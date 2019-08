Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki félretankol, akkor még nem biztos a katasztrófa. Kivéve persze így. ","shortLead":"Ha valaki félretankol, akkor még nem biztos a katasztrófa. Kivéve persze így. ","id":"20190811_Veletlen_benzin_tankolt_dizel_helyett_egy_autos_Aztan_tamadt_egy_zsenialis_otlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c55e17d-3c84-45be-8631-bff813cc2a71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Veletlen_benzin_tankolt_dizel_helyett_egy_autos_Aztan_tamadt_egy_zsenialis_otlete","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:24","title":"Véletlenül benzint tankolt dízel helyett egy autós, aztán támadt egy \"zseniális\" ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón.","shortLead":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón.","id":"20190811_600_ezer_forintot_ernek_a_6os_lotto_5_talalatos_szelvenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b2fdfc-c72b-425b-93fc-141a5f39bf8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_600_ezer_forintot_ernek_a_6os_lotto_5_talalatos_szelvenyei","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:34","title":"600 ezer forintot érnek a 6-os lottó 5 találatos szelvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","shortLead":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","id":"20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b519d0-7a80-4d1e-bd10-8570b4c73216","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:20","title":"Mongol rockegyüttes koncertjén járt a nyáron Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos ünnep, egy muzulmán és egy zsidó egybeesésekor - jelentette a helyi média vasárnap.","shortLead":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos...","id":"20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9653fa9f-6912-4591-851e-961b8c1eadab","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:57","title":"Zavargások törtek ki a jeruzsálemi Templom-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről, a migráció megállításáról és bolygónk jövőjéről is beszélt.","shortLead":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről...","id":"20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8c5b28-4d98-4eff-b023-dbcc1b0dc670","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:21","title":"Ferenc pápának Hitler jutott eszébe, amikor a szuverenizmusról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c2455-dfe8-4b54-8257-afcd35980d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:03","title":"Ez történt: izgalomba hozta az internetet egy egyszerű matekpélda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki cigarettázni kezdett.","shortLead":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki...","id":"20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6272bf-121f-4ec8-82be-9714ceb7ed4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:31","title":"Rágyújtott egy cigire a felborult tartálykocsi mellett, 60 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb0a5-17e0-4092-a61a-be24d2d438fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer ember zarándokol most egy buddhista templomhoz, ami a rendkívüli aszályok miatt ismét láthatóvá vált Lopburi város mellett, Thaiföldön.","shortLead":"Több ezer ember zarándokol most egy buddhista templomhoz, ami a rendkívüli aszályok miatt ismét láthatóvá vált Lopburi...","id":"20190810_lopburi_thaifold_templom_buddha_szobor_szarazsag_aszaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb0a5-17e0-4092-a61a-be24d2d438fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabe4271-bd0e-4012-99e7-5724e6f6abf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_lopburi_thaifold_templom_buddha_szobor_szarazsag_aszaly","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:27","title":"A szárazság miatt újra előkerült egy rég eltűnt templom Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]