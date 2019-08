Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","shortLead":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","id":"20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91afe5-a9e3-4534-b352-9560a18c4973","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:17","title":"Házkutatást tartottak a volt FBI-főnök lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","shortLead":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","id":"20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeb71d8-4c34-42e3-8a78-d3f6efc0147c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:41","title":"Uniós védelmet kapott a magyar túró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár példátlan nagyságú állami támogatással indult útjára a Közgázból lett elit magánegyetem, nem tudni, mi lesz pontosan a sorsa. ","shortLead":"Bár példátlan nagyságú állami támogatással indult útjára a Közgázból lett elit magánegyetem, nem tudni, mi lesz...","id":"20190731_corvinus_egyetem_hernadi_mol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7e624c-8e98-438c-9fa1-b9a6b3a7610a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_corvinus_egyetem_hernadi_mol","timestamp":"2019. július. 31. 11:12","title":"Átalakuló Corvinus: rá sem fogunk ismerni az új intézményre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Hosszú huzavona után megjelenhet a GRECO-jelentés, amiből kiderül: az Európa Tanács szerint hazánk 18 ajánlásból csak ötöt teljesített. A dokumentumban a két legtöbbet használt szó a „kiábrándító” és az „aggasztó\". A testületnek a bírók függetlenségével, a pártfinanszírozással, de az összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozatok magyarországi rendszerével is gondjai vannak.","shortLead":"Hosszú huzavona után megjelenhet a GRECO-jelentés, amiből kiderül: az Európa Tanács szerint hazánk 18 ajánlásból csak...","id":"20190801_Nyilvanossagra_hozta_a_magyar_kormany_a_korrupcios_jelentest_de_sok_koszonet_nincs_benne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8864694c-4426-4336-896e-46c0baaca0cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Nyilvanossagra_hozta_a_magyar_kormany_a_korrupcios_jelentest_de_sok_koszonet_nincs_benne","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:30","title":"Itt az eltitkolt GRECO-jelentés, kiábrándító képet fest a magyar korrupcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","shortLead":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","id":"20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb14a15e-12be-4175-a1eb-7b8b931ee8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:29","title":"Gólyafiókát mentettek a hajdúszoboszlói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d61e51-e310-4043-8b95-90ef3d3dcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíró László bekerült a csapat instagramos hírfolyamába.","shortLead":"Bíró László bekerült a csapat instagramos hírfolyamába.","id":"20190801_Magyar_feltalalo_elott_tiszteleg_a_McLaren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5d61e51-e310-4043-8b95-90ef3d3dcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57ffb5-638b-4707-a1bd-edf85e32fc2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_feltalalo_elott_tiszteleg_a_McLaren","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:25","title":"Magyar feltaláló előtt tiszteleg a McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5722b4f-8385-4b27-9b88-7d7e7ce47f60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ruhaüzlet augusztus végéig minden itthoni üzletét bezárja. ","shortLead":"A ruhaüzlet augusztus végéig minden itthoni üzletét bezárja. ","id":"20190731_Kivonul_Magyarorszagrol_a_Charles_Vogele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5722b4f-8385-4b27-9b88-7d7e7ce47f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8d78e1-a2e3-490f-8d8e-74caf94abf81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kivonul_Magyarorszagrol_a_Charles_Vogele","timestamp":"2019. július. 31. 17:34","title":"Kivonul Magyarországról a Charles Vögele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa84952-3a4a-4a11-a354-3eaaa15138a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mától vezették be az új várakozási rendszert az Országos Onkológiai Intézetben, megnéztük, hogyan működik.","shortLead":"Mától vezették be az új várakozási rendszert az Országos Onkológiai Intézetben, megnéztük, hogyan működik.","id":"20190801_onkologia_tulora_varakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa84952-3a4a-4a11-a354-3eaaa15138a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82fe40f-523c-46b9-ae51-879528b495c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_onkologia_tulora_varakozas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:52","title":"Kötelező túlórát rendeltek el az Onkológiai Intézetben, hogy ne maradjon el kemoterápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]