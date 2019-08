Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben melegebb van, mint a belvárosi aszfalton. A nyár eddig legmelegebb napján az egyik 4-es, 6-os villamospótló buszon fokot mértünk, mikor a Közlekedő Tömeg elnökségi tagjával, Gyöngyösi Mátéval teszteltük, mit mutat a hőmérő a másodfokú hőségriadó alatt.

Voltak tehát kérdéseink az ügyben, ezért megkerestük a BKK-t, hogy segítsenek tisztázni ezeket. Kiderült, hogy a BKK, mint megrendelő elvárja a szolgáltatói szerződésekben rögzített hőmérséklet-szabályozó technológia mindenkori betartását, magyarán a külső hőmérséklethez viszonyított előírt komfortos utastéri hőmérsékletet. A megfelelő belső hőmérséklet számszerűen így alakul:

+35° C külső hőmérsékletig a külső hőmérséklet értéke felénél legfeljebb 11° C-kal magasabb,

+35° C külső hőmérséklet felett a külső hőmérséklet értékénél legalább 6° C-kal alacsonyabb.

Azt írták, a BKK kiemelten ellenőrzi az előírások betartását, és ha ezek nem teljesülnek szankcionálja a szolgáltatót. Elvárás, hogy hibás, nem működő klímájú járművet nem adhatnak utasforgalomba, azonban mint írják, „napközben – különösen a jelenlegi kiemelkedően magas hőmérsékletek hatására, a megnövekedett igénybevétel mellett – sajnos előfordulhatnak meghibásodások. Ilyen esetben, amint a járművezető tudomást szerez a meghibásodásról, a Szolgáltató haladéktalanul köteles intézkedni a hiba kijavításáról. Megtörténhet azonban az is, hogy a klímaberendezés működik ugyan, de nem az elvárt hatásfokkal. Mindemellett jól működő klímaberendezések esetén is a megállókban kinyíló ajtókon keresztül beáramló meleg levegő is kedvezőtlenül befolyásolhatja az utastér hőmérsékletét” – magyarázták.

A Közlekedő Tömegnek az állítására, miszerint a BKV által üzemeltetett járművek harmadával van gond, extrém melegben pedig még ennél is rosszabb az arány, a BKK azt írta, hogy a fővárosi közlekedési közszolgáltatásban résztvevő autóbuszállomány 87 százaléka, a trolibuszállomány 27 százaléka, a villamos járműállomány 15 százaléka rendelkezik légkondicionáló berendezéssel. Az M2-es és az M4-es vonalakon pedig csak klimatizált járművek közlekednek.