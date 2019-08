Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08d723e8-4755-4bbb-bff9-ea47e7dde4b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem tudták megállapítani a halála pontos okát.","shortLead":"Még nem tudták megállapítani a halála pontos okát.","id":"20190815_Meghalt_egy_idos_ferfi_egy_Slipknotkoncerten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08d723e8-4755-4bbb-bff9-ea47e7dde4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c731ee-bf5e-42da-a77a-4c063627eb6e","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Meghalt_egy_idos_ferfi_egy_Slipknotkoncerten","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:41","title":"Meghalt egy idős férfi egy Slipknot-koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Átalakítják a közúti közlekedés szabályait Németországban, a KRESZ tervezett új elemeit augusztus 15-én, csütörtökön mutatták be Berlinben.","shortLead":"Átalakítják a közúti közlekedés szabályait Németországban, a KRESZ tervezett új elemeit augusztus 15-én, csütörtökön...","id":"20190815_KRESZreform_a_duplaparkolo_autosok_30_ezer_forintos_birsagra_szamithatnak_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebdba5c-e075-420e-91b4-ffc687c246d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_KRESZreform_a_duplaparkolo_autosok_30_ezer_forintos_birsagra_szamithatnak_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:59","title":"KRESZ-reform: a duplaparkoló autósok 30 ezer forintos bírságra számíthatnak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Hol vannak a nagycsaládos hangulatjelek?” Ez itt Novák Katalin kérdése.","shortLead":"„Hol vannak a nagycsaládos hangulatjelek?” Ez itt Novák Katalin kérdése.","id":"20190816_A_csaladugyi_allamtitkar_nem_talalt_nagycsalados_emotikont_de_olyat_igen_ahol_ket_ferfi_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca8f4a-9167-477e-a11d-84015f5b8a73","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_csaladugyi_allamtitkar_nem_talalt_nagycsalados_emotikont_de_olyat_igen_ahol_ket_ferfi_van","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:24","title":"A családügyi államtitkár nem talált nagycsaládos emotikont, de olyat igen, ahol két férfi van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","shortLead":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","id":"20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e899f-6d32-4aac-a710-1bc747df003a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:29","title":"Döntött a bíróság: nem kell felvenni lányokat a berlini fiúkórusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472055a-7116-455c-8193-99481e450bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:24","title":"Marabu FékNyúz: Példakép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a228a9af-1f0c-40aa-9ef0-a1a1d260e999","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyik legmenőbb teherautó-modul, amelyet mostanában láttunk.","shortLead":"Ez az egyik legmenőbb teherautó-modul, amelyet mostanában láttunk.","id":"20190815_Volkswagen_Amarok_minibar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a228a9af-1f0c-40aa-9ef0-a1a1d260e999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee55684f-c471-401c-9855-c98c9260e812","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Volkswagen_Amarok_minibar","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:11","title":"Nem csak egy Rolls-Royce-ban lehet minibár, hanem egy melós platósban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","shortLead":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","id":"20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4755472-1e7c-4837-a243-b5681ab0f8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:21","title":"Vissza és egyben előre is repít az időben a Bugatti új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","id":"20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3798105-a216-43f2-8dc8-758e917bc504","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"Elvették az Emmitől a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]