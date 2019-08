Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","shortLead":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","id":"20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a768c267-0d4d-4c59-ac8a-8fb996512b22","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:33","title":"Búcsú egy újabb tévhittől: a kalcium nem használ az allergiás tünetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c8d652-8213-4cb0-b02b-cd1f7738b808","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy áldozatot kórházba kellett szállítani, de az állapota stabil. ","shortLead":"Egy áldozatot kórházba kellett szállítani, de az állapota stabil. ","id":"20190813_Kessel_tamadt_jarokelokre_egy_ferfi_Sydneyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61c8d652-8213-4cb0-b02b-cd1f7738b808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f739a45-95f8-4575-8d7e-016f3868cc59","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Kessel_tamadt_jarokelokre_egy_ferfi_Sydneyben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:03","title":"Késsel támadt járókelőkre egy férfi Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14ff76c-bed5-4dfd-b90e-8ac28043e3b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a lehűlés és a sok eső.","shortLead":"Itt a lehűlés és a sok eső.","id":"20190814_Felhoszakadas_mossa_el_az_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14ff76c-bed5-4dfd-b90e-8ac28043e3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60ef83e-f810-4d77-ab27-6e3d5137a1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Felhoszakadas_mossa_el_az_orszagot","timestamp":"2019. augusztus. 14. 05:16","title":"Felhőszakadás mossa el az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","shortLead":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","id":"20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc77b57-2029-4d88-b46d-35c01ab9b27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:33","title":"Új fül tűnhet fel ősszel a Facebookon, oda emelnék be a híreket és újságcikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak leállítását kérjük” – áll az alapítvány közleményében.","shortLead":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak...","id":"20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848255c0-d52a-4dd4-9e53-bfc62ebaf923","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:26","title":"Egyenlítő Alapítvány: Sértő, szexista és ízléstelen a CBA reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bf914a-4990-4bdc-8e1c-8360e16e8a77","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egy zuhanyzó mellé tették a Terror Háza Múzeum rendszerváltást bemutató fotókiállítását a Sziget Fesztiválon, alig lehet megtalálni a képeket. Ráadásul az események nem pontosan úgy zajlottak, ahogyan azt bemutatják, de ez senkit nem érdekel. A legtöbb fesztiválozó rá sem néz a fotókra.","shortLead":"Egy zuhanyzó mellé tették a Terror Háza Múzeum rendszerváltást bemutató fotókiállítását a Sziget Fesztiválon, alig...","id":"20190812_Elrejtettek_a_rendszervalto_Orbant_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2bf914a-4990-4bdc-8e1c-8360e16e8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59989f9a-f176-4395-86f9-833ada9e709c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Elrejtettek_a_rendszervalto_Orbant_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:00","title":"A kicsinyesség és Orbán Viktor a Szigeten is felfalta a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","shortLead":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","id":"20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d2bb57-c2e9-4ee5-be8d-1f432e0ca0f2","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:39","title":"A szilsárkányi péniszfestőnek bottal üthetik a nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tartózkodási engedély sem jár majd annak, aki nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel.","shortLead":"Tartózkodási engedély sem jár majd annak, aki nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel.","id":"20190812_A_bevandorloi_vizum_szigoritasarol_dontott_a_Feher_Haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c684c071-37db-45ef-80ec-b32307e3ff7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_A_bevandorloi_vizum_szigoritasarol_dontott_a_Feher_Haz","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:12","title":"A bevándorlói vízum szigorításáról döntött a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]