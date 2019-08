Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között több gyermek is van. Az elkövető a 21 éves texasi Patrick Crusius, őt elfogták a rendőrök. ","shortLead":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között...","id":"20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9005f5-c82f-45d2-8f89-0c9764d9fa95","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:04","title":"Lövöldözés volt egy El Pasó-i bevásárlóközpontban - legalább 15 halott, egy letartóztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos nemzetközi szabályokat. ","shortLead":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos...","id":"20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7242d8-66dd-48a3-ae98-d8b34ca67a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:34","title":"Amerika szankciókkal bünteti Oroszországot, mert nem mond le az idegméregről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek.","shortLead":"A fiatalkorú sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek.","id":"20190804_Huszeves_ferfi_sofor_kerekparos_Tiszakecske","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4f4838-47c0-4d50-a7d5-cc595515c99f","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Huszeves_ferfi_sofor_kerekparos_Tiszakecske","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:46","title":"Húszéves sofőr ütött el egy tizenhat éves kerékpárost, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy esernyő sosem árt. ","shortLead":"Egy esernyő sosem árt. ","id":"20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c1e325-87ee-44fa-82ca-fe45d026321e","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:31","title":"Zivatarokra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea győzelemmel mutatkozott be a 2,83 millió dollár (833 millió forint) összdíjazású torontói kemény pályás női tenisztorna selejtezőjében.","shortLead":"Babos Tímea győzelemmel mutatkozott be a 2,83 millió dollár (833 millió forint) összdíjazású torontói kemény pályás női...","id":"20190803_Gyozelemmel_kezdett_Torontoban_Babos_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e74edd-c305-4cdc-b329-774b63eb5707","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Gyozelemmel_kezdett_Torontoban_Babos_Timea","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:30","title":"Győzelemmel kezdett Torontóban Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök most szombaton is keményen léptek fel a szabad választásokat követelő ellenzékiekkel, s több mint háromszáz embert vettek őrizetbe a Moszkva belvárosában tartott tüntetésen. Az őrizetbevételek indoka az volt, hogy a demonstrációt engedély nélkül tartották meg, viszont a hatóságok rendre megtagadják az ellenzéki tüntetések engedélyezését. ","shortLead":"Az orosz rendőrök most szombaton is keményen léptek fel a szabad választásokat követelő ellenzékiekkel, s több mint...","id":"20190803_Tobb_mint_haromszaz_ellenzekit_vettek_orizetbe_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3bab5a-d94b-43a9-9c9b-27c5749ef57d","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Tobb_mint_haromszaz_ellenzekit_vettek_orizetbe_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:09","title":"Több mint háromszáz ellenzékit vettek őrizetbe Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acaa432-8c56-426c-88ac-9468467bf03a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 14 milliárd forinthoz közelít az eddig jóváhagyott összeg.","shortLead":"A 14 milliárd forinthoz közelít az eddig jóváhagyott összeg.","id":"20190803_Ujabb_23_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Nemzeti_Olimpiai_Kozpont_beruhazasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1acaa432-8c56-426c-88ac-9468467bf03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d789486b-09be-4ea1-a570-46e4e72cd74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Ujabb_23_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Nemzeti_Olimpiai_Kozpont_beruhazasara","timestamp":"2019. augusztus. 03. 14:31","title":"Újabb 2,3 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Olimpiai Központ beruházására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ef491-8adb-4336-b3af-4750497177a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A populistáknak nincs válaszuk a globális felmelegedésre és a klímakatasztrófára, Orbán Viktor pedig nem veszi észre, hogy az öt éve bedobott témája, a migráció fölött eljárt az idő. De mi köze mindennek a szelídgesztenyéhez? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A populistáknak nincs válaszuk a globális felmelegedésre és a klímakatasztrófára, Orbán Viktor pedig nem veszi észre...","id":"20190803_Fulke_Greta_Thunberg_kienekelte_a_sajtot_Orban_Viktor_szajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492ef491-8adb-4336-b3af-4750497177a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96912ea-9efb-4f00-a80b-979d2e2ec569","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Fulke_Greta_Thunberg_kienekelte_a_sajtot_Orban_Viktor_szajabol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:00","title":"Fülke: Greta Thunberg kiénekelte a sajtot Orbán Viktor szájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]