Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","shortLead":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","id":"20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116fb83-f399-430e-bb1d-8248eb0a9478","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:03","title":"Kétszer jobban növeli a rák kockázatát az elhízás, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok lap többet ír a klímaváltozást tagadókról, mint a klímaváltozásról. ","shortLead":"Sok lap többet ír a klímaváltozást tagadókról, mint a klímaváltozásról. ","id":"20190814_A_media_is_hibas_lehet_a_klimavaltozasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f7ebeb-6a21-4bde-a212-baf899a9ba5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_A_media_is_hibas_lehet_a_klimavaltozasban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 22:03","title":"A média is hibás lehet a klímaváltozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi épp egy fa alatt üldögélt, amikor a medve megharapta.","shortLead":"A férfi épp egy fa alatt üldögélt, amikor a medve megharapta.","id":"20190814_Medve_tamadott_meg_egy_vadaszt_Szloveniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35eb8a2f-f101-41b0-95ac-b2cfb995cb1a","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Medve_tamadott_meg_egy_vadaszt_Szloveniaban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:38","title":"Medve támadott meg egy vadászt Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók, például a Huawei és a OnePlus is.","shortLead":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók...","id":"20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374c6018-f67f-4446-9c65-0eb5ee7aa2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:03","title":"Tévét dob piacra a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e8ddbb-324d-4bc3-ae1a-085f3c90f07e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget és a Sas-hegy után a Petőfi Irodalmi Múzeumot is felkereste.","shortLead":"A Sziget és a Sas-hegy után a Petőfi Irodalmi Múzeumot is felkereste.","id":"20190814_Jane_Goodall_egy_meglepo_helyszinen_is_felbukkant_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10e8ddbb-324d-4bc3-ae1a-085f3c90f07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc03290-302a-43ac-9bdb-f49cbc5fa8e7","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Jane_Goodall_egy_meglepo_helyszinen_is_felbukkant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:28","title":"Jane Goodall egy meglepő helyszínen is felbukkant Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak napokkal az operáció után derült ki, hogy ez okozza újabb súlyos panaszait.","shortLead":"Csak napokkal az operáció után derült ki, hogy ez okozza újabb súlyos panaszait.","id":"20190813_Mutet_kozben_lenyelte_proteziset_egy_brit_nyugdijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff5649e-420e-47fa-babd-34f2a82816e8","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Mutet_kozben_lenyelte_proteziset_egy_brit_nyugdijas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:24","title":"Műtét közben lenyelte protézisét egy brit nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86f6d4-1318-44af-95c1-652988b4cb4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Most azonosították a csontokat, az állat 130-150 ezer évvel ezelőtt élt. ","shortLead":"Most azonosították a csontokat, az állat 130-150 ezer évvel ezelőtt élt. ","id":"20190813_Osi_elefant_csontjait_talaltak_meg_a_varsoi_metro_epitese_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e86f6d4-1318-44af-95c1-652988b4cb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7557b416-3b42-4f26-bc45-bedde655d2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_Osi_elefant_csontjait_talaltak_meg_a_varsoi_metro_epitese_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:03","title":"Ősi elefánt csontjait találták meg a varsói metró építése közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még három gyilkosság, két ügyész és egy ügyvéd megölésének előkészítése miatt is vádat emeltek szerdán a szlovák hatóságok az ellen a négy ember ellen, akiket Jan Kuciak szlovák újságíró és mennyasszonya meggyilkolásával is vádolnak.","shortLead":"Még három gyilkosság, két ügyész és egy ügyvéd megölésének előkészítése miatt is vádat emeltek szerdán a szlovák...","id":"20190815_Kuciakgyilkossag_tovabbi_gyilkossagok_kitervelesevel_vadoltak_meg_a_gyanusitottakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a234d-c7c2-4650-b709-883cf64aff8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Kuciakgyilkossag_tovabbi_gyilkossagok_kitervelesevel_vadoltak_meg_a_gyanusitottakat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:09","title":"Kuciak-gyilkosság: további gyilkosságok kitervelésével vádolták meg a gyanúsítottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]