Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi igénybe baráti üzletemberek magánrepülőit. Nemrég mutattuk be a fotót a milánói reptéren lekapott, utastársakkal vegyülő Orbánról, akit ezúttal akkor örökítettek meg, amikor az oroszországi nyaralásáról tért haza - ismét a Wizz Air járatát választva.

Úgy tűnik, nem egyszeri, rendkívüli eset volt, hogy Orbán Viktor a saját bevallása szerint is bevett gyakorlatot jelentő magánrepülőzés helyett beérte egy fapados járattal: a birtokunkba került fotó alapján oroszországi nyaralásáról szintén a Wizz Air gépével tért haza múlt héten.

Még július közepén írtuk meg, hogy Milánóból hazatérve szintén ennek a társaságnak a járatát vette igénybe, akkor egy utastárs örökítette meg, ahogy a kormányfő a Malpensa repülőtéren egy tableten olvasgatva várakozott, majd hazarepült - itt részletezte a gépen utazók reakcióit.

Nem sokkal később az Index egy olvasói fotó alapján írta meg, hogy Orbán az olasz utat követően a családjával Oroszországban nyaralt, Carszkoje Szelóban sikerült lekapni a turistáskodó miniszterelnököt. Ez után jutotta el lapunkhoz névtelenséget kérő informátorunk azt az újabb fotót, amin az oroszországi nyaralásból szintén Wizz Airrel hazatérő kormányfő látható. A képet ezúttal forrásvédelemből nem közöljük, de azon egyértelműen Orbán látható, aki ezúttal is egy külön kisbusszal távozott a reptérről.

A légi társaságok nem adhatják ki a velük utazók adatait, ennek megfelelő reagálást kaptunk a cégtől, mikor az Orbán útjáról kérdeztük őket. "A Wizz Air hagyományosan nem kommentálja a sajtóban megjelent találgatásokat, és adatvédelmi okokból nem közöl információt utasairól” - tájékoztattak.

Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét ezúttal már nem kerestük, a milánói utat követően sem válaszolt kérdéseinkre arra hivatkozva, hogy a kormányfő magánprogramjairól nem tud információt adni. Mivel az orosz út részleteiről érdeklődő Index-et ugyanezzel hajtotta el, ez az utazás is egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik.

Azért is érdekes, hogy ezek szerint már második esetben választotta - mint a "nép egyszerű gyermeke" - a Wizz Air járatát a miniszterelnök, mert nemrég jelentették be, hogy a Miniszterelnökség kivizsgáltatja a panaszcunamiba keveredett cég 7 órás késéssel érkező londoni járatának ügyét.

A kormányfőt az elmúlt években többször is azon kapták, hogy magánrepülőkkel járja a világot, és ezt szinte kérkedve vállalta is. "Harminc éve így mentem. Jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni" – hangzott a válasza, amikor a parlamentben arról a repülőútról kérdezték, amikor a Mol Vidi FC tulajdonosa, Garancsi István üzletember utaztatta egy focimeccsre. És ez már évek óta valóban így is zajlik: utazott már a Mészáros Lőrincék használatában álló magánrepülővel, az OTP magánrepülőjével – amit Csányi Sándor szerint személyesen fizet ki –, és azokkal a gépekkel, amiket elvileg a Magyar Honvédség vett meg csapatszállítónak.