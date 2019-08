Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napközben azért nem lesz ilyen hideg, viszont zivatarokra több helyen is számítani kell. ","shortLead":"Napközben azért nem lesz ilyen hideg, viszont zivatarokra több helyen is számítani kell. ","id":"20190815_Ne_lepodjon_meg_ha_holnap_hajnalban_8_fokra_ebred","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b8d41-2cf8-482c-bb86-ce73dcc9fe40","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ne_lepodjon_meg_ha_holnap_hajnalban_8_fokra_ebred","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:33","title":"Ne lepődjön meg, ha holnap hajnalban 8 fokra ébred","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi megszállását. Donald Trump elnök a Twitteren szólalt fel a képviselők beutazásának engedélyezése ellen. Azokról a színes bőrű nő képviselőkről van szó, akiket korábban \"haza\" küldött, amiért kritizálták.","shortLead":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi...","id":"20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc70d9-f28b-43c0-bd82-b91bf37d969d","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:40","title":"Izrael nem enged be két amerikai képviselőt, miután Trump ellenük tweetelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7616c6dd-0a1e-4ae4-9959-01c13d22b5b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ártándnál kapták el, a kocsija tele volt bagóval.","shortLead":"Ártándnál kapták el, a kocsija tele volt bagóval.","id":"20190816_Helyben_kifizette_a_penzugyoroknek_a_28_millios_birsagot_egy_cigicsempesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7616c6dd-0a1e-4ae4-9959-01c13d22b5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19a4a50-43f4-4571-9da4-3550f7add363","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Helyben_kifizette_a_penzugyoroknek_a_28_millios_birsagot_egy_cigicsempesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:51","title":"Helyben kifizette a pénzügyőröknek a 2,8 milliós bírságot egy cigicsempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt minden idők legjobb szigetes line-upja, de minden napra jutott néznivaló. A Sziget továbbra is sziget a magyar popkulturális térképen, és ez továbbra is egyszerre jó és zavarba ejtő. Aludtunk rá kettőt, most összegzünk.","shortLead":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt...","id":"20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1369f-0267-4c8f-b46e-aa58753cd98d","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"A Sziget már jó ideje nem a magyar fesztiválok között játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más gyerek nevére szóló okmányokat kaptak, hogy apjukkal találkozhassanak. ","shortLead":"Más gyerek nevére szóló okmányokat kaptak, hogy apjukkal találkozhassanak. ","id":"20190816_Jogtalanul_hoztak_be_negy_iraki_gyermeket_Magyarorszagra_felfuggesztettet_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c99ec-9fed-4f28-8068-d5319fb98d44","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Jogtalanul_hoztak_be_negy_iraki_gyermeket_Magyarorszagra_felfuggesztettet_kaptak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:50","title":"Jogtalanul hoztak be négy iraki gyermeket Magyarországra, felfüggesztettet kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1cb86d-4cdc-43d0-9056-c60bc57a57bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá a migráció területén. A német kancellár erről is tárgyal majd Orbán Viktorral Sopronban. ","shortLead":"Méghozzá a migráció területén. A német kancellár erről is tárgyal majd Orbán Viktorral Sopronban. ","id":"20190816_Merkel_szovivoje_szerint_Magyarorszag_fontos_partner_de_meg_mindig_vannak_nezetkulonbsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd1cb86d-4cdc-43d0-9056-c60bc57a57bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf2ccfa-0d91-4371-b135-e7dffa7e47c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Merkel_szovivoje_szerint_Magyarorszag_fontos_partner_de_meg_mindig_vannak_nezetkulonbsegek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:55","title":"Merkel szóvivője szerint Magyarország partner, de vannak nézetkülönbségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","shortLead":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","id":"20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e899f-6d32-4aac-a710-1bc747df003a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:29","title":"Döntött a bíróság: nem kell felvenni lányokat a berlini fiúkórusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolgatott az ötlet elhangzása után.","shortLead":"A Bloomberg számolgatott az ötlet elhangzása után.","id":"20190816_Mennyiert_tudna_megvenni_Trump_Gronlandot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151daf01-cba9-4fa8-bc85-b351a194116f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Mennyiert_tudna_megvenni_Trump_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:22","title":"Mennyiért tudná megvenni Trump Grönlandot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]