24. 19:05","title":"Extrém sugárzásra, hőségre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A felvételi ponthatárok közeledtével egyre nagyobb az izgalom az érettségizők körében. A szülőket azonban egy másik kérdés is lázban tarthatja: hol lakjon a gyerek az egyetemi évek alatt? Ha nem veszik fel kollégiumba, akkor keresni kell albérletet, de a növekvő díjak miatt lehet, hogy anyagilag jobb megoldás az ingatlanvásárlás. Feltéve persze, hogy van rá elég forrás. A Bankmonitor szakértőinek cikkét olvashatják.","shortLead":"A felvételi ponthatárok közeledtével egyre nagyobb az izgalom az érettségizők körében. A szülőket azonban egy másik...","id":"20190724_lakasvasarlas_alberlet_bankmonitor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41b61bb-e6a8-4d4b-8fe2-6aeb63187a3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_lakasvasarlas_alberlet_bankmonitor","timestamp":"2019. július. 24. 17:10","title":"Mi az okosabb döntés egy egyetemista családjának: lakást venni vagy bérelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes körű kormányátalakítás zajlott le szerda este Nagy-Britanniában. Boris Johnson új brit miniszterelnök az eddigi kabinet gyakorlatilag összes magas rangú tagját menesztette, számos más vezető kormánytisztviselő pedig önszántából távozott posztjáról.","shortLead":"Teljes körű kormányátalakítás zajlott le szerda este Nagy-Britanniában. Boris Johnson új brit miniszterelnök az eddigi...","id":"20190724_boris_johnson_brit_kormany_kormanyatalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24c2c1c-25ae-422c-9f33-776b09e19862","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_boris_johnson_brit_kormany_kormanyatalakitas","timestamp":"2019. július. 24. 21:31","title":"Teljesen átalakította a brit kormányt az új miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött együttműködési szerződés keretében. ","shortLead":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött...","id":"20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1d24b8-5099-4872-925f-cebc34bad2bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","timestamp":"2019. július. 23. 17:09","title":"Fotókiállítás és ingyen Sziget-jegy is belefért Schmidt Máriáék és a Sziget 200 milliós szerződésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0c213-eeda-4c74-a446-ec46b5eb792b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Suhajda az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack nélkül feljutott a K2 csúcsára. ","shortLead":"Suhajda az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack nélkül feljutott a K2 csúcsára. ","id":"20190725_Suhajda_Szilard_feljutott_a_K2_csucsara_Klein_David_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e0c213-eeda-4c74-a446-ec46b5eb792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27e3e2e-a883-4112-a79d-44774911eb02","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Suhajda_Szilard_feljutott_a_K2_csucsara_Klein_David_nem","timestamp":"2019. július. 25. 12:44","title":"Suhajda Szilárd feljutott a K2 csúcsára, Klein Dávid nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2832ab9-5e9f-49dc-b537-f5cadeaa9017","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190724_A_80as_evek_gyurmafilmjeit_idezo_Hunyadiszobrot_avattak_Belgradban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2832ab9-5e9f-49dc-b537-f5cadeaa9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c96d08-e538-44ff-82f0-8cb58f3ba8eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_80as_evek_gyurmafilmjeit_idezo_Hunyadiszobrot_avattak_Belgradban","timestamp":"2019. július. 24. 09:37","title":"A 80-as évek gyurmafilmjeit idéző Hunyadi-szobrot avattak Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Oké, senki sem halhatatlan, de Iggy Popról alkalmasint néha elhisszük, hogy az. Bőven a nyugdíjkorhatár fölött elképesztő energiákkal tolt le egy másfél órás koncertet szerda este Budapest legnagyobb szabadtéri klubjában. Ott voltunk, és vele ordítottuk a refréneket. Meg a verzéket.","shortLead":"Oké, senki sem halhatatlan, de Iggy Popról alkalmasint néha elhisszük, hogy az. Bőven a nyugdíjkorhatár fölött...","id":"20190725_iggy_pop_budapest_park_koncer_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b63df83-68ad-457a-ba43-23a8169745a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_iggy_pop_budapest_park_koncer_beszamolo","timestamp":"2019. július. 25. 10:34","title":"Le kell menni kutyába – ez volt Iggy Pop a Budapest Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]