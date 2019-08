Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7512b0d1-b098-4029-9569-14d1cc2878ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akár a 44 km/h-s sebességet is elérheti annak a növénynek a magaja, ami egy összetett folyamat következtében \"lökődik ki\" a tokjából.","shortLead":"Akár a 44 km/h-s sebességet is elérheti annak a növénynek a magaja, ami egy összetett folyamat következtében \"lökődik...","id":"20190809_kinai_varazsmogyoro_noveny_szaporodasa_biologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7512b0d1-b098-4029-9569-14d1cc2878ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fff08c-aa90-46d3-95dd-fc97bd1b797a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_kinai_varazsmogyoro_noveny_szaporodasa_biologia","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:03","title":"Puskagolyóként hasít a levegőben a kínai varázsmogyoró magja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Negyven országban több ezer telefonkészülék bevonásával végzett méréseket az OpenSignal technológiai elemzőcég, hogy kiderítse, mennyire számít a mobilnetezésben az, hogy milyen típusú mobilunk van.","shortLead":"Negyven országban több ezer telefonkészülék bevonásával végzett méréseket az OpenSignal technológiai elemzőcég...","id":"20190808_opensignal_mobilinternet_sebessege_keszulekfuggo_samsung_apple_huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6555aa90-f7e4-4176-853c-f54128954473","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_opensignal_mobilinternet_sebessege_keszulekfuggo_samsung_apple_huawei","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:03","title":"Leverte a Samsung a Huaweit és az Apple-t egy új netsebességtesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamara felszólította az üzletláncot, fejezze be „a dinnyetermelést veszélyeztető árletörő akcióját”.","shortLead":"A kamara felszólította az üzletláncot, fejezze be „a dinnyetermelést veszélyeztető árletörő akcióját”.","id":"20190807_Nekiment_az_Agrarkamara_a_Lidlnek_a_magyar_dinnyek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b1014-c98c-4bc7-bbd4-9cc530dca1bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Nekiment_az_Agrarkamara_a_Lidlnek_a_magyar_dinnyek_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:29","title":"Nekiment az Agrárkamara a Lidlnek a magyar dinnyék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus azt írja, nincs közvetlen összefüggésben a corvinusos távozása az egyetem átalakításával.\r

