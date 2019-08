Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Nem tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20190810_Eg_a_kiralyszentistvani_hulladeklerako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c983588-6cb9-44d5-a781-8be47728164b","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Eg_a_kiralyszentistvani_hulladeklerako","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:10","title":"Ég a királyszentistváni hulladéklerakó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további kilátások sem túl rózsásak.","shortLead":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további...","id":"20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b78fb-cadf-4c3a-b721-bb46a86c834d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:03","title":"Jönnek az idei iPhone-ok, és lehet, hogy ettől nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82e7cb1-aa11-4455-aae4-12edbb188099","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nagy előny egy párkapcsolatban, ha a felek már efféle bizalomcsomaggal érkeznek, de persze nem garantálja a boldogságot – hiszen az ember legalább ugyanannyi elismerésre vágyik, mint amit azelőtt megkapott.","shortLead":"Nagy előny egy párkapcsolatban, ha a felek már efféle bizalomcsomaggal érkeznek, de persze nem garantálja a boldogságot...","id":"20190811_Szabo_T_Anna_Bizalom_es_onbizalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e82e7cb1-aa11-4455-aae4-12edbb188099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491ffee2-e04a-4935-958e-4e3b30a14866","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190811_Szabo_T_Anna_Bizalom_es_onbizalom","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:15","title":"Szabó T. Anna: Bizalom és önbizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91e4512-686f-4791-9db5-7ab88c3d84bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kocsi meg is sérült az akciói közben használt téglás alábakolástól.","shortLead":"Több kocsi meg is sérült az akciói közben használt téglás alábakolástól.","id":"20190812_14_autorol_lopta_le_a_kerekeket_egy_gyori_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91e4512-686f-4791-9db5-7ab88c3d84bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520cc4d2-4f10-4f36-9273-0e09a6d8ab49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_14_autorol_lopta_le_a_kerekeket_egy_gyori_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:05","title":"14 autóról lopta le a kerekeket egy győri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Augusztus 12-e, hétfőtől folytatódik az M1-es autópálya felújítása, torlódások alakulhatnak ki - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.","shortLead":"Augusztus 12-e, hétfőtől folytatódik az M1-es autópálya felújítása, torlódások alakulhatnak ki - közölte a Magyar Közút...","id":"20190811_Idegesitobb_lesz_EszakMagyarorszagon_autozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7035f-2dea-427c-922c-722646ca4d56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Idegesitobb_lesz_EszakMagyarorszagon_autozni","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:08","title":"Idegesítőbb lesz Észak-Magyarországon autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos életével és halálával kapcsolatban is rengeteg a kérdés, és nagyon sokan gondolják úgy, hogy már tudják a válaszokat.","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos életével és...","id":"20190812_Ezek_a_legvadabb_osszeeskuveselmeletek_Jeffrey_Epstein_halalarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be548f26-b70d-44b4-a928-20f167d03a59","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Ezek_a_legvadabb_osszeeskuveselmeletek_Jeffrey_Epstein_halalarol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:45","title":"Ezek a legvadabb összeesküvés-elméletek Jeffrey Epstein haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A civilek sokáig küzdöttek a referendumért.","shortLead":"A civilek sokáig küzdöttek a referendumért.","id":"20190810_Nepszavazas_lesz_Revfulopon_legyene_a_kozpontban_forgalmas_vitorlaskikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8a8f0-bbdd-4c61-adf6-b27466356d25","keywords":null,"link":"/kkv/20190810_Nepszavazas_lesz_Revfulopon_legyene_a_kozpontban_forgalmas_vitorlaskikoto","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:37","title":"Népszavazás lesz Révfülöpön, legyen-e a központban forgalmas vitorláskikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The Machine újrázik, a Mastercard színpadán pedig egy nyolcfős, multikulti popbanda adagolja a csillámos szivárványt lelki táplálék gyanánt. ","shortLead":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The...","id":"20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45226ca-6abe-4824-9f23-73628be9513e","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:30","title":"Hétfőn felszabadítjuk a boldogsághormonokat - napi Sziget-programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]