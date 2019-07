Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfa19eb1-ae2a-4c6d-a164-bbfe2cb2b89a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiéleződött a tengeri konfliktus a Hormuzi-szorosnál, miután az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy brit tartályhajót.","shortLead":"Kiéleződött a tengeri konfliktus a Hormuzi-szorosnál, miután az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy brit tartályhajót.","id":"20190728_Duncan_brit_rombolo_a_Perzsaobolben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfa19eb1-ae2a-4c6d-a164-bbfe2cb2b89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c731f9-453b-4a77-b758-6a74f42ed232","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Duncan_brit_rombolo_a_Perzsaobolben","timestamp":"2019. július. 28. 14:28","title":"Necces a helyzet a Perzsa-öbölben, a britek már egy rombolót is oda küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben is. Ez utóbbi az igazi terepe. A második világháborúban megjárt két megsemmisítő tábort is, az mentette meg az életét, hogy értett a kertészkedéshez. Azt vallja, hogy ne múljon el nap munka nélkül. A klímaváltozás aggasztja, van is egy tanácsa, mit tehetünk egy ilyen világban.","shortLead":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben...","id":"20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360272ac-45b6-4b4a-bbf3-96dc764f2d02","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","timestamp":"2019. július. 28. 10:00","title":"100 éves lett Bálint gazda – „Állítólag kedvelnek az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a794559-e3ff-4adf-854b-4c9e49eac835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset Rómától nem messze történt, egy benzinkút mellett.","shortLead":"Az eset Rómától nem messze történt, egy benzinkút mellett.","id":"20190728_Egy_forgoszel_ugy_odebbhajitott_egy_kis_Smartot_hogy_a_benne_ulo_olasz_no_eletet_vesztette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a794559-e3ff-4adf-854b-4c9e49eac835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9875e0-7ac5-4519-9186-edd1d528d0f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Egy_forgoszel_ugy_odebbhajitott_egy_kis_Smartot_hogy_a_benne_ulo_olasz_no_eletet_vesztette","timestamp":"2019. július. 28. 08:01","title":"Egy forgószél úgy odébbhajított egy kis Smartot, hogy a benne ülő olasz nő életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005b18b1-5afa-45a6-a165-404025447882","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Ezeket a terheket nem szabad egyedül cipelni” – hívja fel a figyelmet a Nők gyermek nélkül című interjúkötet szerzője, Tanács Eszter, aki 18 érintettet és a téma szakértőit szólaltatta meg nemrég megjelent könyvében. A pszichológiát tanuló, a HVG könyvszerkesztőjeként dolgozó szerzővel egyebek mellett beszélgettünk a legerősebb tabukról és arról, mit tanulhat a környezet a gyermektelen nőktől.","shortLead":"„Ezeket a terheket nem szabad egyedül cipelni” – hívja fel a figyelmet a Nők gyermek nélkül című interjúkötet szerzője...","id":"20190728_A_gyermektelenseg_nem_szegyellni_vagy_titkolni_valo_dolog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=005b18b1-5afa-45a6-a165-404025447882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e6c81d-9943-416f-8a04-ea8b901dc157","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190728_A_gyermektelenseg_nem_szegyellni_vagy_titkolni_valo_dolog","timestamp":"2019. július. 28. 20:15","title":"„A gyermektelenség nem szégyellni vagy titkolni való dolog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pótfelvételin egyetlen szakra lehet jelentkezni, ha valaki nem került be sehova, vagy nem is felvételizett rendesen. ","shortLead":"A pótfelvételin egyetlen szakra lehet jelentkezni, ha valaki nem került be sehova, vagy nem is felvételizett rendesen. ","id":"20190729_Nem_vettek_fel_Ma_kezdodik_a_potfelveteli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668a7b73-9966-4f10-a1c2-a4763481f25b","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Nem_vettek_fel_Ma_kezdodik_a_potfelveteli","timestamp":"2019. július. 29. 12:14","title":"Nem vették fel? Ma kezdődik a pótfelvételi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egy vállalati krízis után a szervezet képviselőinek közösen kell megemészteniük a történteket. Ha minden jól megy, a krízisek új lehetőséggé lényegülnek át.","shortLead":"Egy vállalati krízis után a szervezet képviselőinek közösen kell megemészteniük a történteket. Ha minden jól megy...","id":"20190728_Hogyan_forditsa_egy_ceg_a_maga_hasznara_a_kriziseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51f755a-de21-43d4-8739-6bf348bed971","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190728_Hogyan_forditsa_egy_ceg_a_maga_hasznara_a_kriziseket","timestamp":"2019. július. 28. 19:15","title":"Hogyan fordíthatja egy cég a maga hasznára a kríziseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem tudta megelőzi Az oroszlánkirályt az észak-amerikai kasszasikerlistán.\r

\r

","shortLead":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem...","id":"20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d046a6b-bc24-49f5-a043-b1da2abdb39b","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","timestamp":"2019. július. 28. 20:30","title":"Tarantino örülhet: még a Kill Bill sem aratott akkorát az első héten, mint az új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok gazdaságpolitikája is. Máig nem egyértelmű, vajon nem az sikerült-e félre, hogy a háborús jóvátétel alól igyekeztek kibújni.","shortLead":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok...","id":"201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5166d230-1a16-47b6-9fb2-492986777565","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","timestamp":"2019. július. 28. 16:00","title":"A béke okozta a második világháborút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]