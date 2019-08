Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bf9e08e-61ba-487c-86f7-169562b85efe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek képesek lehetnek lehallgatni azt az adatfolyamot, ami két, Bluetooth-on keresztül párosított eszköz között zajlik.","shortLead":"A hackerek képesek lehetnek lehallgatni azt az adatfolyamot, ami két, Bluetooth-on keresztül párosított eszköz között...","id":"20190816_bluetooth_biztonsagi_res_knob_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf9e08e-61ba-487c-86f7-169562b85efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb2efae-5051-43ce-89bc-4636d9179b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_bluetooth_biztonsagi_res_knob_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:03","title":"Komoly biztonsági rést találtak a Bluetooth-technológiában, rengeteg eszköz lehet veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1cb86d-4cdc-43d0-9056-c60bc57a57bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá a migráció területén. A német kancellár erről is tárgyal majd Orbán Viktorral Sopronban. ","shortLead":"Méghozzá a migráció területén. A német kancellár erről is tárgyal majd Orbán Viktorral Sopronban. ","id":"20190816_Merkel_szovivoje_szerint_Magyarorszag_fontos_partner_de_meg_mindig_vannak_nezetkulonbsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd1cb86d-4cdc-43d0-9056-c60bc57a57bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf2ccfa-0d91-4371-b135-e7dffa7e47c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Merkel_szovivoje_szerint_Magyarorszag_fontos_partner_de_meg_mindig_vannak_nezetkulonbsegek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:55","title":"Merkel szóvivője szerint Magyarország partner, de vannak nézetkülönbségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi megszállását. Donald Trump elnök a Twitteren szólalt fel a képviselők beutazásának engedélyezése ellen. Azokról a színes bőrű nő képviselőkről van szó, akiket korábban \"haza\" küldött, amiért kritizálták.","shortLead":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi...","id":"20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc70d9-f28b-43c0-bd82-b91bf37d969d","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:40","title":"Izrael nem enged be két amerikai képviselőt, miután Trump ellenük tweetelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472055a-7116-455c-8193-99481e450bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:24","title":"Marabu FékNyúz: Példakép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi nagy arányban győzte le Jancsó Andreát, de még azért még lehetnek meglepetések a kerületben. ","shortLead":"Baranyi nagy arányban győzte le Jancsó Andreát, de még azért még lehetnek meglepetések a kerületben. ","id":"20190816_Baranyi_Krisztina_nyerte_az_elovalasztast_Ferencvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3e934f-bfeb-4ce4-9baa-45137ef10978","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Baranyi_Krisztina_nyerte_az_elovalasztast_Ferencvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:05","title":"Baranyi Krisztina nyerte az előválasztást Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG informatikai vállalat.","shortLead":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG...","id":"20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1914d97-27db-406b-8c78-6a4d72f7379f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"A 4iG ezúttal állami banktól húzott be milliárdos megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Informatikai eszközöket telepítenek, ezért a betegellátáshoz szükséges rendszer nem fog működni. ","shortLead":"Informatikai eszközöket telepítenek, ezért a betegellátáshoz szükséges rendszer nem fog működni. ","id":"20190816_Atmenetileg_szunetel_a_surgossegi_betegellatas_a_Honvedkorhazban_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3611b57-54d1-4357-8dc6-c860db9d6a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Atmenetileg_szunetel_a_surgossegi_betegellatas_a_Honvedkorhazban_szombaton","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:24","title":"Szünetel a sürgősségi betegellátás a Honvédkórházban szombat éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53190870-6d29-4c4d-8de0-70caad1e2051","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a IV. kerületben történt.","shortLead":"A baleset a IV. kerületben történt.","id":"20190816_Ketten_meghaltak_egy_kozlekedesi_balesetben_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53190870-6d29-4c4d-8de0-70caad1e2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e861511-ad71-446d-9483-7ed221ba348e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Ketten_meghaltak_egy_kozlekedesi_balesetben_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:08","title":"Ketten meghaltak egy közlekedési balesetben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]