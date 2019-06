Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése, amely nemrég ismét aktív lett.","shortLead":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése...","id":"20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e716f55-258f-48aa-8f5d-d8e072c81c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","timestamp":"2019. június. 14. 14:03","title":"Ismét aktív egy kamcsatkai vulkán, a kutatók szerint a kitörése katasztrofális lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e8a366-9805-47e6-81dd-d23732d3e94f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vulkánkitörés rajzolta oda.","shortLead":"Egy vulkánkitörés rajzolta oda.","id":"20190614_Megtalaltak_a_Marson_a_Star_Trek_logojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e8a366-9805-47e6-81dd-d23732d3e94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5508bfe-cfcc-47cb-b7c5-6f45a1c93095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Megtalaltak_a_Marson_a_Star_Trek_logojat","timestamp":"2019. június. 14. 09:57","title":"Megtalálták a Marson a Star Trek logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12081656-c299-499c-a8a4-9fbbd457ae75","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG szubjektív címmustrája a jubileum alkalmából. A holnapután záruló könyvhétre természetesen jóval több könyv jelent meg.","shortLead":"A HVG szubjektív címmustrája a jubileum alkalmából. A holnapután záruló könyvhétre természetesen jóval több könyv...","id":"201923_kilencvenszer_egy_mondat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12081656-c299-499c-a8a4-9fbbd457ae75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381a182c-572a-4d06-9e86-cc93020c1384","keywords":null,"link":"/kultura/201923_kilencvenszer_egy_mondat","timestamp":"2019. június. 15. 07:30","title":"Kilencvenszer egy mondat a 90. könyvhét kínálatából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Kevesen, talán tucatnyian tudják fenntartani magukat kizárólag szépirodalmi művek írásából Magyarországon. Akit nem ismernek külföldön, és nincs népes hazai olvasótábora, kulizhat – hacsak a politika fel nem karolja, és nem ad neki több százezres ösztöndíjat havonta. Nyakunkon az Ünnepi Könyvhét, az írók ünnepelhetnének, ha lenne mit. ","shortLead":"Kevesen, talán tucatnyian tudják fenntartani magukat kizárólag szépirodalmi művek írásából Magyarországon. Akit nem...","id":"20190614_magyar_irok_konyvkiadas_konyvhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00139304-985f-426a-aca3-3b331f387485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_magyar_irok_konyvkiadas_konyvhet","timestamp":"2019. június. 14. 11:57","title":"\"Magyar író nem vásárol könyvet, mert nincs rá pénze\" – Meg lehet-e élni a regényírásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90508844-d2f4-43ac-8260-64b7ce1cda88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Huaweinél bizakodóak (vagy legalábbis kifelé azt mutatják), az amerikai embargó több érzékeny ponton is érinti őket. Például a laptopok gyártásánál.","shortLead":"Bár a Huaweinél bizakodóak (vagy legalábbis kifelé azt mutatják), az amerikai embargó több érzékeny ponton is érinti...","id":"20190615_huawei_laptopok_windows_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90508844-d2f4-43ac-8260-64b7ce1cda88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1213ea4b-15cc-40ce-8532-20f001207c15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_huawei_laptopok_windows_operacios_rendszer","timestamp":"2019. június. 15. 10:03","title":"Tényleg elvehetik a Windowst is a Huaweitől – annyi a pc-gyártásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3259d7e-919b-4e3e-a5cb-0ea31dcab3d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kicsi, könnyű és alacsony francia sportkocsi mostantól egy erősebb, keményebb verzióban is elérhető.","shortLead":"A kicsi, könnyű és alacsony francia sportkocsi mostantól egy erősebb, keményebb verzióban is elérhető.","id":"20190614_itt_az_alpine_a110s_2019_majdnem_ev_autojanak_sportosabb_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3259d7e-919b-4e3e-a5cb-0ea31dcab3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ec91b-7c4b-4717-bac6-c01ff431bbdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_itt_az_alpine_a110s_2019_majdnem_ev_autojanak_sportosabb_valtozata","timestamp":"2019. június. 14. 11:21","title":"Itt az Alpine A110S, 2019 majdnem Év Autójának sportosabb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","shortLead":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","id":"20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54bb681-7d95-44b8-b14e-fa0a6bc5685a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","timestamp":"2019. június. 15. 16:14","title":"Nem váltották valóra a nyugdíjasok Kósa Lajos álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8897a2f3-e57e-4dd1-837e-216b0a2d186c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De cáfolatnak tűnő közleményében valójában nem cáfolt meg semmit.","shortLead":"De cáfolatnak tűnő közleményében valójában nem cáfolt meg semmit.","id":"20190614_Kiraly_Gabor_reagalt_szombathelyi_indulasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8897a2f3-e57e-4dd1-837e-216b0a2d186c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d688ab6a-e217-485e-bf3c-2f4daaf20278","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Kiraly_Gabor_reagalt_szombathelyi_indulasara","timestamp":"2019. június. 14. 17:28","title":"Király Gábor reagált arra, hogy a Fidesz színeiben indulna Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]