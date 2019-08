Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A július elsején hatályba lépett közjegyzői díjrendelet nem drágította a lakáshitelezést, hanem jelentős kedvezményeket biztosít az ügyfeleknek – így reagált az InfoRádiónak a Portfolio pénteki cikkére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) jogi irodavezető-helyettese.","shortLead":"A július elsején hatályba lépett közjegyzői díjrendelet nem drágította a lakáshitelezést, hanem jelentős kedvezményeket...","id":"20190812_A_MOKK_szerint_nem_igazak_a_lakashitelezes_dragulasarol_szolo_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0446d5-a0de-4812-b4ee-18a3595b3f6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_A_MOKK_szerint_nem_igazak_a_lakashitelezes_dragulasarol_szolo_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:21","title":"A MOKK szerint nem igazak a lakáshitelezés drágulásáról szóló hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e62d5a-49dc-4a83-ba4b-fc4c9a7ae89f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Rolls-Royce Cullinan Billionaire változat.","shortLead":"Ez a Rolls-Royce Cullinan Billionaire változat.","id":"20190812_Sikerult_egy_kis_atalakitassal_megduplazni_a_RollsRoyce_Cullinan_110_millios_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e62d5a-49dc-4a83-ba4b-fc4c9a7ae89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15522489-763b-402e-befd-c10874cce937","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Sikerult_egy_kis_atalakitassal_megduplazni_a_RollsRoyce_Cullinan_110_millios_arat","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:21","title":"Sikerült egy kis átalakítással megduplázni a Rolls-Royce Cullinan 110 milliós árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható időjáráson és a sebességen át, az autók aerodinamikai adataiig folyamatosan, élőben tudunk online követni. Bár ez egyelőre elképzelhetetlennek tűnik, van már olyan sportág, ahol megvalósult: ez a Sail GP, amelynek a legutóbbi fordulójára való felkészülést az Oracle-nek köszönhetően a helyszínről követhettük végig. ","shortLead":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható...","id":"20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b366c583-bf2d-4132-819a-11fdd0677466","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:15","title":"Minden megváltozhat, amit eddig a sportközvetítésekről gondoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf2ebe9-c354-4df2-8e92-fda008cc00e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a szüret a Csabagyöngye szedésével.","shortLead":"Megkezdődött a szüret a Csabagyöngye szedésével.","id":"20190812_Foto_Mar_el_is_kezdodott_az_idei_szuret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcf2ebe9-c354-4df2-8e92-fda008cc00e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8675dd-db0e-4595-b1fc-86cbc9e27634","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Foto_Mar_el_is_kezdodott_az_idei_szuret","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:13","title":"Fotó: Már el is kezdődött az idei szüret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f602863-e6a4-48a6-8028-1f6864043806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. ","shortLead":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. ","id":"20190812_FINAszabvany_szerinti_milliardos_uszodat_epittet_Velence_de_nincs_meg_ra_a_penze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f602863-e6a4-48a6-8028-1f6864043806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a2aa3d-ba33-49e0-960c-04c890456747","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_FINAszabvany_szerinti_milliardos_uszodat_epittet_Velence_de_nincs_meg_ra_a_penze","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:18","title":"FINA-szabvány szerinti milliárdos uszodát építtet Velence, de nincs meg rá a pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egyelőre elkötelezett az Android mellett, de ha szükség lesz rá, akár két napon belül is át tudnak majd állni a saját operációs rendszerükre. Erről is szó esett az Őrültech legújabb adásában.","shortLead":"A Huawei egyelőre elkötelezett az Android mellett, de ha szükség lesz rá, akár két napon belül is át tudnak majd állni...","id":"20190811_orultech_podcast_teches_podcast_adas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab049be-d550-4a34-8c1b-c44d9f16bf49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_orultech_podcast_teches_podcast_adas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 21:03","title":"Podcast: A Huawei meglépte, amitől tart a Google és az Android is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","shortLead":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","id":"20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd558-cecb-4172-bffc-8d0191397820","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:42","title":"Thürmer Gyula elindul Tarlós ellen a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Három embert ölt meg egy sofőr, miközben egy BMW sportkocsival száguldozott barátaival, és ezt a Facebookon közvetítették. Az egyik áldozat egy 3 éves kisgyerek, de belehalt a karambolva 7 hónapos terhes édesanyja is.","shortLead":"Három embert ölt meg egy sofőr, miközben egy BMW sportkocsival száguldozott barátaival, és ezt a Facebookon...","id":"20190812_Gyereket_es_terhes_anyjat_gazolta_halalra_mikozben_a_Facebookon_menozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dab2cab-2fc3-4054-be30-325e0e5035e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Gyereket_es_terhes_anyjat_gazolta_halalra_mikozben_a_Facebookon_menozott","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:59","title":"Gyereket és terhes anyját gázolta halálra, miközben a Facebookon menőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]